OVĚŘOVNA: ‚Žádná dohoda není sjednána.‘ Na sítích se šíří hoax o tajném podpisu pandemické dohody

Na sociálních sítích, ale i v řetězových e-mailech se šíří příspěvek, který popisuje údajně tajný podpis dohody se Světovou zdravotnickou organizací. Ta má mít podle tohoto příspěvku nové pravomoce – vyhlašovat pandemii, zavádět kdekoliv na světě povinná očkování či covid-pasy. Jak se ale ukázalo, dohoda nejen že není podepsána, ale ani vyjednána. Blíže kontext takzvané pandemické dohody vysvětlujeme v dalším díle seriálu Ověřovna!

„Důležitá výzva!!! Vláda v tichosti podepsala smlouvu s EU kolem WHO. Týká se veškeré kontroly WHO nad všemi zeměmi týkající se zdraví, pandemií...,“ začíná příspěvek, který se opakovaně objevuje na sociálních sítích. Vystopovat ho lze i na Slovensku, kde apeluje na čtenáře vzkazem, že po Česku něco podobného hrozí i tam.

A o co vlastně jde? Příspěvek zřejmě naráží na takzvanou pandemickou úmluvu, která má posílit prevenci a připravenost na čelení případné budoucí vlně pandemie, podobné té, která v roce 2019 zasáhla celý svět pod názvem „pandemie covidu-19“.

Jak ale vysvětluje mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) v Česku Jakub Žák, příspěvek je lživý. Žádná pandemická dohoda totiž zatím nebyla ani vyjednána, natož pak podepsána.

„Jednotlivé členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO), mezi které patří i Česká republika, se dohodly na zahájení procesu vyjednání úmluvy, dohody nebo jiného nástroje mezinárodního práva, podle Ústavy Světové zdravotnické organizace k posílení prevence, připravenosti a reakce na pandemie. K podpisu žádné úmluvy, dohody, smlouvy nebo jiného nástroje mezinárodního práva nedošlo,“ říká pro Ověřovnu serveru iROZHLAS.cz.



Video, kterým samotná WHO reagovala na šířené falešné informace o pandemické úmluvě

I proto je zcela vymyšlená další část příspěvku, který hovoří o tom, že dohoda má začít platit na přelomu srpna a září a pak „již s tím nic neuděláme“. Teprve se totiž připravuje návrh dohody na základě požadavků a připomínek členských států Světové zdravotnické organizace – takzvaného byra – jehož součástí je i Česko. A proto logicky nemůže začít žádná smlouva či úmluva na přelomu srpna a září platit.



„Zveřejnění prvního návrhu lze očekávat zhruba v průběhu podzimu 2023. Text přitom opět připraví byro, a to na základě vstupů členských států,“ říká mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob. Následně budou jednotlivé země návrh ještě připomínkovat a k případnému schválení dohody by mohlo dojít nejdříve v roce 2024.



‚Totální kontrola‘

Podle ministerstva zdravotnictví a WHO nedává smysl ani tvrzení, že WHO bude moct kdykoli vyhlásit napříč státy pandemii a nařídit povinné očkování či covid-pasy.

„Jedná se o nepravdu a nic podobného v žádném případě nehrozí,“ vysvětluje mluvčí WHO v Česku Žák. Světová zdravotnická organizace, jak vyplývá z jejího statusu, má v Česku pouze poradní pravomoc. Nehrozí tedy ani žádná zmiňovaná „totální kontrola nad zdravím a českým zdravotnictvím“.



„Podle Mezinárodních zdravotnických předpisů, které jsou v současné době pro jednotlivé členské země právně závazné, má WHO pravomoc pouze radit a doporučovat, nikoli zavazovat země k poskytování očkování nebo profylaxe u konkrétních nemocí, které mohou představovat riziko mezinárodního šíření. Jsou to jednotlivé země, které rozhodují,“ vysvětluje Jakub Žák z WHO.

A ministerstvo doplňuje, že na tom nic nemění ani připravovaná dohoda. „Záměrem tzv. pandemické úmluvy není kontrola nad zdravotními systémy jednotlivých členských států WHO, a to ani včetně povinného očkování, ale jedná se o zavedení možnosti užší koordinace na úrovni WHO za účelem předcházení případným zdravotním krizím a řešení krizových situací do budoucna,“ popisuje zrod dohody Jakob.

Navíc dodává, že samotným vypracováním dokumentu a jeho schválením Evropskou unií, která byla vyzvána, ať s WHO o dohodě za členské státy vyjednává, nebude zdaleka celý schvalovací proces končit. Každý stát se pak bude moct rozhodnout, jestli výslednou smlouvu podepíše.

„V rámci ČR se bude jednat o poměrně složitý a zdlouhavý proces, neboť Pandemická úmluva bude smlouvou prezidentského typu. Bude tedy vyžadován souhlas obou komor Parlamentu ČR a ratifikaci prezidentem ČR,“ upozorňuje Jakob.

Pandemická dohoda „Mezinárodní úmluva, dohoda nebo jiný mezinárodní nástroj Světové zdravotnické organizace (WHO) o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie“, zkráceně překládána jako takzvaná pandemická úmluva (Pandemic Treaty), je reakce na pandemii nemoci covid-19. Do širšího povědomí ji dostal předseda Evropské rady Charles Michel, který po vypuknutí pandemie covidu-19 vyzýval k jejímu dojednání. Unie je proto velkým zastáncem této dohody.

Rozhodnutí o jejím vyjednávání bylo přijato na 74. Světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 2021. Prozatím se uskutečnilo šest zasedání Mezivládního vyjednávacího mechanismu, který byl vytvořen za účelem dojednávání smlouvy pandemické dohody.

Cílem je obsáhnout celý cyklus pandemie – prevence, připravenost a reakce. Pokud jde o vyhlašování stavu pandemie, prozatím nebylo rozhodnuto, zda bude úmluva vůbec obsahovat definici pandemie, ani způsob jejího vyhlašování. O tomto se stále jedná. Předním cílem úmluvy není žádná kontrola nad zdravotními systémy, ale koordinace členských států WHO za účelem předcházení zdravotním krizím. Veškeré informace k takzvané pandemické dohodě jsou dostupné ZDE.