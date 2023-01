OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co zajišťuje regulérnost voleb a proč je nemohou ovlivnit žádné ‚americké firmy‘

Po prvním kole prezidentských voleb se objevila na sociálních sítích řada komentářů, zpochybňujících regulérnost voleb. Opíraly se třeba o to, že ačkoliv první sečtené okrsky přisoudily Andreji Babišovi značný náskok, na poslední chvíli ho předstihl Petr Pavel. Kolují i dezinformace o manipulacích po výpadku stránky Volby.cz či ovlivňování voleb americkými sčítacími systémy. Vše vyvrací v rozhovoru Jan Cieslar z Českého statistického úřadu. Otázky a odpovědi Praha 5:00 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak je možné, že jeden kandidát měl na začátku sčítání tak výrazný náskok nad ostatními, a přesto nakonec nezvítězil?

Netýká se to pouze voleb prezidenta, ale jakýchkoliv voleb. Do zpracování vstupují nejprve výsledky z těch úplně nejmenších okrsků, kde okrsková komise sčítá jen několik málo hlasů voličů. Až poté začínají ve větším zastoupení proudit data z těch okrsků střední velikosti, ve kterých je 100 až 500 voličů. Na samý závěr zpracování pak začnou dominovat jako nově příchozí populačně největší okrsky, které mají nad 500 voličů. Tam sčítání hlasů, vzhledem k počtu odevzdaných obálek, probíhá zdaleka nejdéle.

Počty zpracovaných okrsků v čase, podle jejich velikosti | Zdroj: Český statistický úřad

Okrsky nad 500 voličů se nachází v největších městech v České republice. Tedy v Praze, územně členěných statutárních městech, jako je Brno, Plzeň a Ostrava. Případně dalších krajských či okresních městech. Ve volbě prezidenta lze do kategorie největších okrsků zahrnout také okrsky ze zahraničí. Například okrsek Londýn, kde přišlo velké množství voličů a byl zpracován jako úplně poslední. Obecně tam chodí okolo šestnácti set voličů na voličský průkaz.

Takže to, že v populačně nejslabších okrscích vítězí jeden kandidát, zkrátka neznamená, že musí zvítězit i celorepublikově?

Obecně mají tato populačně největší města trochu jiné volební preference než malé a střední obce.

Sčítání volebních okrsků podle velikosti v průběhu času (po pěti minutách). Jak je zřejmé, nejprve se daří sečíst malé oksrky do 100 voličů, nejdéle pak trvá sčítání těch nad 500 voličů | Zdroj: Český statistický úřad

V obcích do 40 tisíc voličů byl v prvním kole úspěšnější kandidát Andrej Babiš, kdežto v obcích se 40 tisíci a více voliči byl úspěšnější kandidát Petr Pavel. Výsledky z těchto obcí se ale do zpracování zkrátka dostávají později než výsledky z menších obcí a měst, což právě způsobilo, že Petr Pavel postupně dotahoval a nakonec i překonal procentuální zisk Andreje Babiše.

Jak se zajišťuje v Česku to, že nedojde k volebním manipulacím?

Zpracování výsledků voleb kombinuje to nejlepší z těch tradičních, ručních metod zpracování s využitím moderních technologií. Tím je zajištěna transparentnost, průběžná i zpětná kontrola celého volebního procesu.

Základem je ruční zpracování hlasů volebními komisemi a tím je v podstatě vyloučena hrozba ovlivnění výsledku během počítačového zpracování, protože jak říkají naši odborníci na kyberbezpečnost: „Papír nelze hacknout!“

V Česku se opravdu výsledky počítají ručně a okrskové volební komise jsou na Českém statistickém úřadu zcela personálně nezávislé. Důležité je i to, že jejich členy mohou nominovat kandidující subjekty, čímž je zajištěna i občanská či politická kontrola voleb. A Český statistický úřad nemá ani přístup k samotným hlasovacím lístkům, které po volbách zůstávají zapečetěny a archivovány pro případný soudní přezkum na příslušném obecním úřadě.

Pouze tedy vkládáte do systému informace, které vám doručí okrskové volební komise.

Přesně tak. Okrskové volební komise musejí sepsat o volbách zápis, který všichni členové komise podepíšou. Čili to znamená, že s výsledkem v daném okrsku souhlasí. Tento zápis pak předají na určeném místě Českému statistickému úřadu, který zkontroluje formální náležitost všech dokumentů a zavede data elektronicky do systému.

