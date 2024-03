OVĚŘOVNA: Snaží se NATO vyslat na frontu statisíce českých mužů? ‚Čistá halucinace,‘ vyvrací politolog

„Nenechte Parlament ČR přijmout úpravu branného zákona!“ apelují manipulátoři, podle kterých se tak děje pod nátlakem Severoatlantské aliance a USA. Změna by podle nich znamenala vyslání statisíců mužů, s jejichž „návratem se nepočítá“. „Vlastní zprávu snad ani nelze označit za dezinformaci, ale za čistou halucinaci," vyvrací v dalším díle seriálu Ověřovna! Tomáš Kučera z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Praha 5:00 3. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít NATO se nesnaží poslat statisíce českých mužů do války, jak tvrdí dezinformace | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Manipulátoři konkrétně upozorňují na doktrínu „Steel Rose“, podle které by Česko a Polsko vyslalo dva miliony mužů na „frontovou linii doteku“. Během deseti dnů by údajně byla Česká republika nucena „povolat do zbraně 250 000 mužů po vyhlášení signálu Echo 1“.

Zákon však podle autorů zprávy není určený k posílení obranyschopnosti České republiky. Branci by museli okamžitě nastoupit do první linie fronty, kde by sloužili k odražení prvního útoku.

„Nová úloha pro ČR v NATO nebude veselá, nucené práce žen zdarma rozkazem a ‚kanónfutr‘ jako úloha pro muže, tedy část vojska, která utrpí těžké ztráty prvotního úderu nepřítele,“ uvádějí.

Stejnou dezinformaci se snaží šířit i další článek, podle kterého doktrína vyústí v úplné zničení bývalých zemí Varšavské smlouvy.

„Odvedenci budou určeni pro první vlnu útoku na Rusko, přičemž se odhaduje osmdesátiprocentní podíl obětí. Hospodářské oslabení EU, úpadek eura a řízená masová imigrace z Afriky,“ vypočítávají následky manipulátoři.

Doktrína ‚Steel Rose‘

Nikdo ze Severoatlantské aliance přitom o žádné doktríně ‚Steel Rose‘ neví a Matti Tetřev, mluvčí Stálé delegace České republiky při NATO, její existenci zcela odmítá.

„O údajné americké doktríně, která by dokonce měla mít dopad na brannou povinnost v ČR, nikdo nikdy v NATO neslyšel. Jedná se o nepravdivou informaci, jejímž cílem není nic jiného, než narušovat alianční jednotu mezi spojenci v NATO,“ vysvětluje Tetřev pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Skutečné změny v zákonech „Změny některých zákonů v oblasti obrany, ke kterým došlo v minulém roce, reflektovaly zkušenosti z války na Ukrajině a celkovou změnu bezpečnostního prostředí,“ přibližuje Kučera. „Některé úpravy například zefektivňovaly schopnosti Host-Nation Support, tedy schopnost Česka a Armády ČR podporovat přesun sil ze západní Evropy na východní hranice Aliance. V současnosti je ještě v jednání novela ústavního zákona upravující vysílání vojáků do zahraničí,“ doplňuje.

Kučera, který působí na Katedře bezpečnostních studií, vysvětluje, že manipulátoři si v tomto případě zcela vymýšleli: „Vlastní zprávu snad ani nelze označit za dezinformaci, ale za čistou halucinaci. Správná a efektivní dezinformace by se z velké části měla zakládat na pravdivých faktech. V tomto dokumentu lze sotva nalézt něco, co by se pravdivému faktu blížilo.“

„NATO ani USA netlačí na Parlament ČR. NATO je aliance suverénních států, které jsou ochotny navzájem spolupracovat při zajišťování kolektivní bezpečnosti. Mohou tedy existovat závazky vůči Alianci, např. dvě procenta HDP na obranu či vytvoření těžké brigády,“ přibližuje.

Moc NATO ovlivňovat rozhodnutí Česka je přitom velmi omezená. Kučera to dokazuje na českých závazcích vůči Alianci, které vycházejí z dobrovolného členství v NATO, a dlouhodobé neschopnosti Česka tyto závazky splňovat.

„V případě USA se potýkáme se zcela opačným rizikem. Pokud Trump zvítězí v prezidentských volbách, naopak hrozí, že USA nebudou ochotné plnit své spojenecké závazky a z Evropy se stáhnou. Toto riziko amerického stažení z Evropy zvyšuje tlak na posilování naší vlastní obranyschopnosti, včetně případných dalších legislativních změn,“ podotýká.

Ideový původ

Hrubý ideový původ této fikce lze podle Kučery najít v doktríně Československé lidové armády: „Ta by v případě konfliktu okamžitě nasadila 200 tisíc vojáků, jejichž úkolem by bylo v prvním sledu za použití taktických jaderných zbraní projít Bavorskem a pokračovat na Štrasburk, případně až na linii Dijon-Lyon.“

„Při realizaci takového plánu se se zachováním Československé lidové armády (ČSLA) jako bojeschopné síly nepočítalo. ČSLA by tak při totálním sebeobětování naplňovala strategické cíle Sovětského svazu bez jakéhokoli ohledu na zájmy ČSSR jako suverénního státu. Tento ideový původ může něco svědčit o mentálním nastavení tvůrců tohoto pamfletu,“ doplňuje.

Kučera se domnívá, že šířený dokument snad může reagovat na diskuzi, kterou se snaží otevřít náčelník generálního štábu Karel Řehka a prezident Petr Pavel o zavedení administrativních odvodů a přípravě armády, státu a společnosti na možnost mobilizace v případě ohrožení státu.

„Ta vychází ze současné neschopnosti státu efektivně a rychle rozšířit řady profesionálních vojáků a aktivních záložníků o další mobilizované zálohy. Nutno však zdůraznit, že současná legislativa počítá s brannou povinností občanů ČR, mužů i žen, od osmnácti do šedesáti let. Tato diskuze se nezabývá změnou práv a povinností, ale schopnosti státu této povinnosti využít k zajištění své bezpečnosti,“ popisuje.