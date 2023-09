OVĚŘOVNA: Případ složenky s příspěvkem na děti. ‚Ilustruje, jak je důležité být zdrženlivý,‘ říká expert

Sociální sítě zahltil obrázek složenky na výplatu více než 96 tisíc korun coby příspěvku na děti. Případ během dvou týdnů zaznamenal hned několik zvratů a vhodně ilustruje, jak je důležité neuspěchat závěry a informace si ověřovat u primárních zdrojů. A především se nespoléhat na informace od anonymních účtů, ačkoliv se tyto závěry mohou zdát logické. Ověřovna! Praha 5:00 2. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celý případ spustila fotografie složenky, kterou zatím neznámý šiřitel nasdílel na sociální sítě | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Z tohoto útržku vypadá, že se vláda o některé spoluobčany umí postarat,“ sdílel předseda SPD Tomio Okamura fotografii složenky, která se šířila internetem zhruba od poloviny srpna. Z kontextu plynulo, že jde o příspěvek na několik dětí, konečná částka: více než 96 tisíc korun. Politikem „zpopularizovaná“ fotografie pak začala nabírat na sociálních sítích stovky sdílení.

Lidé se v příspěvcích pohoršovali nad údajně „neúměrnou částku“, která měla být na příspěvcích vyplacená. Objevily se i rasově zabarvené komentáře. A složenku sdíleli lidé i v neanonymizované podobě - s adresou a jménem příjemkyně peněz, paní S. z Ostravy. Podobné příspěvky se začaly šířit také řetězovými e-maily a doputovaly i do schránky Ověřovny.

Neuplynul ani týden a do věci se vložil anonymní profil na sociální síti Facebook „Alf Board“. Ten přišel s teorií, že fotka je upravená a devítka je před skutečnou částku připojená photoshopem. Doložil to i logickým výpočtem.

„Klíčem k tomu, že se jedná o hoax, jsou údaje ve spodní části složenky: „PnD r07, PnD r10, PnD r13, PnD r15, PnD r18, PnD r19, PnD r1“. PnD je totiž příspěvek na dítě. Ten má pevně danou částku. Na děti do 6 let přispívá stát 830 Kč, na děti školou povinné 970 Kč a na mladé studující od 15 do 26 let 1080 Kč. Žena podle údajů dole vychovává 7 dětí. V součtu se dostaneme na částku 6 480 Kč (1.080,-Kč + 970,-Kč + 970,-Kč + 970,-Kč + 830,-Kč + 830,-Kč + 830,-Kč = 6.480,-Kč),“ napsal profil, jehož totožnost není známá v dnes už smazaném příspěvku.



Tuto informaci záhy nekriticky převzaly nejen uživatelé sociálních sítí, ale i servery a projekty, které deklarují, že ověřují informace. A také vybraní politici. I Okamura svůj původní příspěvek smazal. Všichni společně prokázali, jak snadné je se nechat na internetu zmást, pakliže informace souzní s naším viděním světa.

„V dnešní době digitálního a informačního přehlcení a v apelech, abychom na ně za každou cenu reagovali, komentovali a sdíleli, je na místě klasická obezřetnost a zdrženlivost. To znamená, že ne všechno musí být hned šířeno dál. A týká se to nás všech - široké veřejnosti, novinářů, ověřovatelů a politiků.“ Jaroslav Valůch (lektor mediálního vzdělávání)

I Ověřovnu serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu zajímala autenticita složenky. A proto relevanci výpočtu ověřovala u ministerstva práce a sociálních věcí. Ale to se nechtělo k případu vyjadřovat a cokoliv potvrdit.

„Z důvodu ochrany osobních údajů a povinnosti mlčenlivosti nemůžeme veřejně komentovat konkrétní případy klientů Úřadu práce ČR,“ napsala neurčitě mluvčí resortu Eva Davidová. Zároveň ale varovala, že informace o úpravě fotografie nemusí být pravdivé.



„Obecně lze uvést, že z důvodu úsporných opatření může být odesláno více sociálních dávek najednou nebo za delší období společným poštovním poukazem. Naopak lze odmítnout některé příspěvky na sociálních sítích, které podněcují nenávist k těm nejchudším. To nás velmi mrzí a znepokojuje,“ doplnila.



Více dávek

I proto Ověřovna příspěvek nesdílela a pokusila se sama s majitelkou složenky spojit. Na zmiňovanou adresu se vydala reportérka Radiožurnálu, ukázalo se ale, že paní S. na místě už nebydlí. Podle sousedů se často stěhuje.