Co je ale důležité, okrsková volební komise dostane přesný opis toho, co se vkládá do systému. Může si potom zkontrolovat, co se zrcadlí na webu volby.cz, v médiích a podobně. Tedy mohou se přesvědčit, že je to přesně to, co odevzdali ve svém zápisu.

Jako výpadek signálu

Celkové výsledky zveřejňujete na webu volby.cz. Jak byste jeho roli čtenářům přiblížil? A může sčítání hlasů ohrozit, když web přestane fungovat?

Výsledky voleb zpracovává centrální pracoviště Českého statistického úřadu, kde se v podstatě sbíhají data z jednotlivých sčítacích míst a my je postupně zveřejňujeme na prezentačním webu volby.cz. Web je zcela oddělen od samotného zpracování, je vlastně takovou pomyslnou online nástěnkou.

Kdyby tedy došlo k výpadku webu, na zpracovávání výsledků to nemá žádný vliv. Přirovnal bych to k fotbalovému zápasu. Když vypadne televizní signál, neznamená to, že hráči na hřišti přestali hrát, hra pokračuje dál, jen to diváci nemohou nějakou dobu sledovat.

Výsledky voleb pak ústav zasílá po zvláštní vyhrazené lince i médiím, která se k této službě dopředu přihlásila, v případě výpadku webu volby.cz, ať již z důvodu technické závady, či zlého úmyslu, mohou uživatelé získávat průběžné informace prostřednictvím televize, rozhlasu a zpravodajských serverů.

Takže obavy z manipulace s hlasy po výpadku systému nejsou namístě?

Česká republika má výhodu, že máme „papírový systém“. To znamená, že pořád je ten volební lístek uložen, a je proto možné hlasy kdykoliv znovu spočítat a znovu ověřit. Tím je možné prokázat, že nedošlo k žádné manipulaci.

Některé nedostatky se ale podaří odhalit i bez zpětného přepočítávání. Jaká byla letos chybovost v prvním kole prezidentských voleb?

Český statistický úřad zaznamenal pochybení u čtyř okrskových komisí z celkového počtu 14 857. Chyba u těchto čtyř komisí spočívala v tom, že spočítali více hlasů, než vydali obálek. Konkrétně tak jde o 17 hlasů. Objevili to bohužel až poté, co hlasy sečetli. Tuto chybu bohužel nelze zpětně opravit, protože nelze zjistit, komu ten hlas dali takzvaně „navíc“. Chyba mohla vzniknout třeba tak, že v jedné z obálek bylo vícero slepených lístků a okrsková komise si toho při vyndávání z obálek nevšimla.

V historicky třetí přímé volbě prezidenta republiky hlasovalo 68,24 % voličů. Do druhého kola volby postupují dva Petr Pavel a Andrej Babiš. Voliči vybírali celkem z osmi kandidátů.https://t.co/ZPeZOz48ek#ČSÚ #volby #volby2023 #prezident2023 #prezidentskevolby — ČSÚ (@statistickyurad) January 14, 2023

Za celou republiku tedy bylo chybných jen 17 hlasů? Když se podíváme na rozdíl mezi kandidáty, nemohly tedy ovlivnit konečné pořadí kandidátů.

V prvním kole volby bylo odevzdáno 5 578 585 platných hlasů. Chybových bylo jen 17. Takže jde opravdu pouze o marginální číslo, nicméně i v tomto případě, pokud by měl někdo pochybnost, může v zákonné lhůtě požádat o soudní přezkum.

A soud je tedy dalším faktorem, který zajišťuje férovost voleb?

Přesně tak. To je další kontrolní bod. Všechen volební materiál zůstává zapečetěný v krabicích a zůstává na příslušném obecním úřadě do doby, než budou volby uzavřeny, vyhlášeny výsledky a do doby, než uplyne lhůta pro možné přezkoumání soudem.

Setkal jste se i s dalšími falešnými informacemi, které se platnost voleb snaží znevěrohodnit?

Co se týká zavádějících či nepravdivých informací, objevili jsme, že snad volební výsledky má v České republice zpracovávat jedna nebo dvě americké firmy. A to přímo zde, na statistickém úřadě. Tak tuto informaci můžu jednoznačně vyvrátit, protože Český statistický úřad používá software, který vyvinul sám, ve spolupráci s českými programátory, kteří tuto zakázku získali v otevřeném výběrovém řízení, a lze ji tedy bezpečně dohledat v registru smluv. Tento software navíc vyvíjí statistický úřad po dlouhou dobu.