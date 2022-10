OVĚŘOVNA: Ukrajinský generál Zalužnyj nemá na svém náramku svastiku, jde o optický klam

Rusko se snaží od začátku války na Ukrajině budit dojem, že jím zahájená a vedená válka je ve skutečnosti pouze operací s cílem „denacifikace Ukrajiny“. Aby šiřitelé proruských narativů podpořili tuto teorii, uchylují se často k úpravám fotografií a videí s nejvyššími ukrajinskými představiteli, které pak následně nechávají kolovat po sociálních sítích.

Podobným případem je i fotografie ukrajinského náčelníka generálního štábu Valerie Zalužného, která pochází přímo z jeho sociálních sítích.

Při přiblížení fotografie na Zalužného pravou ruku to totiž vypadá, jako by měl generál na svém náramku zobrazenou svastiku. Toho se okamžitě chopila nejen ruská média a informační agentury, ale také uživatelé sociálních sítí.

Naopak servery zaměřené na ověřování informací začaly fotografii blíže zkoumat. A jak popisuje třeba slovenská policie na svém – na hoaxy zaměřeném – facebookovém účtu, vše je ve skutečnosti jinak, než jak ruská média popisují. Na náramku totiž není svastika, ale zcela jiný, severský symbol.

Údajná svastika začne vystupovat až po manipulaci s fotografií. Objeví se poté, co se pokusíme přiblížit přímo na detail ruky, na které se náramek nachází.

Další symboly na náramku přitom tak snadno identifikovat nelze. Už to napovídá, že svastika sama o sobě nebude symbolem, který by trojrozměrná struktura náramku skutečně zobrazovala. Ale spíše výsledek optického klamu.

To se ostatně záhy podařilo potvrdit jak amatérským ověřovatelům na sociálních sítích, tak i zaběhlým organizacím. Ti totiž konkrétní symbol takzvaného vikingského náramku generála dohledali.

Pak už stačilo pouze vyzkoušet, co se symbolem provede případná úprava světla, kontrastu nebo ostrosti fotografie. Ostatně to můžete posoudit sami.

Here is another solid proof of @CinC_AFU bracelet that isn't swastika.



Also proof that @KimDotcom is fake as the claims he makes. Useless!



But for some reason we believe in karma. #StandWithUkraine #FckPutin pic.twitter.com/ujK5nxZMs2