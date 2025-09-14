OVĚŘOVNA: Pavel v radě ‚zbrojařské společnosti Globsec‘ nesedí, pouze dal záštitu konferenci

„Reprezentuje Česko a přitom sedí v radě zbrojařské organizace.“ To o českém prezidentovi Petru Pavlovi ve svém videu tvrdí slovenský politik Miroslav Heredoš. Za zbrojařskou společnost označuje mezinárodní organizaci Globsec, která se tomuto byznysu nevěnuje. Jak navíc server iROZHLAS.cz vysvětluje v rámci projektu Ověřovna!, Pavel v žádném orgánu Globsecu nepůsobí.

„Prezident není členem žádného orgánu nevládní organizace Globsec,“ uvedl tiskový mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Současný a obdivovaný český prezident Petr Pavel je členem mezinárodní rady organizace Globsec (...) Česká hlava státu zasedá v radě mezinárodní organizace Globsec, kterou před sedmnácti lety založili Vass a Káčer, váleční štváči, kteří budou podněcovat východní Evropu a Bukurešťskou devítku jako obranný val proti Rusku. Mějme tedy oči otevřené a uvědomme si, že tito lidé zasedají v různých mezinárodních organizacích, jejichž cílem je válka,“ říká ve videu Heredoš.

Na sociálních sítích se video šíří s popiskem, který je zakončený větou: „Reprezentuje ČR, ale přitom pracuje pro cizí zbrojaře“.

Server iROZHLAS.cz s dotazem, zda tomu tak skutečně je, oslovil kancelář prezidenta republiky i organizaci Globsec. 

„Prezident není členem žádného orgánu nevládní organizace Globsec. V letech 2024 a 2025 udělil záštitu mezinárodní konferenci Globsec Forum pořádané v Praze, které se také osobně zúčastnil,“ odpověděl tiskový mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga. 

Stejně reagoval i ředitel komunikace a marketingu Globsecu Filip Nerad. „Prezident s Globsec nemá žádnou institucionální spolupráci. Setkáváme se v rámci otevřených mezinárodních diskusí,“ popsal. 

Text, který se u videa objevil na sociálních sítích, navíc tvrdí, že Globsec je zbrojařská firma. I to ale Nerad vyvrací. „Globsec se zbrojařskému byznysu nevěnuje. Globsec je nezávislá organizace zaměřená na výzkum a na diskuse o bezpečnostní a zahraniční politice,“ napsal.

Autor: Pavla z rady stáhli

Autor videa, slovenský politik Miroslav Heredoš, v minulosti kandidoval v parlamentních volbách za stranu Ľudová strana Naše Slovensko nebo jako nestraník na primátora Bratislavy. Nikdy ale neuspěl. 

Na svém účtu na facebooku pravidelně zveřejňuje videa, která sbírají i statisíce zhlédnutí a desetitisíce reakcí. Toto konkrétní video o údajné spolupráci Petra Pavla a organizace Globsec už se na jeho účtu dohledat nedá, kromě něj ho ale hojně sdílely i další lidé a proniklo také na další sociální sítě, například X nebo TikTok. 

Miroslav Heredoš sbírá na svých videích až statisíce shlédnutí | Zdroj: Facebook

Redakce serveru iROZHLAS.cz oslovila s žádostí o vyjádření také Heredoše. 

„Moje video nikdy netvrdilo, že Petr Pavel pracuje pro Globsec. Tvrdilo, že je členem ‚Mezinárodní rady Globsec‘. Pan tehdejší prezidentský kandidát a zvolený prezident Petr Pavel byl skutečně členem ‚Mezinárodní rady Globsec‘, tedy eseročka Globsec. Dnes už na stránce o něm jako o členovi ‚Mezinárodní rady Globsec‘ není zmínka, takže ho z této rady stáhli,“ napsal redakci v SMS zprávě.

Heredoš své tvrzení ve videu dokazuje mimo jiné scrollováním na webu Globsecu a na závěr i snímkem webové stránky, kde je mezi dalšími i fotka prezidenta Pavla ještě v jeho generálské uniformě.

Další dezinformace

Posouvaný web s údajnými členy rady před okamžikem, kdy se objeví Pavlova fotka, ve videu podivně poskočí. Ve výčtu se objeví jméno jiného člena, než jaký je vidět na záběru před ním, navíc u Pavla je jen popisek „zvolený prezident“, například bez zmínky, že byl náčelníkem generálního štábu české armády nebo předsedou vojenského výboru NATO, což by vzhledem k zaměření organizace Globsec byla logická zmínka.

Zvlášť, když u většiny ostatních jmen podrobnosti o jejich funkci či pracovní pozici k dispozici je. 

Zmiňovaný snímek či spíš koláž z jiné části webu má opět dokazovat, že je Petr Pavel členem Mezinárodní rady Globsec. Pavlova fotka i jméno a slova „zvolený prezident“ jsou menší než vedlejší jméno a stejně tak jeho fotka není v jedné rovině s druhým snímkem. Je pravděpodobné, že fotka i popis pozice pocházejí jen z „profilu“ Petra Pavla.

Zřejmá koláž z videa slovenského politika Miroslava Heredoše | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Není to ani zdaleka poprvé, co se na internetu šíří zkreslené či falešné informace spojené s prezidentem Petrem Pavlem. Server iROZHLAS.cz se několika z nich věnoval v rámci projektu Ověřovna!

