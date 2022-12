OVĚŘOVNA: Svědectví ‚vojáka Martina‘ o výcviku ukrajinských vojáků v Česku? E-mail plný nesmyslů

Řetězovými e-maily se šíří další hoax, tentokrát o ukrajinských vojácích, kteří podstupují výcvik ve vojenském prostoru Libavá. E-mail, který dorazil v několika variantách i do schránky Ověřovny, je formulován jako přímé svědectví z místa výcviku. Ve skutečnosti jde ale o soubor nesmyslných tvrzení a lží. V dalším díle seriálu Ověřovna serveru iROZHLAS.cz šířený hoax vyvrací po jednotlivých tvrzeních Armáda České republiky. Ověřovna! Libavá 7:12 23. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci ve výcvikovém prostoru Libavá | Zdroj: Armáda České republiky

Mají výhody, pijí alkohol a jde o zkušené vojáky, kteří jsou v Česku pouze na rekreaci. Třeba taková obvinění šíří o ukrajinských vojácích, jejichž první turnus do čtvrtka cvičil ve vojenském prostoru Libavá, řetězový e-mail, který se teď v několika verzích dostal i do schránky Ověřovny! serveru iROZHLAS.cz.

Jeho obsahem je „svědectví“ údajného českého vojáka Martina, o jehož „zkušenostech“ píše jeho otec, aby ostatní varoval. Jak to ale u podobných varujících a alarmistických e-mailů bývá, ani tento se nezakládá na pravdě.

Server iROZHLAS.cz se kvůli jeho rozšířenosti rozhodl jednotlivá tvrzení řetězového e-mailu projít a s pomocí armády je vyvrátit a uvést na pravou míru.

Proviant a konzumace alkoholu?

Armáda odmítá už úvodní tvrzení – tedy, že by byli ukrajinští vojáci jakkoliv zvýhodněni oproti těm českým. „Čeští i ukrajinští vojáci mají na cvičení stejné podmínky. Prvně, je to přirozené a za druhé to podporuje celkovou soudržnost a morálku jednotky, tzv. esprit de corps,“ reagoval tiskový mluvčí generálního štábu Armády ČR Jakub Šimíček.

Podle něj se ukrajinští vojáci stravují podle českých stravních dávek, není tedy možné, aby měli více jídla či pití. „Protože cvičí v poli, je tato dávka zvýšená o takzvaný přídavek jako u českých vojáků. K hlavním jídlům nafasují například energetickou tyčinku. Co se týká nápojů, k doplnění tekutin je k dispozici jen čaj,“ vyvrací hned úvod falešného e-mailu mluvčí.

I proto je podle armády nesmyslné a lživé i další tvrzení – tedy, že by si ukrajinští vojáci jezdili nakupovat alkohol do města a pak se jím ve vojenském prostoru opíjeli.

„Disciplína a morálka ukrajinských vojáků je na vysoké úrovni. Výcvikový prostor neopouštějí. Dozásobování potravinami probíhá logistickými závozy z posádky v Hranicích. Stravování probíhá standardně 3x denně ve formě snídaně, oběda a večeře. Požívání alkoholických nápojů je v průběhu výcviku striktně zakázáno,“ upozorňuje mluvčí.

Výhody?

Armáda také jednoznačně odmítá, že by ukrajinští vojáci měli mít – na rozdíl od českých vojáků – nárok na lepší výstrojní součástky.

„Abychom partnerům ušetřili jejich domácí uniformu, se kterou půjdou na frontu, zapůjčili jsme jim k výcviku české kalhoty a blůzy. Jedná se o standardní a minimalistickou výstroj vojáka. Tuto výstroj po ukončení výcviku vrátí a znovu ji využijí ukrajinští vojáci v dalších turnusech,“ řekl mluvčí s tím, že samozřejmě na těchto uniformách české vlajky nezůstaly.

