OVĚŘOVNA: Utajený bratranec premiéra Fialy? Ne, miliardový jmenovec není s předsedou vlády příbuzný

Český předseda vlády Petr Fiala (ODS) má na Ukrajině bratrance, který v zemi podniká. Takovou konspirační teorii šíří lidé na sociálních sítích. Autoři se tím snaží vysvětlit, proč Česká republika finančně pomáhá Ruskem napadené zemi. Jak ale ověřil v dalším díle seriálu Ověřovna! server iROZHLAS.cz, celý příběh je lživý. Petr a Tomáš Fialovi příbuzní nejsou, ani se osobně neznají. OVĚŘOVNA! Praha/Kyjev 5:00 17. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Lidé na sociálních sítích hojně sdílí nové informace o tom, že český premiér Petr Fiala (ODS) má bratrance. Jmenovat by se měl Tomáš Fiala a jde o miliardáře působícího na Ukrajině. Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz, facebookový příběh je lživý. Dříve na dezinformaci upozornil například Deník.



„Seznamte se ! Tomáš Fiala ! Bratranec Petra Fialy ! Majitel TV stanic a podílnik většinový Bank na Ukrajině ! ! 47 trestních řízení a nejlepší kamarád Soroše ! Tady je odpověď, proč se posílají peníze na Ukrajinu Petr Fiala Okažitě odstup ! Toto je vlastizrada !!“ stojí například v neupraveném příspěvku.



„Petr Fiala není v příbuzenském vztahu s Tomášem Fialou, ani se osobně neznají.“ Václav Smolka (mluvčí, Úřad vlády)

Český premiér ale se jmenovcem působícím na Ukrajině nemá nic společného. „Petr Fiala není v příbuzenském vztahu s Tomášem Fialou, ani se osobně neznají,“ napsal serveru iROZHLAS.cz Václav Smolka, mluvčí Úřadu vlády.

Jakékoliv příbuzenské vztahy odmítl i zmiňovaný Tomáš Fiala. „Nejsme příbuzní. Jednou jsem ho viděl v červenci na konferenci v Luganu o ukrajinské rekonstrukci. Neznáme se,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Událostí, na které měl předsedu vlády vidět, myslel Konferenci o obnově Ukrajiny ve švýcarském Luganu. Ani v oficiální tiskové zprávě Úřadu vlády z té doby není jakákoliv zmínka o tom, že by se na akci měli potkat.

Jeden z facebookových příspěvků, který se šířil po sociálních sítích | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Nesrovnalosti obsahují i pasáže o podnikateli působícím na Ukrajině. Autor smyšleného příspěvku například uvádí, že Tomáš Fiala je vlastníkem televizních stanic. Brněnský rodák sice skutečně vlastní některá média - Novoje Vremja, Radio NV nebo zpravodajský portál Ukrajinská pravda -, v portfoliu však jakákoliv televizní stanice chybí.



Online příspěvky, které doputovaly i do e-mailové schránky seriálu Ověřovna!, také zmiňují jeho údajně blízký vztah s americkým finančníkem Georgem Sorosem. Bankéř nijak nezakrývá, že i s ním a jeho společnostmi obchoduje. „Jeho fond Soros Found Management investoval v roce 2015 do jednoho z našich Private Equity fondů, který investuje na Ukrajině. Investovali do něho 30 milionů dolarů,“ uvedl.

Dezinformace již před válkou

Podnikatel Tomáš Fiala se s podobnými útoky setkal již dříve na Ukrajině před vypuknutím války.

Ukrajinci se snaží pracovat a utrácet jako před válkou. Vědí, že ekonomika musí běžet, říká investor Fiala Číst článek

Kdo za smyšlenými zprávami podle něj stojí? „Zdrojem jsou asi nějaké ruské síly. Na Ukrajině se objevilo takové černé PR ohledně mých vztahů se Sorosem nebo různé blbosti. Před válkou se to objevovalo buď z Ruska nebo od nějakých proruských sil. Asi je to zapříčiněné tím, že tady vlastníme některá nezávislá média, která se těmto silám zdají asi moc prozápadní, prodemokratická. Snaží se mě proto někdy diskreditovat,“ popsal pro server iROZHLAS.cz.

Osmačtyřicetiletý Tomáš Fiala pochází z Brna, již přes dvacet let však žije na Ukrajině, kam ho vyslala investiční banka Wood&Company, aby jí vedl místní kancelář. V zemi poté založil například investiční skupinu Dragon Capital. Čtyři roky také působil ve správní radě ukrajinské Transparency International.

NARAZILI JSTE NA DEZINFORMACI? Vážení čtenáři, pokud byste na sociálních sítích narazili informaci, u které si nejste jistí její pravdivostí, pošlete ji na e-mailovou adresu overovna@rozhlas.cz. Server iROZHLAS.cz se ji za vás pokusí ověřit. Už vyvrácené falešné zprávy jsou k dispozici ZDE.