Ti ale zároveň potvrdili, že se opravdu stará o více dětí. Reportérka obešla několik možných adres a nakonec se jí povedlo kontaktovat alespoň vnuka paní S., který slíbil, že se jeho babička Českému rozhlasu ozve.

Už večer téhož dne přinesly Seznam Zprávy informaci, že se jim podařilo ženu vypátrat. Paní S. potvrdila dřívější úvahu resortu práce a sociálních věcí, že jde o složenku za více měsíců, konkrétně za dva. Na devět dětí, o které pečuje, podle svých slov pobírá asi 40 tisíc korun měsíčně.



A jak si vysvětluje, že se fotografie veřejně šíří? Podle ní se mohla složenka ztratit při stěhování a někdo ji mohl najít a umístit na internet ze závisti.



Její sousedé mínili, že stejně tak mohla být složenka doručená na špatnou adresu a někdo ji mohl tímto způsobem zneužít, protože v místě, kde bydlela, se pošta doručuje na špatnou adresu často.



Jak je důležité ověřovat



Pravda je tedy taková, že částka na složence není upravená, ale skutečná. Nejde ale o příspěvek za jeden měsíc, jak si mnozí mysleli, ale za dva. A na péči o devět dětí, částka tedy není neúměrně vysoká. Poznámka na složence, kterou využil anonymní ověřovatel, pak podle úředníků nemusí být kompletní, ale pouze orientační.



Z původní informace, že podobnou „neúměrnou“ částku pobírá jeden člověk na příspěvcích měsíčně, což prokazatelně byla chybná úvaha, tak vlivem špatného ověřování vznikla opět falešná informace. Tedy, že fotografii někdo upravil ve photoshopu.



Podle Jaroslava Valůcha z organizace Transitions Online, který se dlouhodobě věnuje mediálnímu vzdělávání a školení široké veřejnosti v ověřovacích technikách, nedodržely některé weby zásadu, že popsaný ověřovací postup by mělo být možné replikovat. Což v případě úvahy o photoshopu možné nebylo, protože tato informace nebyla reálně doložená, i když existují forenzní nástroje, které mohly manipulaci prokázat.



Jak ale podotýká, je pochopitelné, proč vybrané publicistické a ověřovatelské projekty nepřesnou informaci sdílely. Podle něj je totiž důležité reagovat na šířené falešné informace vždy včas.



„To je krizový moment, a sami novináři to zvažují denně ve své práci, kdy přemýšlíte, jestli už máte dostatek informací k tomu, abyste mohl nějakou informaci pustit ven. A kdy raději počkat. A v tomto případě by se více vyplatila ta zdrženlivost. Zvláště když zdroj toho údajného ověření není známý a je těžké posoudit jeho kredibilitu. Přebírání obsahu z těchto zdrojů je problematické,“ popisuje.

Podle něj je klíčové uvědomění, že ani tyto projekty nemusejí být nutně bezchybné. A lidé by se měli zaměřovat nejen na obsah informace, ale i na prezentovaný kontext, zda je dostatečný.

„Představujeme různé projekty na ověřování informací, ale vždycky říkáme, dávejte si pozor, také za nimi stojí pouze lidé, kteří nemusí vždy odvést dokonalou práci. Navíc je na ně vyvíjen také časový tlak. Takže i v těchto případech je třeba být obezřetný,“ popisuje.

Na druhou stranu chválí projekty a novináře, kteří naopak byli zdrženliví a celou informaci se pokoušeli ověřovat. „Zafungovala dobře nějaká korekce na scéně novinářů. Prakticky v řádu hodin se objevily další informace od médií, která získala další kontext. Stejně tak server Demagog.cz byl od začátku opatrný a říkal: víme o tom, zjišťujeme další informace. Je to korektní přístup a je to ukázka toho, jak to má fungovat,“ chválí Valůch.

A uvádí, že hodně věcí by se usnadnilo, kdyby se informace nesdílely rychle, ale s rozmyslem. „V dnešní době digitálního a informačního přehlcení a v apelech, abychom na ně za každou cenu reagovali, komentovali a sdíleli, je na místě klasická obezřetnost a zdrženlivost. To znamená, že ne všechno musí být hned šířeno dál. A týká se to nás všech, široké veřejnosti, novinářů, ověřovatelů a politiků,“ uzavírá Valůch.