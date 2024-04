OVĚŘOVNA: Zápotocký to myslel dobře, Fiala okrádá občany. E-mail lže o historii i platech politiků

‚Líbivá teze o pozvednutí státu‘

„Antonín Zápotocký je sice hezký symbol, ale měnovou reformu nevymýšlel on. Když se připravovala, byl předsedou vlády, když se vyhlásila, byl prezidentem. Nedá se to shrnout do líbivé teze o pozvednutí státu – jsme v roce 1953, kdy se stále očekávala třetí světová válka a naše ekonomika se orientovala na těžký průmysl a zbrojení. Teprve konec 50. přinesl změnu, kdy se výroba ‚odlehčuje‘ z válečného cíle do spotřebního průmyslu,“ vysvětluje historik Michal Stehlík.