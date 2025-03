OVĚŘOVNA: ‚Náš milovaný butik se stal obětí vloupání.‘ Podvodné e-shopy lákají na výprodeje

Odchod do důchodu, vyloupení obchodu, nepříznivá situace na trhu – to jsou některé z důvodů, jimiž podvodní obchodníci upozorňují na „poslední šanci“ pořídit si jejich zboží. Reklam je nyní zvláště na facebooku zvýšené množství. „Ve chvíli, kdy narazíme na nabídku, která, laicky řečeno, hraje na city, na časovou tíseň, tam bych byl opravdu velmi pozorný,“ upozorňuje v dalším díle Ověřovny! Ladislav Beránek z odboru prevence policejního prezidia. OVĚŘOVNA! Praha 5:00 23. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Toto je vaše poslední šance pořídit si nádherné kousky z mé kolekce za jedinečné ceny, lákají zákazníky e-shopy | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Po letech lásky a oddanosti mé butikové práci nastal čas otočit stránku a začít novou kapitolu mého života. Rozhodla jsem se odejít do důchodu,“ píše ve facebookovém příspěvku údajná majitelka e-shopu Jana Praha, vystupující pod jménem Jana Černá. Zákazníkům popisuje, že e-shop ukončuje, aby mohla věnovat víc času vnoučatům.

„S těžkým srdcem musíme sdílet zdrcující zprávu. V ranních hodinách 17. ledna se náš milovaný butik Pícha Praha stal obětí devastujícího vloupání, které zanechalo náš obchod v troskách. I přesto, že máme pojištění, pokryje pouze zlomek našich ztrát,“ uvádějí pak vlastníci údajného obchodu Pícha Praha, kteří se podepisují jako Jakub a Pavlína.

Podobné příspěvky, v některých případech doplněné i o „fotografie“ zřejmě vygenerované umělou inteligencí, zveřejňují také e-shopy Novak Praha, Kolar Praha a další. Vysvětlují v nich, že je okolnosti, které se v jednotlivých případech různí, nutí obchod zrušit.

‚Finální výprodej‘

„Na rozloučenou pořádáme totální výprodej se slevami až 80 procent na celý sortiment,“ láká Daniel Kolar z obchodu Kolar Praha, který jeho zrušení také zdůvodňuje vloupáním.

Na velké výprodeje a slevy láká i majitelka Jana Praha: „Toto je vaše poslední šance pořídit si nádherné kousky z mé kolekce za jedinečné ceny,“ píše.

Nespokojení zákazníci se na podvodné obchody navzájem upozorňují a sdílejí své zkušenosti. Popisují, že zboží nedostali buď vůbec, nebo dodané oblečení neodpovídá objednávce.

„I já jsem naletěla. Objednané kalhoty sice přišly, ale kvalita je asi tak za 50 korun, rozhodně ne za 800,“ stěžuje si třeba uživatelka Lenka P. „Já taky naletěla na srdceryvný komentář o úpadku obchodu. Dodnes jsem zboží nedostala, už s tím ani nepočítám,“ popisuje pak Marcela Š.

Anonymní podnikatelé

Na rizika podvodných e-shopů upozorňuje Česká obchodní inspekce. „Indikátorem rizika při nákupu na internetu je anonymita podnikatele. Pokud chybí identifikační údaje, nebo jsou jako v případě facebookových stránek takzvaně ‚na vyžádání‘, doporučujeme zvolit jiného dodavatele,“ říká pro iROZHLAS.cz tiskový mluvčí ČOI František Kotrba.

Česká obchodní inspekce na svých stránkách vede seznam problematických subjektů, které podvodné praktiky používají. „ČOI varuje například před nákupem na stránkách novak-praha.cz. Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva,“ dodává Kotrba.

Zdůrazňuje, že i když se stránka tváří jako český obchod, může sídlit i v zahraničí. „Na subjekty podobného názvu jako modni-dum.cz či modni-dum-novak evidujeme podání spotřebitelů. Tyto facebookové stránky spravují správci sídlící v zemích jako Nizozemsko, ale i Filipíny.“

Praktiky podvodníků

Obezřetnost při online nákupech doporučuje také Ladislav Beránek z odboru prevence policejního prezidia. „Ve chvíli, kdy chceme někde nakupovat, tak každý, kdo si chce nějakou věc koupit, nejprve zjistí u ostatních obchodů, jaká je optimální cena a podle toho se pohybuje. Stejně tak si každý dovede při nákupu na e-shopu dopředu zjistit, jestli je to známý, renomovaný e-shop se spoustou recenzí,“ uvádí možnosti pro zákazníky.

Nebezpečné mohou být podle Beránka ty nabídky, které „hrají na city“ nebo vytvářejí zdání časové tísně. „U takového obchodu bych si potom dal opravdu záležet na tom, abych si zjistil co nejvíce informací o něm. Kde obchod skutečně sídlí, kde jsou jeho stránky, jestli má nějakou kamennou prodejnu, nějaké zastoupení, jestli je tam kontakt na někoho, s kým bych se mohl domluvit, podívat se na zboží a podobně,“ radí.

V případě, že e-shop zákazníka podvede, doporučuje obrátit se na policii. „Pro nás bude nejdůležitější, pokud nám přinese co nejvíce informací, například si nafotí třeba snímky obrazovky, kde bude, o jaký e-shop se jedná, bude tam informace, pokud platil, kam ty peníze odeslal, jakým platebním prostředkem. To znamená, dodá co nejvíc informací, ze kterých můžeme vycházet.“

Pokud provozovatel sídlí v zemích Evropské unie, je možné se v případě sporu obrátit na Evropské spotřebitelské centrum při ČOI, doplňuje. „Pokud sídlí v zemích s nízkou vymahatelností práva, může být uplatnění spotřebitelských práv problematické.“