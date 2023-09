OVĚŘOVNA: 75 tisíc na dávkách pro čtyřčlennou rodinu? ‚Deset let starý hoax,‘ vyvrací ministerstvo

„Čtyři generace spoluobčanů na jednom gauči“, které dohromady pobírají na sociálních dávkách víc jak 75 tisíc korun měsíčně. Příspěvky a dávky detailně rozepisuje, sčítá a s nadávkami komentuje koláž, která se šíří po sociálních sítích a na kterou projekt Ověřovna! upozornili čtenáři. Jak ale iROZHLAS.cz zjistil, tolik peněz by rodina pobírat rozhodně nemohla a některé kombinace dávek navíc ani nejsou možné. Koláž je ke všemu stará asi deset let. Ověovna! Praha 5:00 17. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodina má podle příspěvku pobírat přes 75 tisíc korun měsíčně (ilustrační foto) | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Celkem na této pohovce 75 893 Kč/měsíčně z Tvých daní Gádžo!!“ Podle lživého příspěvku tolik pobírají devětačtyřicetiletá prababička, třiatřicetiletá babička, patnáctiletá matka a malý dvouletý synek.

Příspěvek dopodrobna vyčísluje domnělé dávky, které každý ze členů rodiny (jež je údajně zachycená na fotce pod textem) pobírá. Má jít například o kombinaci sirotčího a invalidního důchodu v případě třiatřicetileté babičky Edity.

OVĚŘOVNA: Případ složenky s příspěvkem na děti. ‚Ilustruje, jak je důležité být zdrženlivý,‘ říká expert Číst článek

„Je nepochybné, že se jedná o hoax. Údaje včetně výší důchodů jsou smyšlené a některé částky jsou nadsazené,“ uvedlo vše na pravou míru po dotazu webu iROZHLAS.cz ministerstvo práce a sociálních věcí.

Téma zneužívání sociálních dávek Romy či jinými skupinami obyvatel se u dezinformačních příspěvků objevuje pravidelně. Ministerstvo také upozornilo, že tento konkrétní příspěvek není žádnou novinkou. Podle resortu vznikl již zhruba před deseti lety.

Podle webu TinEye.com, který umožňuje zpětné vyhledávání obrázků na internetu, byla minimálně fotka rodiny na pohovce použita například v květnu 2015.

Sirotčí důchod pro dospělého

Příspěvek mimo jiné tvrdí, že všichni čtyři členové rodiny od státu pobírají sirotčí důchod. Nárok na něj ale mají jen nezletilí, případně studenti do 26 let. Dostávat by ho tak v případě popisované rodiny mohla jen nezletilá matka a její dítě.

„Na sirotčí důchod člověk ztrácí nárok ve chvíli, kdy je zletilý. Naši důchodci ho také nepobírají, když jim zemřou rodiče,“ doplnil Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Nesmyslné je podle Hůleho také to, že by prababička i babička pobíraly na korunu stejný invalidní důchod. „Invalidní důchod je status, ale jeho výše se odvíjí od toho, kolik člověk vydělával a jak dlouho vydělával,“ upřesnil.

OVĚŘOVNA: 32 tisíc měsíčně v humanitární dávce pro ukrajinskou rodinu? Maximálně necelých 14 tisíc Číst článek

Údajná patnáctiletá matka, která je na mateřské dovolené, by měla pobírat 26 852 korun jako ošetřovatelka mentálně postiženého syna, která má nárok na vlastní sirotčí důchod.

Maximální rodičovský příspěvek, na který by mohla dosáhnout, je ale podle ministerstva práce a sociálních věcí 13 tisíc. Příspěvek pro ošetřovatele postiženého by mohl být mezi 3300 a 19 200 korunami.

Jediná částka, kterou hoax zmiňuje a která má reálnou hodnotu, je podle Hůleho příspěvek na bydlení. 6522 korun je podle něj zhruba průměrná výše této dávky. Ministerstvo práce dodává, že při vypočítávání příspěvku na bydlení jsou navíc „testovány příjmy všech společně posuzovaných osob“.

Zneužívání dávek?

Daniel Hůle navíc připomněl, že zneužívání dávek je v Česku naprosto marginálním problémem. Největší část dávek totiž u nás tvoří rodičovská, nemocenská nebo přídavek na péči – příspěvky, které jsou vázané na konkrétní životní situaci, kterou je třeba doložit příslušnými dokumenty.

NARAZILI JSTE NA DEZINFORMACI? Vážení čtenáři, pokud byste na sociálních sítích narazili informaci, u které si nejste jistí její pravdivostí, pošlete ji na e-mailovou adresu overovna@rozhlas.cz. Server iROZHLAS.cz se ji za vás pokusí ověřit. Už vyvrácené falešné zprávy jsou k dispozici ZDE.

„Dávky pro chudé, včetně příspěvku na bydlení a dávky pomoci v hmotné nouzi, tvoří jenom zlomek z toho, co směřuje k populaci,“ vysvětlil dále Hůle. Připouští, že k zfalšování dokladu za účelem dosažení na dávku může dojít, stává se to však ojediněle.

Popisovaný lživý příspěvek je podle něj navíc specificky namířený proti Romům. „Není to plošně proti chudým, ale proti Romům. Pomáhá k šíření nenávisti a přirozeně vytváří dojem, že my všichni ostatní vyděláváme na skupinu zneužívačů dávek,“ dodal.