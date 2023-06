OVĚŘOVNA: Lidé sdílí staré fotografie jako záznam katastrofy po protržení Kachovské přehrady

Nejen běžní uživatelé, ale i politici sdílejí na sociálních sítích staré fotografie, které se vydávají za záběry následků protržení Kachovské přehrady. K události došlo v úterý a vina je připisována ruským vojskům, kteří přehradu kontrolovali. Jakkoliv jde o tragickou událost a řada emotivních fotografií je skutečných, server iROZHLAS.cz upozorňuje na to, že některé nemusejí zobrazovat to, co deklarují – tedy aktuální situaci na Ukrajině.

