OVĚŘOVNA: ‚Sežrala‘ pražské labutě ‚zahraniční menšina‘? ‚Mají křídla, spíš odletěly,‘ říkají ornitologové

„Z Vltavy v Praze kompletně zmizely labutě. Někdo je načerno odlovil, a buď je snědl, prodal nebo to udělal pro zábavu," tvrdí moderátor ve videu na youtube. Dále naznačuje, že by pachateli mohli být cizinci. Labutí v Praze sice méně je, pravděpodobně ale jen odletěly jinam, shodují se experti. „Přijde mi naopak neobvyklé, že se v Praze několik let držely celé léto na stejných místech," říká pro Ověřovnu webu iROZHLAS.cz ornitolog Petr Musil. Ověřovna Praha 5:04 13. července 2025

„V posledním období zde bylo kolem 150 labutí, z toho byly desítky labutí poškozených a vrácených záchranáři sem do centra Prahy. Nemohly například létat, ale byly tady,“ říká autor a moderátor hned ve videu, které za tři týdny na síti YouTube nasbíralo 25 tisíc zhlédnutí.

Prochází se přitom po břehu Vltavy v centru Prahy mezi Mánesovým a Karlovým mostem, které je známé výskytem labutí, ale i nutrií či holubů, a kam nejen turisté všechna zmíněná zvířata hojně chodí krmit a fotit si je.

„A teď pozor. Zmizely všechny labutě a zmizely i ty retardované labutě. Přeletěly někam? Nebo je někdo někam převezl? Anebo je spíš zřejmě někdo někde tady ubil a snědl? No, vypadá to, že to za třetí je správně,“ pokračuje.

Zároveň prý podle něj není možné, aby labutě zemřely „na nějaký mor nebo někam přeletěly“, někdo je podle něj „normálně sežral“ a z odchytu labutí si udělal byznys.

‚Zázrak‘ v centru Prahy?

„Co se v Praze děje?“ pokládá si dále moderátor otázku. Jako vysvětlení prezentuje svůj názor, že se na „vyvraždění labutí“ podílela „nějaká zahraniční menšina“.

O kterou menšinu by se mělo jednat, výslovně neuvádí, avšak například lidé ve stovkách komentářů pod videem mají naprosto jasno – jde o Ukrajince.

„Jestli někdo uvidíte v centru Prahy labuť, tak jste součástí malého zázraku,“ podotýká na závěr videa autor a moderátor. Redaktor serveru iROZHLAS.cz proto vyrazil na cestu Prahou, aby tvrzení ověřil. Za několik málo hodin na různých místech potkal skoro 15 labutí.

‚Přirozená záležitost‘

Je pravda, že velká hejna labutí z Vltavy v Praze opravdu zmizela. Jak ale zdůrazňují oslovení odborníci, jde o přirozenou záležitost, která má přímočaré vysvětlení a za kterou není třeba hledat konspirace.

„Mně přijde naopak neobvyklé to, že se v Praze několik let držely celé léto na stejných místech. Samozřejmě je to ovlivněné přikrmováním, ale jinak ti ptáci stanoviště střídají,“ uvedl ornitolog Petr Musil z Katedry ekologie České zemědělské univerzity v Praze, který se zabývá monitorováním vodních ptáků.

Celá záležitost mu přijde docela přirozená. „V některých letech jsem sledoval hnízdění třeba kachen v Praze a zrovna jejich velké koncentrace na některých místech hnízdění labutí skoro vylučovaly, protože ony přece jenom sežerou poměrně dost rostlin a zbytek pošlapou,“ sdělil ornitolog.

„Labutě, co zmizely z Prahy, jsou nehnízdící labutě, které v posledních letech v Praze zůstávaly. Letos v Praze nezůstaly a někam se přemístily,“ vysvětlil dále pro iROZHLAS.cz Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

„Nevíme, proč to udělaly, nevíme, kam se přemístily, ale velice pravděpodobně se rozptýlily po krajině. Čili nikde není najednou navíc 150 labutí a nikdo si toho nevšimne. V Praze zůstalo několik párů hnízdících labutí, ty tu stále jsou,“ dodal.

Fotka hejna labutí u Železničního mostu z přechozích let | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlášení o úhynu či odchytu labutí navíc nemá ani třeba Městská policie Praha. „Podle informací z našich obvodů strážníci žádný případ v souvislosti s labutěmi neřešili,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí Jiřina Ernestová.

Chytit labuť není jen tak

Že by labutě někdo pochytal a snědl, je podle ornitologa Vermouzka navíc nesmysl z vícero důvodů.

