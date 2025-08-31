OVĚŘOVNA: Falešné e-maily od VZP se opět šíří. ‚Pokud vám přijde, správné je ho ignorovat,‘ nabádá mluvčí
Podvodníci mohou napsat i ze zdánlivě opravdové adresy. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) má na svoje jméno další vlnu e-mailů, které z lidí mají podvodným způsobem dostat přístupové údaje či přímo peníze. „Jedinou správnou reakcí je takovou zprávu ignorovat,“ upozorňuje mluvčí VZP Viktorie Plívová. Podobných zpráv mohou podvodníci v rámci několika dnů rozeslat až desítky tisíc. Na podvod upozorňuje další díl pořadu OVĚŘOVNA!
Podvodníci stále přicházejí s novými způsoby, jak z nepozorných obětí vylákat citlivé údaje a v konečném důsledku i peníze.
Oblíbené jsou třeba zprávy o nevyzvednutém přeplatku na dani nebo naopak o nutnosti doplatit clo nebo jiný poplatek za fiktivní zásilku. Pravidelně se pak objevují také podvody šířené jakoby jménem různých českých zdravotních pojišťoven, nejčastěji VZP.
Pojišťovna varuje před falešnými e-maily. Podvodníci chtějí od klientů získat bankovní údaje
Číst článek
„Obracíme se na Vás na základě nedávné aktivity na Vašem účtu... můžete mít nárok na vrácení peněz,“ stojí v nejnovějším e-mailu, který se snaží působit, jako že jej poslala Všeobecná zdravotní pojišťovna. Následně nabádá k ověření osobních údajů.
„Matoucí pro příjemce může být velice oficiální tón zprávy. E-maily bývají bez chyb a překlepů, jsou opatřeny logem pojišťovny a obsahují i reálné kontaktní informace v záhlaví,“ popisuje mluvčí VZP Viktorie Plívová pro iROZHLAS.cz.
Věrohodně mohou na první pohled vypadat i falešné webové stránky, které podvodníci dělají tak, aby byly co nejpodobnější těm opravdovým.
„Společným jmenovatelem všech uvedených forem podvodů je vždy požadavek na vyplnění bankovních údajů či přímo přihlášení do internetového bankovnictví, už to by mělo být pro příjemce alarmující,“ varuje Plívová.
Neklikat na odkazy
V případě, že někomu přijde takový e-mail, je podle ní jedinou správnou reakcí jej ignorovat a rozhodně neklikat na uvedené odkazy a nevyplňovat žádné osobní či bankovní údaje. VZP podle Plívové nikdy takovým způsobem od lidí údaje nepožaduje.
‚Lákají na odměny.‘ Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými průzkumy spokojenosti
Číst článek
„Kromě kontroly adres odkazů, na které klikáme, i adres, ze kterých probíhá komunikace, je naprosto zásadní zapojit selský rozum – pokud mi někdo chce poslat peníze, tak k zaslání není potřeba zadávání žádných citlivých údajů či instalace nějakých aplikací,“ uvádí pro iROZHLAS.cz mluvčí policie David Schön.
Poznat takovou podvodnou zprávu lze ale často snadno, je třeba jen vědět, na co přesně se zaměřit. Podvodníci často mají například zahraniční doménu e-mailu, kdy na konci adresy odesílatele není klasické „.cz“ a adresa jako taková je nesmyslná. Jedinou oficiální doménou Všeobecné zdravotní pojišťovny je vzp.cz.
„Nejlepší prevencí je ale pochopitelně takové zprávy naprosto ignorovat,“ říká Jan Svoboda, ředitel Odboru bezpečnosti VZP ČR.
Podvodné e-maily přicházejí v různých modifikacích v průběhu celého roku. Většinou se jedná o vlnu, která trvá několik dní až týdnů a mohou při ní být rozeslány desítky tisíc zpráv.
Vždy si můžete zkontrolovat, kdo je odesílatel e-mailu, a v případě pochybností kontaktovat informační linku VZP 952 222 222.
„Jedním hovorem či e-mailem s prostým dotazem na údajný přeplatek si snadno ověříme, že se jedná o pokus o podvod,“ doporučuje Schön. VZP taky průběžně o různých podvodech informuje na svých stránkách.