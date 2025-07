OVĚŘOVNA: Fiala, Křetínský a Moravec lákají na výhodné investice. Podvodníci opět zneužívají zpravodajský web

„Šok ve studiu: Daniel Křetínský odhaluje Petra Fialu v přímém přenosu pořadu Otázky Václava Moravce,“ hlásá titulek článku, který zdánlivě pochází ze serveru Seznam Zprávy. Ve skutečnosti jde ale pouze o jeho napodobeninu, která má pod příslibem rychlého zbohatnutí vylákat ze čtenářů osobní údaje a finanční prostředky. Nepoctivci k tomu navíc tentokrát zneužili rovnou tři známá jména. Před podvodem opět varuje seriál Ověřovna webu iROZHLAS.cz. Ověřovna Praha 5:00 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Článek tvářící se jako ze Seznam Zpráv slibuje až šestiprocentní růst investice denně. Jde ale o podvod | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Článek, který se na první pohled tváří, že vyšel na webu Seznam Zprávy, popisuje údajnou scénu, ve které miliardář Daniel Křetínský v pořadu České televize Otázky Václava Moravce obviňuje premiéra Petra Fialu (ODS) ze zatajování existence jisté investiční platformy.

Ta má svým uživatelům údajně zajistit okamžitý zisk a pohádkové bohatství a jedním z nich má být právě předseda české vlády. Moderátor Václav Moravec měl poté sám podle článku platformu vyzkoušet a v přímém přenosu vydělat peníze.

Jde o opakující se podvod a jednoduché schéma, kdy podvodníci zneužívají zavedenou mediální značku a vytvářejí falešné články ve více či méně věrné grafice těchto médií.

V minulosti jsme v Ověřovně informovali o obdobných případech, kdy byl ale terčem například server Novinky.cz či iDNES.cz. Na nejnovější snahu vytáhnout z důvěřivých lidí osobní údaje či dokonce peníze, upozornil jeden ze čtenářů Ověřovny.

Jak varuje vedoucí odboru prevence Policejního prezidia Zuzana Pidrmanová, cílem zjevně podvodného článku je ve čtenáři vyvolat emoce a touhu investovat. Podvodníkům ale často stačí i to, když jim lidé poskytnou své údaje, které zadají do formuláře na falešném webu.

„Přestože nabídka investice a téměř okamžitého zisku na první pohled zaujme a vypadá autenticky, šokující titulek je velmi podezřelý a silně naznačuje, že jde o manipulaci,“ konstatuje pro iROZHLAS.cz.

Klíčové je podle Pidrmanové ověřovat podobné nabídky u oficiálních zdrojů. „V tomto konkrétním případě třeba v archivu České televize,“ doporučuje Pidrmanová. Lidé tak mohou snadno zjistit, že se Otázky Václava Moravce v tomto obsazení – tedy Petr Fiala a Daniel Křetínský spolu s moderátorem u jednoho stolu – nikdy nevysílaly.

‚Podvod a nesmysl‘

Není žádnou novinkou, že podvodníci na internetu sázejí na celebrity či politiky. V tomto případě však nezvykle využili hned tři známé osobnosti.

Jak ale pro iROZHLAS.cz vyvrátila mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková, premiér Fiala s obdobnými projekty nemá – ani v minulosti neměl – nic společného. „Jedná se o zcela smyšlený a podvodný obsah, který zneužívá (premiérovo) jméno a obraz k šíření dezinformací a k oklamání veřejnosti,“ říká.

Ve stejném duchu se pak vyjádřil i Daniel Častvaj, mluvčí Daniela Křetínského. „Celé je to samozřejmě podvod a nesmysl. Daniel Křetínský nikdy v Otázkách Václava Moravce nic takového neříkal,“ uvádí pro iROZHLAS.cz.

„(Daniel Křetínský) rozhodně nedává žádná investiční doporučení,“ dodává Častvaj s tím, že se s podobnými podvody setkávají opakovaně. „Nenabízíme žádné zázračné investice, žádné zázračné platformy. Naopak upozorňujeme na možnost zneužití,“ doplňuje na závěr.

