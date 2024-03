OVĚŘOVNA: Podvodné weby zneužívají i tvář novináře Klímy. ‚Podal jsem trestní oznámení,‘ reaguje

Jméno investigativního novináře Josefa Klímy bylo opakovaně zneužito na podvodných webech nabízejících preparáty na léčbu kloubních onemocnění. Stránky mají za cíl pouze získat osobní údaje a peníze z lidí, kteří reklamě uvěří. „Vím o tom a podal jsem trestní oznámení,“ reaguje na zjištění serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu novinář Klíma. Na ověření této informace se podílela skupina seniorů v rámci projektu „Ověřovna! na vlastní kůži“. OVĚŘOVNA! Praha 6:00 10. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náhled podvodné stránky zneužívající jméno novináře Josefa Klímy | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Klouby byly zničené. Prakticky jsem se stal invalidou. Zachránil mě jediný přípravek.“ Tak začíná text na stránce, která působí jako rozhovor s investigativním novinářem Josefem Klímou. Ten v něm domněle doporučuje zázračný přípravek na klouby s názvem Hondrostrong, který ho měl zachránit od toho, že se málem stal invalidou.

Jak ale zjistili účastníci kurzu „Ověřovna! na vlastní kůži“ v Ostravě, celý údajný rozhovor je smyšlený. Jde o promyšlený podvod, který má pouze vylákat z důvěřivců jejich osobní údaje a následně peníze.

„Je to absolutně podvržené. Nikdy jsem takový rozhovor neposkytl. Vím od známých, že se něco podobného šíří a už jsem podal i trestní oznámení na neznámého pachatele,“ vysvětluje novinář Josef Klíma, kterého redakce za účelem ověření informace kontaktovala.

Údajný léčivý přípravek na klouby Hondrostrong. Před jeho užíváním varovalo i ministerstvo zdravotnictví | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Podvodníci, kteří zneužívají jeho jméno, na webové stránce píší, že mu zázračný přípravek doporučil doktor Vladimír Beneš. „Ale to je světově proslulý neurochirurg, který operuje mozky. A nikdy v životě by žádný zázračný přípravek na klouby nedoporučoval. Takže to je taky falešné,“ podotýká známý novinář s tím, že i když předal věc svému advokátovi, podobným útokům se dá jen velmi těžce bránit. Podvodníci totiž zpravidla nesídlí v Česku.

Upozornění ministerstva zdravotnictví Na „neseriózní nabídku“ v podobě přípravků Hondrostrong poukazuje také ministerstvo zdravotnictví. Výrobek Hondrostrong podle resortu nelze k léčbě onemocnění kloubů doporučit vzhledem k tomu, že: není registrován jako léčivý přípravek, tzn. že nebyla v rámci klinického hodnocení ověřena jeho jakost, účinnost a bezpečnost

webové stránky prezentující a nabízející výrobek Hondrostrong uvádí klamavé informace

léčivé přípravky se před uvedením na trh musí podrobit preklinickému a klinickému hodnocení a následně registračnímu řízení. Cesta k novému léčivému přípravku, který se uplatní v léčbě konkrétního onemocnění, trvá cca 10-15 let a současně je finančně velmi náročná – s ohledem na to lze informaci o objevu léku českým studentem označit jako klamavou

To ostatně potvrzuje i mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík, podle kterého jsou případy zneužití tváří známých osobností k okrádání lidí aktuálně velmi rozšířenou formou podvodu. Často se na nich podílejí mezinárodní gangy, a proto je jejich odhalení a dopadení složité. Přesto už mají policisté za sebou první úspěchy.

„Zrovna nedávno se nám podařilo zadržet skupinu působící na území Čech, která kooperovala ze zahraničí. Šlo o jednu z těch větších skupin, která má na svědomí stovky podobných případů podvodů. Podařilo se zajistit finance v hodnotě více než sto milionů korun,“ dodává s tím, že aktuálně má policie rozpracovány i další podobné případy.

Sleva za údaje

A jak to všechno funguje? V článku či rozhovoru popisuje většinou známá osobnost unikátní odhalení, které se široké veřejnosti tají kvůli možnému „ohrožení zisků velkých korporací“.

V tomto případě je zneužita tvář novináře Klímy, který upozorňuje na zázračný přípravek, po jehož aplikaci ho okamžitě přestaly bolet všechny klouby. Tuto tezi potvrzuje – opět ve smyšleném rozhovoru – známá tvář doktora Vladimíra Beneše (použitá fotografie pochází z přebalu Benešovy knihy), který konspirativně dodává, že přípravek žádná z lékáren nenabízí proto, že by poté už nemohla na utrpení lidí, kteří se s boletí kloubů potýkají, dlouhodobě vydělávat.

Fotografie neurologa Vladimíra Beneše podvodníci ukradli z přebalu jeho knihy. Navíc ho chybně označují za experta na kineziterapii | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Pro lékárny je nevýhodné obchodování s léky, které obnovují klouby navždy a na které nejde zvýšit cenu o 500-600 procent. Hondrostrong je přesně tento prostředek,“ píše se na podvodné stránce ve snaze vyvolat ve čtenáři dojem o zákulisním spiknutí.

