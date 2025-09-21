OVĚŘOVNA: Hra Leoše Mareše má z lidí udělat milionáře. ‚Klasické zneužití celebrit,‘ říká expertka
Na sociální síti Facebook se šíří video, které působí na první pohled jako televizní reportáž. V úvodu vystupuje moderátorka televize Nova, která oznamuje, že díky nové mobilní aplikaci se svobodná matka stala milionářkou. Za celým projektem má stát známý moderátor Leoš Mareš. „Na falešná videa naletí lidé napříč věkovými i sociálními skupinami,“ upozorňuje pro seriál Ověřovna! webu iROZHLAS.cz Tereza Bartoníčková z Internetového institutu.
„Reportáž“ nabízí záběry na různé osoby, které hrají hru s názvem Tumble Trundle. Video ukazuje i ženu s dětmi, která má být čerstvou milionářkou. Všichni aktéři jsou prezentováni jako lidé, kteří prostřednictvím aplikace vyhrávají vysoké částky peněz.
Součástí videa jsou i tvrzení o garantovaných výhrách. Zazní například slib, že „každý nový hráč zaručeně vyhraje 125 tisíc korun nebo více během prvních tří dnů hraní“. Následně se na obrazovce objevuje Leoš Mareš a voiceover říká: „Pokud máte na kartě minimálně 250 korun, můžete vyhrát až 30 milionů korun, to je příležitost, kterou si nesmíte nechat ujít.“
Ačkoliv je video vizuálně i zvukově zpracováno tak, aby působilo důvěryhodně, nejde o skutečnou reportáž. Obsah je vytvořený umělou inteligencí, která napodobuje tváře a hlasy známých osobností. Cílem je nalákat diváky k registraci a vložení peněz do podvodné aplikace.
Server iROZHLAS.cz v rubrice Ověřovna! už dříve upozorňoval na některé případy manipulativně upravených videí a článků, kde byly známé osobnosti zobrazeny zavádějícím způsobem. Jeden článek například rozebíral účelově upravený rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, který měl předpovídat prohru Ukrajiny ve válce s Ruskem.
Jiný článek pak varoval před stejným typem podvodu, jaký popisujeme nyní. Známé osobnosti – tentokrát moderátor Václav Moravec, miliardář Daniel Křetínský a premiér Petr Fiala (ODS, ve sněmovních volbách kandiduje za Spolu) – měly doporučovat investiční platformu, která pohádkově a ve velmi krátkém čase zhodnocuje vložené peníze.
Policie ČR již v předešlých článcích Ověřovny varovala, že podvodníci si uvědomují, že většina lidí reklamám neuvěří, snaží se ale zasáhnout co největší počet uživatelů sociálních sítí a spoléhají na to, že se chytne alespoň někdo.
„Když si deset tisíc lidí přečte inzerát a klikne jim na to sto lidí a pošle jim 70 korun, tak už je to nějaký zisk. Když takových reklam mají deset a zkusí to v různých zemích, tak ten zisk je pro ně už zajímavý,“ líčil Ondřej Penc z odboru prevence Policie České republiky u dalšího popsaného podvodu.
Vznik kvůli profitu
Podle odbornice na digitální bezpečnost Terezy Bartoníčkové z Internetového institutu jde o klasický případ zneužití známých osobností. Vysvětluje, že podobná videa vznikají především kvůli zisku – pokud je cílem profit, objevují se rady, co si stáhnout nebo třeba jakou kryptoměnu koupit.
„U celebrit jde většinou o lákání na aplikace či investice, u politiků spíš o snahu pošpinit soupeře nebo získat podporu veřejnosti,“ popisuje obecně falešná videa.
Televize Nova potvrdila serveru iROZHLAS.cz, že reportáž není její. „Podobná videa monitorujeme a snažíme se je vždy nahlašovat co nejdříve. Současně opakovaně nabádáme naše diváky k opatrnosti,“ napsala mluvčí televize Nova Zuzana Křížková.
Deepfake a jeho znaky
Rozpoznat falešné video od skutečné reportáže je přitom čím dál těžší. Umělá inteligence zvládá dobře imitovat obličej i hlas, ale podle Bartoníčkové stále selhává v detailech. „AI neumí přirozený chaos,“ upozorňuje například.
Ve videích se proto opakují stejné pózy, podobné oblečení nebo identické pohyby. Častým znakem je i až příliš dokonalé prostředí – tráva bez zažloutlých míst, okolí bez drobných nedokonalostí.
Taková videa se šíří prakticky všude, ale nejvíce na sociálních sítích, kde lidé denně konzumují krátká videa. I jejich výroba může být velmi rychlá – podle Bartoníčkové stačí pár minut na jednoduchý sestřih, zatímco propracované deepfaky, které odhalíte jen těžko, zaberou i několik hodin.
Podle Bartoníčkové jsou nejzranitelnější lidé, kteří nejsou v online prostředí přirozeně doma. Ti, kdo se s deepfaky setkají poprvé, často uvěří hned několika z nich. Naopak ti, kteří podobný obsah vídají denně, už se učí rozpoznávat i jemné nesrovnalosti.
„Na falešná videa naletí lidé napříč věkovými i sociálními skupinami,“ upozorňuje. Připomíná také, že na platformách jako TikTok existují celé účty postavené na umělých postavách, které vypadají, že jsou reálné.
Jaká je úspěšnost těchto manipulací? Bartoníčková říká, že záleží hlavně na tom, kdo obsah sleduje. Pokud video potvrzuje názory nebo očekávání diváka, přesvědčí ho snadno. „Když vám někdo věří, přesvědčíte ho. V komentářích na sociálních sítích nepřesvědčíte někoho, komu se líbí, co tam slyší, že jde o falešnou věc,“ uzavírá.