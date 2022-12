OVĚŘOVNA: Český útok na Rusko jadernými zbraněmi? Dezinformátor Vrabel šíří další nesmysly

Dezinformátor Ladislav Vrabel, známý především pořádáním protivládních demonstrací, varuje ve videu před jaderným útokem České republiky na Rusko. Jak ale vysvětluje ministerstvo obrany, je to nesmysl. Nejen že česká armáda nemá jaderné zbraně, smyšlený jaderný útok stíhacími letouny není v českém případě ani technicky možný. Praha 5:00 1. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli lživým poplašným zprávám se o Ladislava Vrabela zajímá policie | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na sociálních sítích se šíří video, ve kterém Ladislav Vrabel, známý především pořádáním protivládních demonstrací, sdílí nepravdivé informace týkající se konfliktu na Ukrajině.

V části asi dvouhodinového záznamu, na kterou už na sítích reagovali i odborníci, tvrdí, že Česko plánuje jaderný útok na Rusko.

Proruský dezinformátor Vrabel si ze Srbska možná zahrává s šířením poplašné zprávy.

"Naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. Jestli vás to nezvedá ze židle, tak už nevím... Seďte na gauči a užijte si posledních pár měsíců života."

1/2 pic.twitter.com/9f6pzy8vYy — Vojtěch Gibiš. V bloku (@GibisVB) November 28, 2022

„Naše vláda velice jasně říká, s kým budeme ve válce. To znamená, že naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček. To je to, co chce udělat naše vláda,“ říká Vrabel na záznamu a diví se, že „to lidi nezvedá ze židle“.

Dodává na závěr, že si lidé mají užít „poslední měsíce života“. „Jestli tohle naše vláda udělá, tak ruská strana bude ten útok opětovat a pošle jaderné hlavice na Českou republiku,“ vyhrožuje ve videu, které získalo na 300 sdílení a stovky reakcí.

„Video jsme na sociální síti zaregistrovali a již se jím zabýváme. Zjišťujeme, jestli se jedná o protiprávní jednání nebo ne.“ Jan Daněk (mluvčí pražské policie)

Jak je ale s elementární znalostí jasné, informace, o kterých Vrabel mluví, se nezakládají na pravdě. Česko pochopitelně žádný jaderný útok na Rusko neplánuje.

Očividné lži

Server iROZHLAS.cz požádal o vyjádření ministerstvo obrany a Armádu České republiky. Jak vysvětluje mluvčí resortu Simona Cigánková, Vrabel se dopustil šíření hned několika lží.

Předně není možné, aby Česko odpalovalo jaderné zbraně, protože žádné nemá. „Náš stát nevlastní žádné jaderné zbraně, ani nedisponuje jejich nosiči. Nosiči jaderných zbraní jsou obecně letadla a rakety. Nepočítá se s tím, že by se území České republiky využilo k umístění nosičů jaderných zbraní,“ vysvětluje mluvčí a odkazuje se při tom na Smlouvu o zákazu jaderných zbraní a Smlouvu o nešíření jaderných zbraní.

Biden: Jsme připraveni jednat s Ruskem o nové jaderné smlouvě. Moskvu prohlášení rozhořčilo Číst článek

Podle ní proto není ani technicky možné, aby armáda jaderné hlavice odpalovala z českých stíhacích (takzvaných taktických) letounů. Ty totiž nejsou na podobnou výzbroj stavěné.

„Česká republika disponuje dvěma typy taktických letounů, a to nadzvukovými JAS-39 Gripen a podzvukovými L-159 ALCA. Ani jeden z těchto letounů není technicky schopen nést jaderné zbraně,“ upozorňuje Cigánková na další lež, kterou Vrabel šíří.

Přitom obecně taktické letouny nést jaderné zbraně mohou. Konkrétní typy ale nemá Česko ve výzbroji.

