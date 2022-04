OVĚŘOVNA: Nepřijali mi dítě do školky kvůli Ukrajincům, tvrdí rodič. Zápis však ještě neprobíhá

Po sociálních sítích se šíří příspěvky se stejným příběhem: nepřijali mi dítě do mateřské školy, protože zapsali děti ukrajinské. To se mělo odehrát i v brněnské čtvrti Černá pole. Zástupci městské části to však odmítají, zápis dětí z Ukrajiny navíc bude v celém Česku probíhat až od 1. června. „Neupřednostňujeme ukrajinské děti,“ ujišťuje mluvčí městské části Martin Ingr v dalším dílu seriálu Ověřovna! OVĚŘOVNA! Brno 5:00 29. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští uprchlíci v KACPU, Praha. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mezi uprchlíky, kteří opustili válkou zmítanou Ukrajinu, se nacházejí i tisíce malých dětí. Ty podle ministerstva vnitra tvoří zhruba 40 % všech příchozích Ukrajinců.

E-mailová schránka seriálu Ověřovna! se opět zaplnila podněty k prověření. Server iROZHLAS.cz si tentokrát vybral jeden z opakujících se výroků: „Ukrajinské děti zabírají našim dětem místo ve školkách.“

Takovou zkušenost veřejně sdílel i uživatel facebooku Rostislav Š. „V předstihu řešíme školku pro syna. Bude mít odpovídající věk pro nástup do školky, tak manželka volala do spádové školky. A víte, co se dozvěděla? Věk ani spádovost nehraje roli! Přednost mají Úkáčka!!! Tak si je stěhujte do baráků a bytů, ať nám vezmou úplně všechno,“ stojí v příspěvku.

Podle dalšího sdělení autora mělo k odmítnutí dítěte k přijetí do školky dojít v brněnské části Černá pole, později ale také přiznal, že jejich syn je teprve dvouletý.

Server iROZHLAS.cz se pokoušel s autorem původního facebookového příspěvku spojit, na zaslané zprávy ale nereagoval.

‚Je to nesmysl‘

K situaci, kterou vylíčil Rostislav Š., nemohlo podle Hany Svobodové, vedoucí Odboru školství a kultury městské části Brno-sever, zcela jistě dojít. Přijímání dětí totiž probíhá výhradně přes elektronický systém.

„Věk a trvalý pobyt dítěte mají přitom mezi těmito kritérii zásadní roli. Popsaná situace je zcela nepravděpodobná, protože v rámci přijímacího řízení je vygenerováno pořadí, které nelze nijak ovlivnit.“ Martin Ingr (mluvčí městské časti Brno-sever)

Její slova potvrdil i mluvčí městské části Martin Ingr. „Věk a trvalý pobyt dítěte mají přitom mezi těmito kritérii zásadní roli. Popsaná situace je zcela nepravděpodobná, protože v rámci přijímacího řízení je vygenerováno pořadí, které nelze nijak ovlivnit,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

Odmítl zároveň, že by v části Brno-sever jakkoliv upřednostňovali ukrajinské děti, jejich zápis navíc ještě neprobíhá. „Pro úplnost dodáváme, že přijímací řízení do mateřských škol pro děti z Ukrajiny bude probíhat v rámci celé České republice až v druhé vlně, a v to termínu od 1. června do 15. července,“ upřesnil.

‚Žádný pokyn jsme nevydali‘

Obdobně se vyjádřil i tamní místostarosta pro školství Daniel Kummer (KDU-ČSL): „Naše městská část nevydala žádný pokyn k upřednostňování ukrajinských dětí před českými a popsaný případ se jeví jako dezinformace.“

Poslankyně Renáta Zajíčková (ODS) nedávno ve vysílání Radiožurnálu uvedla, že pravidla by měla být dobře nastavena a nemělo by se stávat, že by například Ukrajinec dostal přednost před českým prvňákem. „Co se týká spádových dětí, to opravdu mohu vyloučit. Všechny spádové děti by se do své spádové školy v prvním kole zápisu dostat měly,“ řekla.

Nejde o ojedinělý případ takového sdělení. Podobné příběhy popisovala například předsedkyně politického uskupení Trikolora Zuzana Majerová Zahradníková. „Máme tady přes 17 tisíc ukrajinských dětí zaregistrovaných do mateřských a základních škol. Podle platné legislativy by v prvním kole měly být přijaty naše děti. Ale neděje se to! Píšou mi lidé, jejichž děti nemohou nastoupit do školek, protože jsou upřednostněny děti z Ukrajiny,“ tvrdila ve vysílání CNN Prima News.

Majerová Zahradníková odmítla žádost serveru iROZHLAS.cz o rozhovor z časových důvodů. Následně zaslané dotazy o nepřijatých dětech do mateřských škol zůstaly nezodpovězené.

Jaké děti musí ředitel školy přijmout navíc upravuje zákon. „Dle zákona musí přijmout přednostně děti od tří let vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy,“ stojí na stránkách ministerstva školství.