‚Symbol postpravdivého světa‘

Proti falešnému článku se vymezil také Václav Moravec. „Je zjevné, že jako novinář média veřejné služby a člověk, který se tímto zabývá v akademické rovině, bych v životě nic takového neprosazoval. Ukazuje to sofistikovanost těch podvodů,“ říká pro server iROZHLAS.cz.

„Je to symbol postpravdivého světa, který formují technologie. Umožňují, abychom měli falešné obrazy, ty nás zahltily a my tak přestáváme věřit reálným obrazům,“ popisuje dále Moravec.

Moderátor Václav Moravec měl podle podvodného článku platformu sám vyzkoušet a v přímém přenosu vydělat peníze | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Politicky ani jinak veřejně známé osoby do takových spoluprací obecně nevstupují, upozorňuje také Pidrmanová z odboru prevence. „Podvodné inzeráty a nabídky propagované známými tvářemi jsou ale samozřejmě důvěryhodnější a přilákají více lidí,“ vysvětluje motivaci podvodníků.

Kromě známých osob sázejí autoři článků také na nejrůznější fotomontáže, obrázky údajných výpisů z účtů, které ukazují rychlé a velké zhodnocení investice, nebo na komentáře v diskusích, které doporučují investovat.

„Pokud chce člověk investovat, rozhodně by neměl důvěřovat komentářům a recenzím pod článkem či podvodnou nabídkou, které si pachatelé častokrát píšou sami,“ varuje dále Pidrmanová.

Typické schéma

Že jde o nedůvěryhodnou nabídku, může v drtivé většině případů napovědět už URL adresa článků. Tato napodobenina článku zpravodajského webu se například nachází na stránce, která ani vzdáleně neodpovídá skutečné URL adrese Seznam Zpráv, kterou je „https://www.seznamzpravy.cz/“.

Na pozoru by čtenáři měli být i v případě, kdy není možné otevřít domovskou stránku „zpravodajského webu“, jednotlivé rubriky či štítky – zkrátka všechno, co by vyžadovalo sofistikovanější technické provedení. V tomto případě všechna kliknutí vedla jen zpět na podvodný článek.

Ve falešném článku nechybí ani typický nátlak, který nabádá čtenáře, aby se bezplatně zaregistrovali co nejdříve: „Dokud je (investiční platforma) aktivní, můžete ji vyzkoušet – než bude přístup zablokován.“

„Pachatelé jsou si velmi dobře vědomi toho, že vysoký zisk a časově omezená lákavá nabídka je pro lidi velmi chytlavá. Toto jsou ale především nástroje manipulace, které mají oběť přinutit k rychlé investici a rozhodně nezaručí důvěryhodnost a spolehlivost celého procesu investování,“ vysvětluje Pidrmanová.

Doporučení policie

Nápodoba článku Seznam Zpráv slibuje až šestiprocentní zhodnocení investice denně. Základní je ale podle Pidrmanové vědět, že investování peněz je rizikem vždy. „Obezřetnost je na místě kdykoliv, když jde o okamžité a vysoce procentuálně zhodnocené zisky,“ upozorňuje.

Podvodné investice se navíc často tváří jako reálné a výnosné i několik let. „Oběti mohou chodit výpisy a pravidelné dokladace o tom, jak se její finanční prostředky zhodnocují. Problém ale obvykle začíná v okamžiku, kdy chce oběť finanční výnosy vybrat,“ popisuje Pidrmanová.

V tu chvíli podle ní komunikace ze strany pachatelů končí a uživatelé přicházejí o možnost se do svého investičního portfolia přihlásit. Člověk by proto měl každou investici dopředu dobře promyslet a prověřovat u renomovaných investičních společností či bankovních institucí s prokazatelnou historií.

V případě podezření na podvod by lidé měli kontaktovat jak zmíněné instituce, tak Policii České republiky a podvodné transakce oznámit.

