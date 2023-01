OVĚŘOVNA: SPD sdílí průzkum agentury STAR Research. Ta ale ve skutečnosti neexistuje

Prezidentský kandidát SPD Jaroslav Bašta se drží dlouhodobě v průzkumech voličských preferencí pod hranicí pěti procent. Přesto jeho hnutí sdílelo ve čtvrtek průzkum, který mu měl přisoudit 18 procent. Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz, agentura, která měla průzkum provádět, ve skutečnosti neexistuje. „Je to pokus o ovlivnění voličů a ten odmítáme,“ říká k případu Hana Huntová ze Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění. Ověřovna! Praha 6:00 7. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura na tiskové konferenci SPD | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je týden do prezidentských voleb a kampaň vrcholí. Kandidáti burcují voliče. A to třeba i zveřejňováním nepravdivých či záměrně pozměněných informací.

Do této kategorie lze zařadit „data“, která na svých stránkách publikoval předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Má jít o průzkum agentury STAR Research, který přisuzuje kandidátovi SPD Jaroslavu Baštovi až 18 % voličských preferencí.

Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz, zmíněná výzkumná agentura v Česku ve skutečnosti neexistuje, nikdy dříve výzkum voličských preferencí nepublikovala a neeviduje ji ani Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, které od roku 1994 sdružuje výzkumné agentury v Česku.

Server iROZHLAS.cz kontaktoval s otázkami také předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru. Ten ale telefon nezvedl a na zaslané dotazy do vydání článku nereagoval.

Neexistující agentura

„Slyším o této výzkumné agentuře poprvé. V odborné komunitě si troufám říci, že jsme o ní nikdo neslyšeli. Je to neobvyklé zejména v tom, že agentura, která se zabývá volebními průzkumy, s nimi má mít i zkušenost a dlouhou tradici. To, že tuto agenturu neznáme, nás naplňuje pouze pochybnostmi a otázkami,“ reagovala pro server iROZHLAS.cz výkonná ředitelka SIMAR Hana Huntová.

Špatná je podle Huntové i samotná prezentace údajného výzkumu obrázkem na sociálních sítích. Naprosto třeba chybí jakýkoliv odkaz či kontakt na výzkumný tým, u kterého by si bylo možné výsledky ověřit a položit mu doplňující otázky.

„Nevíme, co je to za lidi. Kdo ten výzkum realizoval a jakým způsobem. Chybí detaily. Je to zkrátka pokus o ovlivnění voličů a ten samozřejmě odmítáme. Takto by určitě neměla prezentace volebních výzkumů vypadat,“ komentuje Huntová.

Že nejde o skutečnou agenturu, dokazuje třeba i to, že ji není možné nikde dohledat. V minulosti nepublikovala žádné průzkumy, odborná komunita ji nezná.

„Vidíme, že ohlas z médií i od veřejnosti je zatím takový, že si každý dokáže odvodit, že tento výzkum nenaplňuje parametry věrohodného výzkumu. Jsme rádi, že společnost už rozumí, že nějaká kredibilita se v této oblasti buduje postupně. Tato agentura nám není známá,“ podotýká Huntová.

Obchodní rejstřík eviduje jen jednu společnost, která se názvem údajné výzkumné agentuře přibližuje. Jde o společnost STAR Research & Innovation Cluster, jejímž zakladatelem byl třeba i Věslav Michalik. Ta ale nemá s výzkumem politických preferencí nic společného, zaměřuje se na rozvoj regionu.

„Účelem ústavu je komplexní podpora rozvoje území v ose obcí Dolní Břežany – Zlatníky-Hodkovice – Vestec (Science and Technology Advanced Region, dále jen STAR) s cílem vytvořit funkční vědecko-technologický klastr, jehož primárním zdrojem konkurenceschopnosti a inovativnosti bude výzkum, vývoj a jejich využití v daném území,“ píše se v zakladatelských listinách

Jak na výzkum?

Lidé v diskusích pod příspěvkem hnutí SPD poukazovali i na krátké období, za které mělo dojít k vyhodnocení dat. Jejich sběr měl být totiž podle přiložené legendy ukončen 3. ledna a už o dva dny později byly publikovány závěry.

