OVĚŘOVNA: Norský plyn zdemoluje vaši domácnost, tvrdí dezinformační e-mail. ‚Blbost,‘ reaguje odborník

Dezinformace šířená několik měsíců v řetězovém e-mailu tvrdí, že kvůli rozdílu v kvalitě mezi dříve odebíraným ruským plynem a současným norským plynem může zhasnout plamen u hořáků domácích spotřebičů. To podle textu může následně „zdemolovat celý dům". Jenže takové případy nezaznamenal ani Český plynárenský svaz, hasiči ani výrobci sporáků či plynových kamen, zjistil iROZHLAS.cz v projektu OVĚŘOVNA! Ověřovna Praha 5:00 11. května 2025

„Vypíná trouba během pečení. Vypínají hořáky během vaření. Jasně, okamžitě bylo upozornění, že zakoupit nový sporák, nebo ho čistit a čistit,“ stojí v úvodu dezinformačního e-mailu.

„Žádná technika není dokonalá a pokud zhasne hořák a náhodou nevypne plyn, může to zdemolovat celý dům. Odvolání nula, Norsko za sajrajt nezodpovídá jako Rusko, a USA už vůbec ne,“ pokračuje řetězová zpráva.

Podle autora textu je norský plyn „velmi nebezpečný! Zhasíná! Norský? Americký? Nikdo neví!“ Z úpadku kvality přitom autor střídavě viní ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a společnost GasNet, která v Česku zajišťuje distribuci plynu. „Nikdy, ani za komunistů, s plynem problém nebyl,“ stojí v části textu zabývající se vyfabulovaným nebezpečím.

Nebezpečí, které ale nehrozí

„Žádné výbuchy, které by snad mohly vzniknout špatnou kvalitou plynu a přerušením plamene, nejsou známy. Toto nebezpečí v podstatě neexistuje,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz generální ředitel Českého plynárenského svazu Josef Kotrba.

Všechny moderní sporáky podle něj mají pojistku, která v případě potřeby vypne přívod plynu. „Nebezpečné to není,“ ujišťuje Kotrba. Pokud by takové problémy přesto někdo zpozoroval, měl by se obrátit na autorizovaný servis.

Tvrzení ředitele potvrdili i výrobci spotřebičů s plynovými hořáky, podle kterých je množství reklamací kvůli poruchám hořáků minimální. „V každém případě se nejedná o bezpečnostní riziko, protože po zhasnutí plamene dojde automaticky k odpojení přívodu plynu,“ uvedla například společnost Electrolux.

Jak pracují hořáky při přerušení přívodu plynu, popisuje technický náměstek společnosti Karma Český Brod Zdeněk Barták: „Všechny ventily mají jištění přes takzvaný termočlánek nebo přes nějakou pojistku. Jakmile dojde k přerušení, přívod plynu do hlavního hořáku se automaticky zablokuje, takže kamna se normálně vypnou. Takže to je blbost.“

Události, kde by došlo k problémům kvůli změně dodavatele plynu do Česka, neregistrují ani hasiči. „S žádným takovým případem jsme se během několika posledních let nepotkali,“ říká mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. „Neevidujeme žádné případy (tohoto typu - pozn. red.), co se týče Moravskoslezského kraje,“ potvrdila i tamní mluvčí Kamila Langerová.

Může být plyn závadný?

Plyn je podle ředitele plynárenského svazu vždy testován a musí odpovídat normě. „Výrobky a spotřebiče, které jsou propuštěny do oběhu, jsou zase testovány na to, aby v rámci plynů, které odpovídají normě, fungovaly,“ popsal.

„Zemní plyn z různých ložisek a zdrojů se může v jednotlivých parametrech mírně lišit. Jednotlivé hodnoty a množství složek se ale musí vždy pohybovat v limitech stanovených normami,“ potvrdil i jeden z distributorů plynu v Česku firma GasNet. „Zákazníci si mohou kvalitu plynu zkontrolovat také na našich webových stránkách: Kvalita plynu | GasNet,“ uvedl mluvčí společnosti Aleš Gregorovič.

Zároveň upozorňuje, že společnost GasNet zodpovídá za provoz plynárenských zařízení až po hlavní uzávěr plynu na odběrném místě. Za tímto uzávěrem začíná takzvané odběrné plynové zařízení – tedy vnitřní domovní rozvody, spotřebiče (plynové sporáky, kotle...), za jejichž technický stav a bezpečný provoz odpovídá vlastník či provozovatel nemovitosti.

Norský a ruský plyn

„Zemní plyn je ve všech případech složen převážně z metanu, okolo 90 procent, a pak obsahuje i další plyny, které mají větší obsah uhlíku, etan, propan, butan… Je pravdou, že norský plyn má vyšší obsah těchto složitějších plynů, což má vyšší výhřevnost. To je ten zásadní rozdíl,“ přiblížil ředitel plynárenského svazu Kotrba.

Větší výhřevnost fakticky znamená, že k tomu, abyste doma udrželi stejnou teplotu, spotřebujete méně krychlových metrů plynu. Na faktuře je nicméně vidět cena za megawatthodinu.

„Ruský plyn má tedy vyšší obsah metanu. Byl extrémně homogenní, protože k nám proudil ze stejných nalezišť. To je určitá výhoda. Tím, že dnes bereme plyn z různých zdrojů, tak se v rámci normy jeho složení stále mění,“ doplnil Kotrba. Spotřebiče by s tím ale podle něj neměly mít problém, protože jsou na předepsané složení zemního plynu dimenzovány.

Pokud u nich přece jen dojde například ke zmíněnému zhasínání, doporučuje Gregorovič ze společnosti GasNet obrátit se na výrobce plynového spotřebiče, odborný servis nebo firmu specializující se na vytápění, plyn a instalatérské práce. „Zcela zásadní roli hraje také pravidelný servis, který doporučujeme provádět alespoň jedenkrát ročně,“ apeluje.

„Německo už bere norský plyn desetiletí. Kdyby to byl nějaký problém, tak se o tom už asi ví,“ uzavřel ředitel Kotrba.