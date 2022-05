OVĚŘOVNA: Dostala prodavačka v Žatci výpověď kvůli uprchlíkům a dotacím? ‚Nesmysl,‘ ohrazuje se Tesco

Příběhy českých lidí, na které nějakým způsobem dopadla uprchlická vlna z Ukrajiny, vyvolávají na sociálních sítích velké emoce. Stejně tak se stalo u historky sdílené jedním uživatelem: jeho známou údajně vyhodili z žateckého Teska kvůli přijetí čtyř Ukrajinek. Obchodní řetězec se však proti nařčení důrazně ohrazuje. Server iROZHLAS.cz přináší další díl seriálu Ověřovna! Žatec (Chomutov) 5:00 11. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prodavačka řetězce Tesco údajně dostala výpověď. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Příběhy, které mají rozdmýchávat nálady ve společnosti proti uprchlíkům z Ukrajiny, se množí. Dokazují to i čtenáři serveru iROZHLAS.cz, kteří posílají tipy na články do seriálu Ověřovna! Stejně tak to udělala i Jitka D., narazila na komentář pod jedním zpravodajským textem.

„Moje dobrá známá pracovala sedm let v supermarketu, postupně prodavačka, pokladní, vedoucí pokladní,“ popisuje v komentáři údajnou zkušenost se žateckým supermarketem Tesco uživatel Pavel K.

Minulý týden však pro „dobrou známou“ nastal zlom. Prý si ji pozvalo vedení Teska a vyzvalo ji k výpovědi dohodou bez nároku na odstupné. Jinak prý budou nuceni hledat chyby v její práci, píše Pavel K.

A údajný důvod? „Nástup 4 Ukrajinek za menší peníze + dotace..?“ domýšlí autor příspěvku.

Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz u Úřadu práce, žádné dotace ani kompenzace podnikatelé za zaměstnávání cizinců nedostávají. Existuje sice příspěvek zaměstnavatelům, ten má ale striktní pravidla. Platí pouze pro podporovaná pracovní místa, jako jsou „společensky účelná pracovní místa nebo veřejně prospěšné práce“, uvádí úřad. Takový postup má podpořit lidi, kterým kvůli různým hendikepům hrozí dlouhodobá nezaměstnanost – zdravotní stav, péče o malé dítě, vysoký věk nebo nedostatečná praxe.

„Úřad práce České republiky neposkytuje příspěvky zaměstnavatelům jen proto, že zaměstnají občana Ukrajiny pod dočasnou ochranou, a distancuje se od jakýchkoli takových tvrzení. Příspěvek je nenárokový a vždy se posuzuje, zda je osoba na trhu práce obtížně umístitelná,“ uvedla mluvčí úřadu Kateřina Beránková pro server iROZHLAS.cz.

Instituce navíc již v minulosti dementovala zvěsti, že by česká vláda upřednostnila uprchlíky a vyhlásila stop stav pro české občany. „Tento a jemu podobné výroky nejsou pravdivé a Úřad práce se od nich distancuje. Veškeré své služby klientům poskytuje, a to jak v oblasti nepojistných sociálních dávek, tak v oblasti zaměstnanosti,“ stojí v tiskové zprávě.

‚Dotace nepobíráme‘

Obchodní řetězec Tesco se sice nechtěl ke konkrétní věci vyjadřovat, odmítl však jakoukoliv účelovost svého jednání. „Důrazně se musíme ohradit vůči jakýmkoliv spekulacím v účelovosti procesu přijímání ukrajinských pracovníků na úkor stávajících zaměstnanců. Naše společnost za zaměstnávání ukrajinských uprchlíků nepobírá žádné dotace či jiné finanční kompenzace,“ napsal mluvčí řetězce Jiří Netík.

Tesco podle něj již v březnu avizovalo, že je připraveno usnadnit začlenění uprchlíků do života v České republice. A to především nabídnutím dlouhodobě neobsazených pracovních míst.

Společnost se pod lupu seriálu Ověřovna! dostala již v minulosti. Influencer Čokoládový král totiž na síti TikTok šířil, že skupina uprchlíků vykradla prodejnu v severočeském Jirkově. Policie, ale i vedení řetězce však následně takovou informaci popřely.