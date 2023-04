OVĚŘOVNA: Cvičení odvodů není mobilizace. ‚Výcvik na střelnici také neznamená válku,‘ říká koordinátor

V úterý se na internetu objevila fotografie e-mailu od ústeckého krajského úřadu o chystaném mobilizačním vojenském cvičení. K účasti zve také lékařský personál.

Nejde o výjimečnou akci, která by měla jakkoliv souviset s válkou na Ukrajině, vysvětluje armáda pro server iROZHLAS.cz v projektu Ověřovna.

„Lékaři tam budou pouze v roli pozorovatele, podobné akce proběhly i v minulosti," komentuje cvičení Jaroslav Hrabec z velitelství armádních teritoriálních sil, který operaci řídí. E-mail z ústeckého krajského úřadu je sice pravý, šíří se ale v nepravdivém kontextu

E-mail ve svém úvodu informuje o plánovaném „mobilizačním cvičení k ověření připravenosti a o proveditelnosti odvodního řízení, kde se rozhoduje o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu“. Podepsaný pod ním je vedoucí krajského odboru zdravotnictví Petr Severa.

Krátce po jeho zveřejnění ho na facebooku sdílel například i organizátor protivládních demonstrací Jindřich Rajchl, který jím zve k účasti na další protest. „Osobně se domnívám, že je to další krok v jejich plánu (…) na semaforu se rozsvítila oranžová,“ píše v příspěvku, ve kterém naznačuje spojitost s možnou mobilizací.

Chystané cvičení ale není výjimečné. Jde o běžnou armádní operaci, kterou jednotlivá krajská vojenská velitelství pořádají každý rok. Běžně se konají ve vybrané obci s rozšířenou působností, aktivně se ho účastní profesionální vojáci a vojáci z aktivních záloh.

„Tak jako když vojáci cvičí úkoly na střelnici, neznamená to, že vyhlašují válku, tak ani odborná příprava odvodního řízení neznamená vyhlášení odvodů nebo mobilizace,“ vysvětluje plukovník Jaroslav Hrabec, zástupce velitele teritoriálních sil Armády České republiky, který má organizaci cvičení na starost.

V loňském roce totožná cvičení proběhla například ve Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm (březen), Dvoře Králové nad Labem (květen), nebo Brně (květen). V předchozích letech proběhlo cvičení pro nácvik odvodního řízení třeba v Jindřichově Hradci (2013) nebo v Jihlavě (2015).

Pokud někdo říká, že naše dlouhodobě plánované "Odvodní řízení 2023" je něco jiného než cvičení, tak vědomě lže. Provádíme ho každý rok, chceme být připraveni.



Tak jako se cvičíme ve střelbě a v boji, musíme cvičit i systém posílení armády. Nenechte se prosím manipulovat.

„Tato cvičení probíhala vždycky. Byla ale malá, lokální a jen s malou hrstkou lékařů. Nikoho nezajímala,“ uvádí Armáda České republiky na twitterovém účtu s odkazy na uvedená cvičení. „V minulosti to bylo komunikováno v běžném režimu vojenských cvičení, proto to pravděpodobně nebylo medializováno,“ souhlasí Hrabec.

Školení pro lékaře

Právě ke cvičení v Jihlavě byli v minulosti také přizváni zdravotníci. „Lékařský personál se v některých krajích zapojil i v minulých letech, například hrál v odvodních komisích lékaře. V některých krajích ale dříve zapojený nebyl,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Rozdíl oproti předchozím rokům je v tom, že cvičení letos zastřešuje poměrně nově zřízené velitelství teritoriálních sil, proto se také bude konat ve všech krajích současně. „Důvodem je potřeba prověřit informační toky, systém řízení a koordinaci činnosti,“ vysvětluje Hrabec.

„V tomto roce tak přípravu provádíme mimo jiné i pro ověření součinnosti s participujícími subjekty samospráv a lékařů, kteří jsou v případě realizace odvodů v souladu se zákonem zapojeni. Zveme je, aby se podívali, jak se takové řízení vlastně provádí a jaké má náležitosti,“ podotýká. Účast doktorů je plně dobrovolná.

Hrabec odmítá, že by přizvání lékařů nebo zaštítění akce souviselo s aktuální situací, třeba válkou na Ukrajině. „Takhle by to mělo probíhat vždy, aby v případě ohrožení státu nebyl zdravotnický personál překvapen. Je to prostě možnost. Zdůrazňuji, že nejdou cvičit, jen se podívat, jak se to dělá.“

V minulosti byli lékaři přizváni například ke zmíněnému cvičení v Jihlavě, opakovaně se podle Hrabce účastnili odvodových cvičení také v Ostravě. „Cvičení se v minulosti účastnili jen zdravotníci vojáci, které u nás také máme,“ upřesnila mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Komunikace armády

Komunikaci s vybranými obcemi mají na starost stále krajská vojenská velitelství, navzdory zastřešení velitelstvím teritoriálních sil. Potvrzuje to i tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková, podle které komunikace v souvislosti se cvičením probíhá právě přímo s krajským velitelstvím.

Do cvičení ale není zapojena Česká lékařská komora, její prezident Milan Kubek pro Seznam Zprávy v úterý uvedl, že o akci slyší poprvé. Potvrzuje to i mluvčí komory Michal Sojka, podle kterého od zveřejnění informace armáda s komorou cvičení neřešila. „Zabývat se jím nejspíš budeme v sobotu na jednání představenstva,“ uvádí.

Armádu reakce veřejnosti na cvičení překvapila. „Rozhodně nechceme vyvolávat paniku. Takové cvičení probíhalo posledních devět let v řadě,“ vysvětluje Řehka. Jejich průběh vypadá běžně tak, že si vojáci zkontrolují místa, která jsou pro odvody využitelná a v některých případech si na nich odvodní řízení přímo vyzkouší.

„Necvičíme civilisty ani kraje, cvičíme primárně sebe. Naše krajská vojenská velitelství, velitelství teritoria i nás na generálním štábu. Není to tak, že bychom někoho povolávali nebo úkolovali, na to nemáme právo,“ říká Řehka.

„I kdyby nebyl konflikt na Ukrajině, cvičení by proběhlo v souladu s naším plánem naprosto stejně, pro nás to je stejná a standardní práce jako například další výcvik našich vojáků,“ tvrdí Hrabec v tiskové zprávě.

Cvičení by se mělo uskutečnit v termínu od 9. do 19. května, praktické nácviky proběhnou ve čtvrtek 18. května. Podobný komplexní nácvik, kterým chce armáda prověřit systém ve všech detailech při souběžném cvičení všech krajských velitelství, proběhl naposledy v roce 2010 při cvičení Resource Reserves.