OVĚŘOVNA: Škodlivá mamografie? Její benefity jsou nezpochybnitelné, shodují se odborníci

„Dosud největší studie o mamografii zjistila, že jsou zcela zbytečné a navíc nebezpečné," zní název článku, který odrazuje lidi od mamografického vyšetření. Odkazuje se na novou studii, která údajně prokázala, že je vyšetření „škodlivé a pro ženy nebezpečné". Podle odborníků je ale přínos mamografie nezpochybnitelný. „V Česku došlo ke snížení úmrtnosti na nádory prsu u žen o 30 %," popsal serveru iROZHLAS.cz onkolog Vít Ulrych. OVĚŘOVNA! Praha 5:00 20. listopadu 2022

„Procento úmrtí žen za rakoviny, které chodily na mamograf, bylo stejné jako procento úmrtí těch, které na něj nechodily,“ tvrdí článek na serveru Třesk.cz. Údajné výsledky nové studie uvádí několik důvodů, proč je mamograf „problematický“.

Jako dva hlavní důvody uvádí, že vyšetření má vysoký počet falešně pozitivních výsledků, tedy že diagnostikuje rakovinu i lidem, kteří jsou z tohoto pohledu zdraví. Druhým důvodem je podle údajné studie samotný vznik rakoviny při vyšetření kvůli rentgenovému záření.

Již vyvrácená dezinformace se opět dostala do veřejného prostoru | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Podle odborníků se ale u mamografie jasně prokázal její přínos pro diagnostiku onemocnění. „Zavedení pravidelných plošných vyšetření vycházelo ze zkušeností jiných evropských států, kde screeningové programy probíhaly již od osmdesátých let minulého století. Výsledkem bylo snížení úmrtnosti na karcinom prsu o 20–30 % u žen nad 50 let,“ prohlásil pro server iROZHLAS.cz onkolog Vít Ulrych.

Dále podotkl, že by výsledky mohly být i lepší, v české populaci ale asi 40 % žen na mamografické vyšetření nechodí.

Web se také odkazuje na Národní institut rakoviny, který ale neexistuje. Existuje Národní ústav pro výzkum rakoviny. Jeho ředitel Aleksi Šedo pro iROZHLAS.cz popsal, že benefit mamografie je pro diagnostiku onemocnění obrovský.

„Mamografie má výhodu, že ve srovnání s ultrazvukovým vyšetřením je schopna diagnostikovat onemocnění ještě v ranější fázi,“ vysvětlil ředitel zmíněného ústavu.

Co se týká falešných případů, Šedo uvedl, že u všech medicínských vyšetření platí, že ve velmi nízkém procentu může být tzv. falešný pozitivní výsledek. To je ale podle něj naprostá marginálie.

Riziko rentgenového záření

„Dávky záření při mamografii patří k nejnižším v diagnostické radiologii. Dávka záření, kterou obdrží pacientka při tomto vyšetření, odpovídá záření, které žena přirozeně obdrží z přírodních zdrojů za asi 10 dní,“ reagoval onkolog na údajnou informaci o škodlivosti mamografie.

Zmíněný článek dále také uvádí, že novější 3D mamograf je ještě škodlivější než 2D mamograf, protože je pacient vystaven daleko většímu záření. Šedo však řekl, že je to spíše naopak.

„S vývojem diagnostických technologií jsou pacienti vystaveni spíše nižším dávkám záření, než že by se míra záření zvyšovala. Takže to je opět něco, co vychází pouze z něčí spekulace,“ popsal.

Oba odborníci se shodují, že přínosy mamografického vyšetření převažují nad případnou újmou způsobenou ozářením.

Žádné mobily nebo wi-fi

Autor článku dále doporučuje čtenářům, jak je potřeba se proti onemocnění chránit a jakým věcem se vyhýbat. Jedny z nich jsou například hormonální terapie nebo elektromagnetická pole, která vytvářejí telefony nebo wi-fi.

Podle Šeda se však jedná o pouhé spekulace. „Studie, které by to prokazovaly, neexistují. Mluvilo se o tom, že mobilní telefon může být rizikový pro rozvoj některých nádorů v mozku, což ale posléze některé studie vyvrátily,“ doplnil.

Pokud mluvíme o hormonální antikoncepci, sledují se podle Šeda výsledky, zda stoupá výskyt karcinomu nejenom prsu u lidí, kteří užívají hormonální antikoncepci, a podle nich se určí, jaké jsou bezpečné dávky, u kterých je riziko minimální.