„Na blůzy polních uniforem se české vlajky přichycují suchým zipem, takže se jednoduše odstranily. Na starých blůzách, kde byly české vlajky napevno přišité z výroby, se odpáraly. Abychom mohli ukrajinské vojáky rozeznat od vojáků českých, nosí na ruce rozlišovací pásky žluté barvy,“ popisuje praxi ve výcvikovém prostoru.

Z Libavé dnes ráno odjela první rotace ukrajinských vojáků. Ukrajince jsme trénovali, aby byli schopni samostatně vést bojové operace a efektivně bránili své území a suverenitu. Je to celoevropské úsilí pod hlavičkou asistenční mise EU. Děláme to taky pro naši obranu. pic.twitter.com/zJmjiT5qCb — Armáda ČR (@ArmadaCR) December 22, 2022

Nesmyslné je podle armády i tvrzení o „speciálních sprchovacích kontejnerech“, které měla armáda podle šířeného e-mailu přivézt jen kvůli ukrajinským vojákům, aby měli – na rozdíl od Čechů – celý den teplou vodu.

„Sprchovací kontejnery jsou při výcviku vojáků běžnou součástí logistického zabezpečení. Jsou běžně vybaveny bojlerem na ohřev vody. Vzhledem k celkovému počtu vojáků na výcviku byl počet sprchovacích kontejnerů posílen o stan pro dekontaminaci osob od protichemické jednotky z Liberce. Nejedná se o tedy sprchovací kontejnery ale o stan. Ten se v mírových podmínkách hodí pro hygienickou očistu a pro tento účel se často využívá,“ reaguje mluvčí na hoax.

Volný čas a mobilní signál

Řetězový e-mail dále zmiňuje, že jen kvůli ukrajinským vojákům měl být v prostoru zavedený 5G mobilní signál, který vojáci využívají po skončení výcviku v 16 hodin k brouzdání po internetu a hraní her. I to je podle armády lež, která vyplývá z neinformovanosti pisatele hoaxu.

„Denní výcvik končí v 18 hodin. Do 22 hodin tráví vojáci čas údržbou zbraní a materiálu po výcviku. Po 22. hodině je noční klid. Vojáci mají volnou pouze neděli a tu obvykle využívají k teoretické přípravě na výcvik dalšího týdne. Volný čas tráví odpočinkem v ubytovacích prostorech,“ popisuje Šimíček.

Výcvik ukrajinských vojáků na Libavé je v plném proudu. Vojáci se učí, jak bránit svoji zemi před agresorem. Snažíme se jim předat všechno, co umíme. Žádné speciální zacházení. Jsou jako jedni z nás. Mají obrovskou motivaci, cvičí tvrdě a výsledky jsou znát okamžitě. — Armáda ČR (@ArmadaCR) December 14, 2022

Mobilní signál byl pak podle mluvčího v oblasti skutečně posílený, a to armádními spojaři, ne opavskou firmou, jak tvrdí nesmyslně hoax. A nebylo to kvůli „hraní her“, ale kvůli spojení ukrajinských vojáků s jejich rodinami.

„Mobilní signál, který ve výcvikových prostorech bývá velmi slabý, bylo nutné vzhledem k celkovému počtu vojáků posílit. Chceme ukrajinským kolegům před odjezdem na frontu umožnit spojení s jejich nejbližšími,“ říká mluvčí.

‚Nepřetržitý výcvik‘

Že mají po celou dobu výcviku ukrajinští vojáci zbraně u sebe a neodevzdávají je do zbrojnice, je podle Šimíčka naopak pravda. Na tomto bodu se ale právě ukazuje, že o výcviku a jeho principech ví autor hoaxu jen velmi málo.

„Při ‚nepřetržitém vojenském výcviku‘ mají vojáci zbraně standardně vždy u sebe po celou dobu cvičení. Do zbrojního skladu se neukládají. Pěstuje se tím návyk, kdy voják svoji zbraň nepřetržitě střeží a pečuje o ni. Není to nic neobvyklého,“ vysvětluje mluvčí s tím, že tím, co u sebe naopak vojáci nemají, je munice. To už samo o sobě zaručuje bezpečnost.