„V minulosti Československá lidová armáda disponovala takovými letouny v 70. a 80. letech minulého století v rámci Varšavské smlouvy. Těmi byly letouny MiG-23 BN a Su-22. Mezi současné taktické letouny, které jsou schopné nést jaderné zbraně, patří například (ruské) Su-24, Su-34, (americké) F-15, F-16, F-35, (francouzský) Mirage-2000N a (britsko-německo-italské) Tornado,“ popisuje nedostatky ve Vrabelově komunikaci.

„Obranyschopnost České republiky i střední Evropy vychází z obranných plánů Severoatlantické aliance, neboť na napadení jednoho z členských států, tedy včetně ČR, by se pohlíželo stejně jako na napadení celé aliance. NATO navíc disponuje funkčním mechanismem jaderného odstrašení, jehož úkolem je, aby k jadernému útoku nedošlo.“ Simona Cigánková (mluvčí ministerstva obrany)

Předně ale podle ní není záměrem žádné z členských zemí NATO rozpoutat jaderný konflikt. Aliance se naopak snaží, aby vůbec nenastal.

„Obranyschopnost České republiky i střední Evropy vychází z obranných plánů Severoatlantické aliance, neboť na napadení jednoho z členských států, tedy včetně ČR, by se pohlíželo stejně jako na napadení celé aliance. NATO navíc disponuje funkčním mechanismem jaderného odstrašení, jehož úkolem je, aby k jadernému útoku nedošlo,“ popisuje.

Případ pro policii

Krátce po publikaci příspěvku na sociálních sítích začali někteří z uživatelů video sdílet s tím, že na Vrabela podali trestní oznámení pro zločin šíření poplašné zprávy.

„Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti,“ stojí v zákoně.

Pan Vrabel to posunul o pár příček výš. Mám za to, že tvrzení o chystaném jaderném útoku @strakovka a @ObranaTweetuje proti Rusku, po kterém bude následovat ruská atomová odveta, už šíření poplašné zprávy je. Cc: @PolicieCZ. https://t.co/OtBM05Rtri — Jakub Szántó (@JakubSzanto) November 28, 2022

Jestli k porušení zákona skutečně v tomto případě došlo, aktuálně zjišťují pražští policisté. „Video jsme na sociální síti zaregistrovali a již se jím zabýváme. Zjišťujeme, jestli se jedná o protiprávní jednání, nebo ne,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

Mimo to má Vrabel problémy se zákonem ještě v oblasti svých neplacených dluhů. Insolvenční správce žádá vysvětlení, proč své pohledávky věřitelům neplatí, navzdory vysokým částkám, které získává od dárců na pořádání demonstrací. Vrabel se ale soudním řízením dlouhodobě vyhýbá.

Vrabel se svou rétorikou pohybuje i na hraně dalších zákonů, před kterými v minulosti varoval nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Ten totiž upozornil na možnost stíhání za schvalování ruské invaze na Ukrajině.

Nejvyšší státní zastupitelství upozorňuje občany, že některé veřejné projevy podpory a souhlasu s útoky Ruské federace na Ukrajinu mohou být posouzeny jako trestný čin. Více v tiskové zprávě: https://t.co/iHmvCPGndf pic.twitter.com/u7mYnpBV2T — Nejvyšší státní zastupitelství (@NSZ_info) February 26, 2022

„Pokud by někdo veřejně – včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí – vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelné představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti,“ uvedl k tomu nejvyšší státní zástupce v tiskové zprávě.

Vrabel s obviněními nesouhlasí a snaží se celou věc relativizovat. „Takže, tato zpráva: a) není ‚poplašnou zprávou‘, nýbrž zprávou o podmíněné možnosti toho, co může stát když vláda nakoupí nosiče jaderných zbraní, b) má za cíl nikoliv ‚nebezpečí vážného znepokojení‘, nýbrž jde o varování před možností vážného nebezpečí společnosti, c) ta zpráva není ‚nepravdivá‘. Ta zpráva je 100% pravdivá,“ tvrdí na své facebookové stránce.

Jenže tato zpráva pravdivá není.