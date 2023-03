OVĚŘOVNA: Novodobí šmejdi využívají k okrádání lidí jména i fotky politiků a podvržené stránky médií

Danuše Nerudová podle lživého článku láká na investování do nové společnosti. Na facebooku se šíří obrázek s titulkou zpravodajského webu iDNES.cz, který tvrdí, že ekonomka už do takzvaného startupu investovala 1,5 milionu eur. Žádný takový článek ale neexistuje a Danuše Nerudová serveru iROZHLAS.cz potvrdila, že do ničeho takového neinvestovala a vše je lež.