Podezřelé prvky na webu odhalené seniory: Není uveden autor, prodávající, firma

Není uvedeno, kdo a kde preparát vyrábí

Odkazy uvnitř článku vedou jen níže na stejnou stránku, vytváří chybný dojem celistvého webu

Při kliknutí na objednání po nás formulář chce vyplnit jen jméno a telefonní číslo, nejedná se o objednávkový formulář

Nejsou uvedeny obchodní podmínky

Při kliknutí na tlačítko „Objednat“ je spuštěn desetiminutový odpočet, po který je možné přípravek údajně objednat se slevou (má vyvolat tlak)

Článek se zaštiťuje autoritou MUDr. Vladimíra Beneše, neurochirurga a neuroonkologa, který se nespecializuje na artritidu

Na stránce je podezřelá slevová nabídka

Autoři recenzí jsou falešní, jejich profilové fotografie jsou k dohledání ve fotobankách

Důvěru lidí se podvodníci snaží získat i s využitím komentářů údajně spokojených seniorů, kteří přípravek užívají. Jak se ale ukázalo, veškeré zveřejněné recenze jsou opět smyšlené a fotografie u jednotlivých „komentujících profilů“ pocházejí z fotobank.

Podle policejního mluvčího Moravčíka je to všechno pouze součástí balíku manipulativních technik, které se na stránce nacházejí. Ty umocňuje třeba i příslib významné slevy na koupi „zázračného přípravku“ v případě, že návštěvník webové stránky zadá do přiloženého kontaktního formuláře do 20 minut své jméno a telefonní číslo.

„Ve chvíli, kdy těm podvodníkům dáte na sebe kontakt, tak vám okamžitě volají. A jak už jsou trénovaní, školení, tak vás umějí vmanipulovat do situace, kdy jim dobrovolně odevzdáte třeba i přístupové údaje ke svému účtu. Proto je nezbytné ten kontakt ani nevyvolávat,“ upozorňuje Moravčík.

Co když jsem podlehl?

A co dělat, když už někdo své údaje zadal? Podle policejního mluvčího je důležité veškerý další kontakt s podvodníky dokumentovat – tedy vyfotit si, jak vypadají podvodné stránky a nahrávat si všechny příchozí hovory od údajných prodejců. Veškeré materiály pak může využít policie v případném vyšetřování.

„Důležité je se vždy v takových případech obrátit na Policii České republiky. Protože ve chvíli, kdy se obrátíte třeba nejdříve na Českou obchodní inspekci či kohokoliv jiného, tak oni nám ten případ stejně předají. Je to tedy zbytečný mezikrok,“ vysvětluje Moravčík. Policie pak případ vyhodnocuje.

OVĚŘOVNA: Podvodná stránka prodává neregistrovaný lék, zneužívá při tom jména kardiologa Neužila Číst článek

To platí v případě, že došlo „pouze“ ke zneužití známé osobnosti k nekalé reklamě. Vše se mění ve chvíli, kdy se podvodníci formou této reklamy dostanou třeba k bankovním účtům lidí a způsobí jim škodu. „Pak se to překlopí do trestného činu podvod,“ dodává Moravčík.

Známé osobnosti se pak mohou bránit pouze tím, že vysloví nesouhlas se zneužíváním svého jména a požádají soud o předběžné opatření, které by umožnilo blokaci webu.

Podvodníci ale zpravidla na tuto chvíli nečekají a adresy webových stránek rychle mění. „Máme zkušenost takovou, že ve chvíli, kdy se jim někdo ozve, tak tu stránku sami zablokují a vytvoří si novou. A to třeba s užitím tváře jiné slavné osobnosti,“ popisuje složitost boje s podvodníky policista Moravčík.

Podvodů s údajnými léčivými přípravky přibývá. Jak už dříve upozornil server iROZHLAS.cz, podvodníci k prodeji pochybných přípravků využívají třeba i tváře kardiologa Petra Neužila či kardiochirurga Jana Pirka.

Kriminalista Ondřej Kapr už vloni upozorňoval, že podobné podvody se rozšiřují teprve v posledních několika letech. Nejčastěji cílí na uživatele sociální sítě typu Facebook, Instagram, ale třeba i na YouTube (přesdílením konkrétních odkazů lidmi, kteří dané stránce uvěří), nevyhýbají se ale ani formám nevyžádané e-mailové pošty. Podvodníkům podle Kapra hrozí v případě prodeje nepovolených léčivých přípravků až desetileté vězení.

OVĚŘOVNA! NA VLASTNÍ KŮŽI Tento článek vznikl v rámci projektu Ověřovna! na vlastní kůži, kdy si skupina seniorů s novináři Ověřovny během jednodenního kurzu vyzkoušeli ověřovat dezinformace. Je to projekt Českého rozhlasu a organizací Transitions Online a Elpida, které se zabývají mediálním vzděláváním a pořádáním kurzů a aktivit pro seniory. Cílem je nechat kurzisty nahlédnout pod pokličku novinářské práce a vzájemně se poučit v práci s informacemi a jejich ověřováním. Na textu spolupracovali Anna Kührová, Naďa Štýbrová, Olga Kociňáková, Kamila Mořkovská, Věra Kovalová a lektoři Tomáš Titěra a Tereza Garamszegi.