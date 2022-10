Není Petr Štěpánek jako Petr Štěpánek. Výroky politika Trikolory přisuzuje řetězový e-mail herci

„Herec Petr Štěpánek – jeden z mála, kterému ještě zůstává rozum v hlavě.“ Tak začíná řetězový e-mail, který aktuálně putuje virtuálními schránkami společně s připojeným textem, který viní Evropskou unii a zejména ukrajinskou vládu z konfliktu s Ruskem. Ve skutečnosti ale autorem textu není známý český herec. Ale stejnojmenný politik hnutí Trikolora, který text zveřejnil před vypuknutím ruské invaze na Ukrajinu. Ověřovna! Praha 6:45 7. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autor řetězového e-mailu zaměnil herce Petra Štěpánka (vlevo) a skutečného autora šířeného textu, politika hnutí Trikolóra Petra Štěpánka (vpravo) | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

„Určitě by to podepsal každý občan České republiky, který má ještě zdravý rozum! Petře, děkujeme za všechny. Pro školy povinná četba,“ začíná text, který nese název Malé osvěžení paměti aneb Ukrajinská protože.

Výčet deseti bodů, ve kterých je popisována údajná vina Evropské unie a Ukrajiny na konfliktu s Ruskem a historické boje mezi „Germány a Slovany“, přisuzuje řetězový e-mail známému herci, režisérovi a dabérovi Petru Štěpánkovi.

Začátek textu řetězového e-mailu, který jeho obsah spojuje s hercem Petrem Štěpánkem. Ve skutečnosti je jeho autorem stejnojmenný politik hnutí Trikolóra | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Ten ale o řetězovém e-mailu patrně nikdy neslyšel, s jeho obsahem totiž nemá vůbec nic společného. Jak jde zjistit jednoduchým zkopírováním části textu do vyhledávače Google, jeho autorem je ve skutečnosti politik Petr Štěpánek z hnutí Trikolora. Jde tedy o zcela jiného člověka.

Právě politik Petr Štěpánek zveřejnil tento text 22. února 2022, tedy dva dny před vypuknutím ruské invaze na Ukrajinu, na svém facebookovém profilu. Text získal okolo šesti tisíc reakcí a sdílení.

Jeho obsahem se zabýval i server Manipulátoři.cz, který jednotlivé výroky politika Trikolory vyvracel a poukazoval na faktické chyby ve zveřejněném příspěvku.

Rozšíření

Kopie politikova příspěvku ale nebyla jediným, co autor do řetězového e-mailu s takzvaným projevem herce Petra Štěpánka zahrnul. Součástí je i text, který se šířil řetězovými e-maily už v roce 2021. Z jeho začátku pouze zmizel nadpis, který by kazil dojem hercova autorství.

Co dělat, když mi přijde řetězový e-mail? Podle vedoucího programu ověřování informací a mediálního vzdělávání Jaroslava Valůcha z organizace Transitions je to každého věc. Jestliže člověka podobné zprávy obtěžují, je nejjednodušší e-mail smazat a nijak na něj nereagovat. Ne přiliš šťastnou variantou je podle odborníka konfrontace odesílatele, která zpravidla vede ke konfliktu mezi bývalými spolužáky nebo kolegy, kteří jsou často původci těchto zpráv. V případě, že chce někdo informaci skutečně ověřit, měl by ji srovnat z informacemi z dalších, důvěryhodných zdrojů. Jestli si ale sám není svými schopnostmi jistý, je možné absolvovat také kurz, kde školení odborníci lidi se základními ověřovacími technikami seznámí.

Původní řetězový e-mail totiž nesl název „Jeden nejmenovaný voják v české armádě řekl toto!!! Toto se dá 100x podepsat!!!“. Na stránkách, které často šíří nepravdivý obsah, se pak stejný text objevoval pod zkráceným názvem „Memento mori národa“ (například zde).

„Plačte nad tím, jak někteří politici a také herci (vlastizrádci), chtějí za vidinou peněz přijímat imigranty. Plačte nad tím, že jste uvěřili, že nepatříme mezi Slovany a přestali jste věřit slovanské soudržnosti...,“ píše se v e-mailu, který patřil na začátku roku 2021 mezi jeden z nejšířenějších.



Proč ale autor obsahy řetězových e-mailů spojil a přisoudil autorství právě herci Petru Štěpánkovi? Vysvětlení může být více. Může jít snahu zaštítit tato tematicky blízká tvrzení slavným jménem, čímž jim šiřitel zvyšuje zejména u starší generace, která tvoří hlavní příjemce řetězových e-mailů, relevanci.

Stejně tak ale může jít i o omyl odesílatele, který si spojil jméno politika s hercem a přisoudil tak šířené informaci nového autora omylem. Jednoznačně lze ale říct, že herec Petr Štěpánek nemá s obsahem řetězového e-mailu nic společného.

