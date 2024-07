OVĚŘOVNA: Falešná reklama slibuje pomoc obětem podvodů. Zneužívá k tomu logo Českého rozhlasu

Na sociálních sítích koluje reklama s logem Českého rozhlasu lákající na vrácení peněz podvedeným lidem. „Stali jste se obětí podvodného zprostředkovatele? Kontaktujte nás a my se postaráme o to, abyste dostali své peníze zpět,“ hlásá příspěvek. S Českým rozhlasem ale nic společného nemá, jak vysvětluje další díl seriálu Ověřovna. Obětí takovéhoto typu podvodu se pravidelně stávají i jiná média, nejen česká. Ověřovna Praha 6:00 28. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Falešná reklama slibuje pomoc obětem podvodů. Zneužívá k tomu logo Českého rozhlasu | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Český rozhlas na tuto konkrétní reklamu, která se objevila na sociální síti Instagram, upozornil posluchač. Podobné reklamy či příspěvky se ale na sítích objevují pravidelně. „Praxe je taková, že na podobné případy buď přijdeme sami, nebo nás na ně upozorní nějaký náš posluchač/příznivec zvenčí,“ popisuje mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna.

Ihned po upozornění začal rozhlas věc řešit. „Post na instagramu byl ovšem z nedohledatelného účtu, takže nebylo možné kontaktovat přímo Metu (mateřská společnost, která vlastní sociální sítě instagram nebo facebook, pozn. red.) s nějakým průkaznějším důkazem, než byl daný snímek z obrazovky,“ vysvětluje Hošna.

Falešný příspěvek šířil profil s uživatelským jménem Miley Cyruss. Společnost Meta zřejmě účet sama odstranila dříve, než ji Český rozhlas kontaktoval.

„Obecně je v těchto případech postup takový, že pokud je dohledatelný účet, který porušuje komunitní pravidla, nahlásíme ho přes interní formulář dané platformě. U nadnárodních společností typu Meta je to nejúčinnější způsob, jak šíření nelegálního obsahu zabránit a nechat ho co nejdříve odstranit,“ osvětluje běžný postup Hošna.

Podobné falešné příspěvky se netýkají pouze médií, ale i známých osobností či politiků. Projekt Ověřovna! letos vyvrátil například falešné video, ve kterém na investice láká předseda hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš.

Zneužívání údajných záběrů známých osobností není podvodníkům cizí. iROZHLAS.cz na tyto praktiky upozorňoval několikrát již dříve.

Meta reklamy nemaže

Společnost Meta má ale s mazáním falešných reklam dlouhodobé problémy, které se týkají i sítě Facebook, kterou společnost také provozuje.

Letos v květnu kvůli tomu se společnostní zahájila řízení Evropská komise. Metu podezírá právě z toho, že na svých sítích nedostatečně omezuje šíření podvodných reklam a dezinformačních kampaní.

„Podvodné reklamy jsou všude. Všechny cesty, kterými se reklamy na internetu mohou šířit, jsou jimi zaplaveny. Ale například Google je vůči tomu nahlašování daleko vstřícnější a pružnější. Reaguje docela dobře. A když to zvládá jedna firma takové velikosti, měly by to stejně dobře zvládat všechny,“ komentoval pro pořad Online Plus novinář Petr Koubský z Deníku N.

Podle Komise také Meta nesplňuje požadavky na to, aby lidé měli snadný a uživatelsky přívětivý způsob, jak mohou nahlašovat případný nezákonný obsah. Facebook a instagram se také snaží potlačovat šíření obsahu týkajícího se politiky. Tento přístup podle Komise může narušit občanskou výměnu názorů před volbami.

Facebook se brání tím, že si jeho uživatelé přejí vídat jiný obsah, a tak, aby vyhověl jejich přání, politická témata upozadí.