To by se podle Huntové zvládnout dalo. Kdyby ovšem data vyhodnocoval kvalifikovaný, odborný tým.

„Zpracování výzkumu od vás samozřejmě vyžaduje, abyste se na ta data podíval, zjistil, jestli jsou sebrána od reálných respondentů. A jestli je s nimi zkrátka všechno v pořádku. Dva dny jsou sice velmi rychlé, ale s odborným týmem by se to asi zvládnout dalo. My ten tým ovšem neznáme, nevíme, kdo za touto ‚agenturou‘ je. V rejstříku je nedohledatelná,“ upozorňuje Huntová.

Podle ní je klíčové, aby byli výzkumníci transparentní a vždy kontaktovatelní. „Je důležité, aby u průzkumu bylo uvedeno jméno autora, který si ho může obhájit. Pak je dobré, když se v základních informacích o výzkumu uvede metoda sběru dat a časové období,“ popisuje Huntová správný postup při zveřejňování výzkumu.

„Dívala bych se i na velikost vzorku a s tím související statistickou chybu. A nakonec doporučujeme agenturám, aby publikovaly otázky a vůbec kontext výzkumu. Bližší komentář k tomu, co jim vyšlo,“ říká s tím, že takovým krokem agentura předejde špatné interpretaci dat. A také může vyvrátit pochyby o jejich relevanci.

Což je ostatně případ „volebního průzkumu“ hnutí SPD. „V tomto případě je tam jeden kandidát, který dosahuje neobvyklých hodnot. Už to by si zasloužilo bližší komentář, co to mohlo způsobit. Dobrá agentura by ho samozřejmě připojila, protože je tento výsledek překvapivý a neshoduje se s ostatními výzkumy, které jsou k dispozici,“ míní Huntová.

Není to poprvé

Jak Huntová upozorňuje, není to poprvé, co se v případě SPD mluví o prezentaci zkreslených či zcela vymyšlených volebních průzkumů. V roce 2018 přinesla Mladá fronta DNES informaci, že Tomio Okamura zaplatil více než sedm milionů korun mediální agentuře Play Net, která je vlastnicky propojená s výzkumnou agenturou SANEP.

Co je SIMAR? Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR je organizace, která od roku 1994 podporuje výzkum trhu, výzkum veřejného mínění, sociologický výzkum a oblast datové analytiky. Členství v SIMAR je otevřeno všem subjektům, které působí v oboru výzkumu trhu a veřejného mínění a provádějí a objektivně interpretují výzkum ve vysoké kvalitě. Členové mají zájem tuto oblast dále kultivovat a tím vytvářet dobré jméno celého výzkumného oboru. Členskými agenturami jsou například CVVM, Datacollect, Český národní panel, Ipsos, Kantar, Median, STEM či STEM/MARK

„Platbu 7,4 milionu korun za PR a analýzy zdůvodňoval Tomio Okamura také tím, že většina zavedených agentur jeho hnutí SPD ve svých průzkumech dlouhodobě podceňovala,“ napsaly noviny s tím, že agentura pak hnutí odhadovala lepší výsledky, než tomu bylo ve skutečnosti.

„Byl to stejný formát, těsně před volbami. Najednou se objevila čísla, která vyzdvihovala kandidáta, který v předvolebních průzkumech vyšší hodnoty nedosahoval,“ komentuje případ Huntová s tím, že se jím zabýval i dohledový úřad.

I přesto jde podle výkonné ředitelky SIMAR v českém kontextu spíše o výjimečnou situaci. Jak dodává, nesrovnalosti se zatím v Česku vždy dařilo vysvětlovat.

„Není to úplně běžné, demokratické strany to nedělají. Je dobře, že se média zajímají o to pozadí, jak byl třeba výzkum proveden. A samozřejmě my jako odborná komunita se můžeme pouze snažit poskytnout médiím nějakou součinnost, vysvětlovat to společně,“ uzavírá Huntová.