„První důvod je ten, že je technicky nemožné, aby někdo odchytil takové množství labutí, protože ve chvíli, kdyby někdo začal ty labutě systematicky chytat, si velice rychle začnou dávat pozor. Nejsou to hloupé husy, jsou to chytré husy. Zkrátka není možné odchytat takhle velké množství ptáků na jedné lokalitě,“ popsal Vermouzek.

Ředitel České společnosti ornitologické si zároveň myslí, že by takový odchyt nemohl uniknout pozornosti a neexistuje důkaz o tom, že by někdo někoho viděl labutě na Vltavě lovit. „Trvalo by to mnoho dní a opakovaných pokusů, muselo by těch lidí být víc a nahánět je z lodí... Vůbec nevím, jak by to dělali,“ zhodnotil Vermouzek.

Třetí argument je podle něj velmi jednoduchý. „Ptáci mají křídla a mohou tedy odletět, byť nevíme, proč nyní labutě odletěly. To je výrazně snazší vysvětlení než tyhle konstrukce,“ uzavřel.

Podle ornitologa Musila by se labutě daly pochytat v době pelichání, která u nich ale letos ještě nenastala. V tomto období mění labutě letky, velká pera na křídlech, a nejsou během něj schopny letu.

„Lidé chytají labutě ne za účelem vlastní večeře, ale za účelem třeba označování, kroužkování. Na to jsou vybaveni nějakými sítěmi a mají s tím zkušenosti. I přes to jdou kolikrát labutě chytat na nějaký rybník a odejdou s prázdnou, protože ty labutě jsou velice chytré. Když třeba chytí jednoho z rodičů, tak druhého už se zpravidla chytit nepodaří,“ popsal pro Ověřovnu Musil.

„Každý kroužkovatel ví, že když se chytá takhle v hejnech, tak chytí třeba pár ptáků, ale většinu stejně ne. Zkušení ornitologové vědí, že to fyzicky nejde,“ souhlasil Vermouzek.

Ukrajinci jako aktuální nepřítel

Proč jsou jako viníci zmizení labutí z centra Prahy v komentářích pod videem označováni zrovna Ukrajinci? iROZHLAS.cz se na to zeptal odborníka na analýzu dat a dezinformace Josefa Šlerky.

„To, co často vidíme, jsou standardizované mikropříběhy, do kterých se dosazuje aktuální ‚nepřítel‘. Skoro se vsadím, že kdybychom šli do historie, tak bychom našli podobné historky v jiných částech světa. Že například náhle vymizí nějaký druh, a je to proto, že je tady přítomný nějaký jiný druh. Taková antropologická záležitost,“ popsal Šlerka.

Problém podle něj spočívá v tom, že se znovu aktualizují různé „konspirace nebo spíš povídačky“ ve kterých se mění aktéři. To je v téhle době podle něj častý jev.

„Ukrajinci jsou v Čechách pro část společnosti ten nepřítel, na kterého to lze svést. Kdybychom zde byli před 100 lety, tak by to možná byli Židé, tentokrát to jsou Ukrajinci,“ dodal.

Analytik Šlerka se domnívá, že příčina vzniku těchto dezinformací a misinformací je hlubší, než že by lidé chtěli škodit nebo byli hloupí. Jde podle něj o jakési tesknění po „starém známém“ světě.

„Velká část společnosti má pocit, že jsou věci špatně a že ten svět přestává dávat smysl. Často je třeba za útoky na uprchlíky, v tomhle případě utečenci před válkou z Ukrajiny, možná schovaný motiv toho, že chceme, aby byl svět jako dřív,“ domnívá se analytik.

„Aby v něm byly labutě a nebyli v něm Ukrajinci. Protože dřívějšímu světu jsme rozuměli a měli jsme se v něm dobře. Tahle nejistota ze světa se rychle proměňuje do toho, že lidé útočí na to, co je nové, protože chápou cokoliv, co se ve světě změnilo, jako apriorně negativní, ničící jistoty, které jsme měli rádi,“ dodává.

Lidé, kteří šíří nepravdivou informaci, to podle Šlerky často dělají proto, že si myslí, že konají dobro. Že o světě šíří pravdu, která je umlčována a oni jsou ti dobří, kteří to sdělí tomu největšímu počtu lidí.

„Stále trochu předpokládáme, že jsou si vědomí toho, že co říkají, je blbost, a že to dělají ze zlého úmyslu. Většinou ale nevědí a dělají to z toho nejlepšího úmyslu – totiž ochránit všechny ostatní a říct jim tu pravdu,“ uzavřel analytik.