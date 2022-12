OVĚŘOVNA: Vystoupilo Řecko v tichosti z Evropské unie? Jde o čirý nesmysl, vyvrací velvyslanec

Odesílatelé řetězových e-mailů šíří zprávu, že Řecká republika opustila po více než čtyřiceti letech Evropskou unii. Mělo se tak stát v tichosti a zbylé členské země jsou z toho tak v šoku, že na veškeré informace vyhlásily embargo. Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz, uživatelé šíří další dezinformaci. „Jedná se o čirý nesmysl, a tudíž dezinformaci,“ vyvrátilo Velvyslanectví Řecka v Praze pravdivost těžko představitelné zprávy. OVĚŘOVNA! Praha/Atény 6:00 3. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řecko je součástí Evropské unie od roku 1981 | Foto: Thanassis Stavrakis | Zdroj: ČTK / AP

„Řecko opustilo EU a naráz.“ Zpráva s takovým zněním se začala šířit skrz řetězové e-maily a doputovala i do schránky projektu Ověřovna! A autor pokračuje: „Netrvalo mu to tak dlouho jako Anglii, bylo to ze dne na den.“

Problémy se podle něj měly stále vršit a nikdo z Evropské unie nechtěl jihoevropské zemi, která je členem Unie od roku 1981, pomoct. „EU je v šoku a zavedla tvrdou cenzuru, aby se to nedozvěděly ostatní členské země,“ stojí v rozesílaném textu.



Na první pohled velmi nepravděpodobné tvrzení ověřil server iROZHLAS.cz přímo na Velvyslanectví Řecké republiky v Praze. Velvyslanec Athanassios Paressoglou vzkázal přes svou mluvčí, že se jedná o čirý nesmysl a dezinformaci.

„Takzvané ‚informace‘ o tom, že Řecko údajně ‚tajně‘ či ‚v tichosti‘ vystoupilo z Evropské unie, se ani v nejmenším nezakládají na pravdě,“ popřela šířenou zprávu mluvčí ambasády Miriam Mráčková.

Dezinformační e-mail měl utvrdit zastánce vystoupení Česka z Unie, že by takzvaný czexit mohl být proveditelný. Autor lži útočí také na Českou televizi a obviňuje ji, že takový příspěvek ve svém vysílání nezveřejnila.



Projekt Ověřovna! se dlouhodobě věnuje vyvracení dezinformací, které se šíří ve veřejném prostoru. V minulosti tak prokázal, že mezi Petrem Fialou a Tomášem Fialou, který podniká na Ukrajině, neexistuje žádný příbuzenský vztah nebo že fotografie zachycující vlajky s hákovým křížem na pražském hlavním nádraží byly pouze rekvizity k natáčení dobového filmu.