Na Libavé trénujeme ukrajinské vojáky. Cílem je, aby ozbrojené síly Ukrajiny byly schopné samostatně vést bojové operace a efektivně bránily své území a suverenitu. Je to celoevropské úsilí pod hlavičkou asistenční mise EU. Děláme to taky pro naši obranu. #StandWithUkraine pic.twitter.com/siZpGzP45n — Armáda ČR (@ArmadaCR) December 4, 2022

Nakonec je pak podle mluvčího lživé i poslední tvrzení „údajného vojáka Martina“ o tom, že v Česku nejsou branci, kteří výcvik potřebují, ale pouze zkušení vojáci, kteří se sem přijeli rekreovat.

„Vojáci přijeli cvičit, ne se rekreovat. Jedná se o vojáky, kteří po součinnostním výcviku odjedou do války. Zhruba třetina jsou vojáci se zkušenostmi z fronty, zpravidla se jedná o velitele jednotek a klíčový personál, ostatní vojáci jsou bez bojových zkušeností,“ upozorňuje na závěr mluvčí.

Jak na ‚řetězáky‘?

Řetězové e-maily jsou užitečnou platformou nejen pro šíření vtipů a zábavy, ale také falešných zpráv a hoaxů, o čemž seriál Ověřovna! už v minulosti několikrát informoval. (například zde, zde a zde)

Na rozdíl od současných sociálních sítích, jde v e-mailech o obsah, který není nijak moderovaný. Lidé si v nich mohou napsat prakticky cokoliv, a zpravidla nedojde k tomu, že by tyto příspěvky někdo korigoval či na ně oficiálně reagoval.

A právě proto se hoaxy v řetězových e-mailech šíří živelněji, podle principu sněhové koule. Přeposílá si je mezi sebou daleko častěji starší generace uživatelů internetu, pro kterou není zcela přirozené využívání například sociálních sítí. Ti pak jsou ostatně i častějším terčem podobných falešných zpráv.

Jak už ale dříve vysvětlila serveru iROZHLAS.cz předsedkyně spolku Zvolsi.info Veronika Batelková, hoaxy šířené řetězovými e-maily jsou často stavěné právě tak, aby ve člověku vyvolávaly silné emoce a tím podporovaly další šíření nepravdivé informace. Proto je třeba k podobným zprávám přistupovat obezřetně.

„Pokud se objeví taková informace, která nás třeba vyvede z míry, tak je dobré před tím, než ji budeme sdílet, dát si chvilku, rozdýchat to. Poté se třeba už klidnější podívat, jestli ji někdo neověřil za nás. Ve Zvolsi.info říkáme u každé informace ‚ověřuj, mysli, dýchej‘. A to právě proto, že takové informace často cílí na emoce jako je strach, vztek a podobně,“ přiblížila redakci, s tím, že právě takový postup může zabránit šíření zbytečných nesmyslů.

Co dělat, když mi přijde řetězový e-mail? Podle vedoucího programu ověřování informací a mediálního vzdělávání Jaroslava Valůcha z organizace Transitions je to každého věc. Jestliže člověka podobné zprávy obtěžují, je nejjednodušší e-mail smazat a nijak na něj nereagovat. Ne příliš šťastnou variantou je podle odborníka konfrontace odesílatele, která zpravidla vede ke konfliktu mezi bývalými spolužáky nebo kolegy, kteří jsou často původci těchto zpráv. V případě, že chce někdo informaci skutečně ověřit, měl by ji srovnat z informacemi z dalších, důvěryhodných zdrojů. Jestli si ale sám není svými schopnostmi jistý, je možné absolvovat také kurz, kde školení odborníci lidi se základními ověřovacími technikami seznámí.