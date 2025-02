OVĚŘOVNA: ‚Ukrajina prohraje.‘ Internetem koluje další zavádějící sestřih rozhovoru s Petrem Pavlem

„Ukrajina dříve či později prohraje a vyhraje Rusko,“ říká český prezident Petr Pavel ve videu, které koluje na sociálních sítích s komentářem, že „konečně kápnul božskou“. Jde ale o účelově zavádějící sestřih rozhovoru s Českým rozhlasem. „Jedná se o zmanipulované video,“ potvrdil redakci iROZHLAS.cz v rámci projektu Ověřovna! mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vojtěch Šeliga. Ověřovna Praha 5:00 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský hrad potvrdil redakci, že video je manipulativně sestříhané | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Petr Pavel se v krátkém videu vyjadřuje k ruské invazi na Ukrajinu. „Je potřeba se na to dívat realisticky, Rusko je velká země, která má své legitimní zájmy v ruském příhraničí. Začínají nás mnohem více pálit ceny pohonných hmot, potravin, možná nárůstu cen energií znovu. Ta válka na Ukrajině jako by nás trochu zatěžovala,“ říká ve věrohodně působícím příspěvku na sociálních sítích česká hlava státu.

Jiný kontext

V rok a půl starém rozhovoru pro Český rozhlas, jehož celý přepis si můžete přečíst ZDE, ale ve skutečnosti zaznělo toto: „Je potřeba se na to dívat realisticky, že je potřeba vzít v úvahu, že Rusko je velká země, která má své legitimní bezpečnostní zájmy ve svém blízkém příhraničí.“

Teze o prohře Ukrajiny a vítězství Ruska pak zazněla v úplně jiném kontextu, než v jakém prezidentovy výroky video prezentuje. Petr Pavel slovy „znamenalo by to, že Ukrajina dříve či později tento boj prohraje a vyhraje Rusko“ odpovídal na otázku moderátora Jana Pokorného, co by znamenalo, kdyby slovenský premiér Robert Fico opravdu splnil svůj předvolební slib, že Kyjevu už ze státního nedodá „ani jeden náboj“.

Pražský hrad potvrdil, že video je manipulativně sestříhané. „Video je sestříhané z rozhovoru pro Český rozhlas z října 2023. Bohužel se nejedná o ojedinělou situaci a vzniká množství falešných videí. Nejenže bývá manipulováno s výroky prezidenta, ale jeho obličej a hlas bývá zneužíván také k nejrůznějším podvodným nabídkám. Řešení může být pouze systémové. Systémovým řešením se rozumí nějaké legislativní řešení například na půdě Evropské unie,“ uvedl prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga.

Předvolební boj

Manipulativně sestříhaná videa výroků Petra Pavla se na internetu neobjevila poprvé. Kolovala poměrně hojně v období kampaně před prezidentskýkmi volbami, ve kterých Pavel soupeřil s Andrejem Babišem (ANO). V tom nejsdílenějším šlo opět o válku na Ukrajině: „Jediná možnost, jak pomoct Ukrajině tu válku vyhrát a my to můžeme udělat z naší strany právě tím, že vstoupíme do války s Ruskem,“ zaznělo tehdy na upraveném videu z ledna 2023.

Prezident se ale po celou dobu svého mandátu konzistentně v konfliktu staví na stranu Ukrajiny. „Zastavení a především neúspěch ruské agrese je v našem bytostném zájmu,“ řekl například v srpnu minulého roku. Vítězství Ruska by podle něj znamenalo dopady nejen na hospodářskou a politickou stabilitu, ale také například další významnou uprchlickou vlnu.