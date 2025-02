OVĚŘOVNA: Hnědá vejce nikdo nezakazuje. Z obchodů postupně mizí na úkor bílých z ekonomických důvodů

„Co je pravdy na tom, že se v rámci EU chystá zákaz hnědých vajec?“ Dotaz, který před několika týdny týmu Ověřovny! zaslal jeden ze čtenářů. Spíše než o dezinformaci, kterými se projekt webu iROZHLAS.cz primárně věnuje, jde ale o nepřesnou informaci. Žádný zákaz hnědých vajec se nechystá. Z pultů obchodů unijních zemí ale opravdu postupně mizí. Důvod je ovšem prozaický. Chovatelům se zkrátka více vyplatí bílé slepice, které snášejí bílá vejce. Ověřovna Praha 5:00 9. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozdíl v kvalitě mezi hnědými a bílými vejci není žádný (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Proč v supermarketech kupujeme stále častěji bílá vajíčka? Hnědá vejce zcela zmizí!“, „Vejce zmizí z českých obchodů. Jde do tuhého, nikdo to nechápe“ či „Konec vajíček v ČR: Vše je naplánováno, oblíbená surovina zmizí z pultů obchodů už brzy“. Ukázka jen některých titulků, na které šlo minulý rok narazit v online médiích.

Jiné ale byly méně alarmující a obsahovaly i vysvětlení: „Z pultů do pěti let zmizí hnědá vajíčka. Bílé slepice mají být ekonomicky výhodnější“.

Clickbaitové titulky

Z prvních zmíněných titulků by se mohlo opravdu zdát, že se něco jako zákaz hnědých vajec chystá. Zpráva se sice nešíří obvyklými kanály, tedy například řetězovými e-maily či masivněji skrze sociální sítě, lidé na ni ale na internetu narazit mohli.

Ačkoliv se v tomto případě nejedná o dezinformaci, ale spíše jen o dezinterpretaci a posun významu, od zmíněných schválně bombastických, alarmujících a tzv. clickbaitových titulků je už jen malý krok k dedukci, že za „zákazem hnědých vajec“ stojí Evropská unie, jak je v případě podobných zpráv poměrně obvyklý narativ.

Zákaz hnědých vajec, nota bene nařízený Bruselem, se nechystá. Přesto ale opravdu z pultů nejen českých obchodů postupně mizí. Důvod je ale čistě ekonomický.

Ačkoliv společný unijní plán neexistuje, jednotlivé země postupně končí s klecovým chovem slepic. V Česku má být zcela zakázán od roku 2027. Farmáři v této souvislosti přecházejí z chovu hnědých slepic, které snášejí obvykle hnědá vejce, na chov slepic bílých, které sníšejí vejce bílá. A proto se mění i poměr jejich zastoupení v obchodech.

Hnědé vs. bílé slepice

„Jedna věc je zásadní. Končí klecové chovy a začínají být jenom voliéry nebo výběhy. Zrovna do voliér se hodí více právě bílí hybridi. To jsou slepice, které jsou na tom geneticky lépe, co se týče pohybu ve volných prostorech. Proto teď spousta chovatelů přechází na bílá plemena,“ popisuje pro iROZHLAS.cz místopředseda pro nosnou drůbež Českomoravské drůbežářské unie Zdeněk Mázlovský.

Mázlovský také vysvětluje, že dříve bílé slepice v chovech převažovaly a naopak se od nich přešlo k hnědým, které byly vyšlechtěny tak, aby byly v klidu a měly minimální pohyb – tedy, aby byly vhodné pro klecový chov. „Počítám s tím, že genetici začnou pracovat na tom, aby hnědé hybridy připravili tak, aby se mohli volně pohybovat,“ dodává.

„Když dáte hnědou slepici do voliérových chovů, tak je s ní spousta práce. To znamená, že tam v prvních dnech musí nastoupit spousta lidí. U bílých slepic se nárůst ceny vejce z voliérských chovů trochu snižuje i tím, že bílý hybrid je většinou menší, tím pádem má trochu menší spotřebu krmiva na jedno vajíčko,“ popisuje dále Mázlovský.

O konec klecových chovů se zásadní měrou zasloužili ochránci zvířat, kteří upozorňovali na špatné podmínky, které musely slepice zvládat. „Každá ze slepic měla pro sebe plochu asi jenom velikosti papíru A4. Celý život musely stát na drátech. Klec jim neumožňovala vůbec se věnovat svému přirozenému chování a svým přirozeným potřebám – ať už je to nějaké popoběhnutí si, roztáhnutí křídel, nemohly si tam hrabat, byť to jsou hrabaví ptáci, a nemohly se tam například ani věnovat popelení, což je tedy jejich způsob, jak provádí hygienu,“ vysvětluje Pavel Buršík z organizace OBRAZ – Obránci zvířat.

Kvalita

„Bílé slepice spíše produkují bílá vejce, zatímco hnědá plemena s hnědým peřím spíše vejce hnědá,“ podotýká Buršík.

Bílá vejce jsou také podle Zdeňka Mázlovského z Českomoravské drůbežářské unie vhodnější pro Velikonoce. „Jsou samozřejmě lepší, protože je to bílý podklad. Dříve se ta vejce i dovážela. Bylo jen pár chovů a samozřejmě zájem o bílá vejce byl velký,“ doplňuje.

V návaznosti na zmíněné titulky a články se objevily i spekulace, že bílá vejce jsou méně kvalitní a mají menší výživovou hodnotu než vejce hnědá. „Rozdíl v nutriční hodnotě není v podstatě žádný,“ vyvrací ale obavy pro rubriku Ověřovna! Aleš Bukovský, mluvčí ústředního výkonného výboru Českého svazu chovatelů.

Vejce by navíc podle některých studií mohla být do budoucna kvalitnější nehledě na barvu. „Rozdíly (v kvalitě) jsou většinou v prospěch vajec bezklecových – například ve vyšším obsahu bílkovin, nebo ve žlutější barvě díky třeba pestřejší nebo více přírodní skladbě krmiva,“ uzavírá Buršík.