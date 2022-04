OVĚŘOVNA: Ukrajinským dětem nehrozí vyškrtnutí ze vzdělávacího systému. Mohou studovat české školy

Někteří ukrajinští uprchlíci znejistili, když se k nim donesla informace, že se jejich děti musí vedle české školní docházky účastnit ještě ukrajinské online výuky. V opačném případě by jim hrozilo úplné vyškrtnutí z ukrajinského vzdělávacího systému. Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz, není to pravda. Potvrdilo to české ministerstvo školství i Velvyslanectví Ukrajiny. Nový díl seriálu Ověřovna! tentokrát vychází ve dvojjazyčném znění. OVĚŘOVNA! Praha 6:55 13. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyučování českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky na ÚJOP UK | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z 279 tisíců uprchlíků, kteří zamířili z Ukrajiny do Česka, je 41 % dětí. Více než 23 tisíc z nich se podle ministerstva školství zapsalo do českých základních škol. Nejvyšší počty žáků eviduje Praha a Středočeský kraj.

Školní docházku mladých ukrajinců by však mohla narušit dezinformace, která se mezi nimi šíří: „Když se nebudou ukrajinské děti účastnit online výuky ukrajinských škol, budou ze vzdělávání vyškrtnuty a po návratu nebudou moci volně navázat.“ Není to ovšem pravda. Server iROZHLAS.cz přináší další díl seriálu Ověřovna!, tentokrát v dvojjazyčné verzi - české a ukrajinské.

Pokud rodiče mylné informaci uvěřili, tak se ocitli před rozhodnutím, zda své dítě poslat dopoledne do české školy, nebo se českému vzdělávání raději vyhnout a zůstat pouze u online výuky, kterou některá ukrajinská zařízení zavedla.

Obavy však nejsou na místě. I když nebylo zpočátku jasné, zda ukrajinské ministerstvo školství uzná českou výuku, nikdy nebyla na stole varianta, že by se některé dítě vyškrtlo ze systému. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila tajemnice Velvyslanectví Ukrajiny v České republice Tetiana Okopná.

Uznání české výuky

Od nového týdne se navíc země dohodly na uznávání české výuky, žák tak může využít jakoukoliv variantu - česká škola, ukrajinská škola, nebo kombinace obou. „Pokud by dítě navštěvovalo jenom českou školu a od dalšího roku se vrátilo zpátky do ukrajinské školy, tak se mu uzná české vzdělávání a to, že úspěšně dokončilo tento školní rok,“ popsala Okopná.

V takovém případě bude stačit jakékoliv potvrzení vystavené ředitelem české školy, ve kterém bude uvedeno, v jakém termínu se žák výuku zúčastnil. „Ukrajinská škola to uzná a převede dítě do dalšího ročníku,“ ujistila.

Stejně na dotazy reagovalo i české ministerstvo školství, když potvrdilo, že ukrajinské školy uznávají školní docházku v Česku. „Pokud je ukrajinské dítě přijato u nás do školy, plní povinnou školní docházku zde a nemá povinnost se účastnit distanční výuky ukrajinské školy, docházka v České republice mu bude ‚uznána‘,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí resortu Aneta Lednová.

Už dříve uvedl ministr školství Petr Gazdík (STAN) pro Radiožurnál, že část Ukrajinců preferuje online výuku před českými školami. „Část škol říká: ‚Ano, ukrajinští rodiče v určitém čase omlouvají děti na to, aby měly čas na online výuku v ukrajinštině, protože mají strach a věří, že válka v nejbližších týdnech skončí a oni se vrátí.‘ Chtějí tedy, aby na Ukrajině dostaly děti vysvědčení,“ řekl.