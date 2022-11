OVĚŘOVNA: Vlajky s hákovým křížem na pražském hlavním nádraží? Pouze kulisy k dobovému filmu

Film One life

Snímek One life s Anthony Hopkinsem v hlavní roli se na hlavním nádraží natáčel na začátku října. Filmaři využívali první nástupiště a historickou budovu nádraží. Z natáčení jsou na internetu snadno dohledatelné i další snímky, které jasně zachycují filmový štáb mezi dobovými kulisami včetně historického vlaku.

Životopisný film o siru Nicholasi Wintonovi popisuje záchranu asi 600 židovských dětí před nacisty. Winton právě z pražského nádraží vypravoval vlaky, které děti převážely do Velké Británie. Snímek by měl jít do kin příští rok.