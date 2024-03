OVĚŘOVNA: Zázračný Tonuplex? Další podvod zneužívá známé jméno, tentokrát chirurga Pafka

Internetoví podvodníci zneužívají jméno chirurga Pavla Pafka. Webová stránka, která se tváří jako online zpravodajský server, spojuje chirurgovo jméno s přípravkem Tonuplex. Doplněk stravy slibuje řešení na „devět nevyléčitelných chorob“ a do toho i snížení vysokého tlaku v teplém období. Jak ale pro Ověřovnu! na vlastní kůži potvrdil přímo Pafko, jde o podvod. „Požádal jsem svého advokáta, aby podal trestní oznámení,” uvedl lékař. OVĚŘOVNA! Praha 5:00 24. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podvodná reklama nabízí přípravek na čištění cév a při tom zneužívá jméno chirurga Pavla Pafka. Pochvalné recenze jsou falešné a využívají fotky z fotobank | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Na webových stránkách i sociálních sítích se šíří reklama na další údajně zázračný přípravek na čištění cév s názvem Tonuplex. Doplněk stravy slibuje prakticky nemožné – nejen že sníží krevní tlak, ale zároveň vyléčí i „devět nevyléčitelných nemocí“. O jaké jde, se už ale čtenář nikde nedozví.

Podvodný přípravek inzeruje stránka s názvem sabserial.com a opírá se o údajný rozhovor s hrudním a břišním chirurgem Pavlem Pafkem, který má údajně přípravek doporučovat.

Redakce proto českého chirurga oslovila a ten potvrdil, že jde o podvod. O šířené reklamě, která zneužívá jeho jméno, ví, s přípravkem ale nemá nic společného a nikdy ho nedoporučoval. „Nikdy jsem žádný rozhovor na toto téma neposkytl a ten údajný ‚lék‘ jsem nejen neužíval, ale ani jsem ho neviděl,“ odmítá Pafko v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

CO NA TO POLICIE? Policie se podobnými podvodnými stránkami zabývá – reklamy na ně se objevují na sociálních sítích, ale třeba i na Youtube či v řetězových e-mailech. Jak přibližuje Ondřej Kapr z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, podvodníci v těchto případech využívají prvků sociálního inženýrství – například zneužití důvěry v autority. Jak se tomu bránit? Klíčové je sledovat adresu stránky, už ta sama může napovědět, že s nabídkou něco není v pořádku. Často jde o nesmyslný či obecný nápis. „Je také důležité zamyslet se nad věcí s nadhledem a použít zdravý lidský rozum,“ podotýká kriminalista Kapr s tím, že se člověk nesmí nechat vyděsit časomírou a tlakem, který stránka záměrně vytváří. „Dále upozorňujeme, aby lidé slepě nedůvěřovali recenzím na těchto webech, které jsou zcela fiktivní a mají opět pouze umocnit manipulaci.“ Podvodníkům podle Kapra hrozí v případě prodeje nepovolených přípravků až desetileté vězení.

To, že by inzeroval jakýkoliv přípravek na čistění cév, nedává podle Pafka vůbec smysl. „Už proto, že ty reklamy uvádějí, že jsem ‚kardiolog‘, což nejsem, jsem chirurg. Tyto léky neužívám, bylo by to neseriózní doporučovat něco, co jsem v životě neviděl,“ vysvětluje s tím, že v článku jsou i další chyby.

Například místo „Pavel Pafko“ je ve článku jmenovaný jako „Pavel Pafka“. Stránka navíc zmiňuje, že mu je 109 let, užívá tento přípravek a stále proto může pracovat na své zahrádce. „To jsou všechno nesmysly. Žádnou zahrádku ani nemám,“ podotýká pobaveně.

Pafko navíc upozorňuje, že už ve věci podnikl právní kroky. „Známý advokát mi říkal, že podá trestní oznámení na neznámého pachatele. Já jsem s tím souhlasil, protože člověk musí nějaký postoj k tomuto zaujmout,“ dodává s tím, že se nechtěl původně bránit ani mediálně, protože mu připadalo trapné se v takovém případě hájit, že je nevinný.

Co nás má varovat?

Jak odhalily kurzistky workshopu Ověřovna! na vlastní kůži v Olomouci, že jde o podvodnou reklamu, naznačuje už vizuál stránky. Ta kopíruje vzhled zpravodajského webu Aktuálně.cz. Adresa stránky je ale „subserial.com“, což na první pohled ukazuje, že o skutečný zpravodajský web nejde.

To lze ostatně dokázat třeba i zadáním klíčových slov do vyhledávače, který podobný článek, jaký nabízí podvodná reklama, na webu Aktuálně.cz nedokáže najít.

Zneužité fotografie Pavla Pafka pak pocházejí z jeho skutečného videorozhovoru pro DVTV z července 2020. Tam ale o žádnou prezentaci přípravku Tonuplex nešlo. Pavel Pafko mluvil o koronaviru a hodnotil to, jak Česko pandemii zvládá.

Údajné rubriky na webu napodobujícím zpravodajský server navíc mají nepravděpodobné názvy. Do toho jsou psány kombinací zkomolené češtiny a slovenštiny – Článok – Zlatý fond – Rozhovor. Špatná čeština je ostatně dalším varovným znakem, který ukazuje na falešný web nebo lživou reklamu.

Věty často nedávají smysl, zřejmě strojově přeložená stránka má navíc i problémy se skloňováním. „Známý český kardiolog prozradila jednoduchý způsob,“ zní nedokončený a nesmyslný perex článku.

Podvodné přípravky Podvodní prodejci sází na to, že neprodávají „léky“, ale pouze doplňky stravy – nejsou tak pod dohledem lékového úřadu (SÚKL), který vede svou černou listinu zakázaných léků. Přípravků na čištění cév nabízejí podvodné reklamy na internetu celou řadu – Tonerin, Cardiline, Cardiform či Carioactive. Právě Tonerin dříve podvodníci spojovali s údajným doporučením kariochirurga Jana Pirka. I ten se proti podvoníkům ohradil a podnikl právní kroky. Navíc si přípravek sám objednal a u známých na Vysoké škole chemicko-technologické ho nechal otestovat. „Já už vím, co Tonerin obsahuje. Naštěstí tam není nic nebezpečného, ale není tam nic, co by vám pomohlo. Takže mám laboratorní výsledky, které dokládají, že jde o podvod,“ popsal už dříve serveru iROZHLAS.cz Pirk.

Na stránce jako v jiných obdobných případech nechybí ani falešné recenze s fotografiemi údajných zákazníků, které ale pocházejí z veřejně dostupných fotobank. A přípravek lze objednat jedině tak, že člověk klikne na banner, který ho přesměruje na stránku s kontaktním formulářem – ten následně požaduje jméno a telefonní číslo.

Kontaktní formulář

Před vyplňováním svých kontaktních údajů ale varuje policejní mluvčí Ondřej Moravčík. „Ve chvíli, kdy těm podvodníkům dáte na sebe kontakt, tak vám okamžitě volají. A jak už jsou trénovaní, školení, tak vás umějí vmanipulovat do situace, kdy jim dobrovolně odevzdáte třeba i přístupové údaje ke svému účtu. Proto je nezbytné ten kontakt ani nevyvolávat,“ upozorňuje Moravčík.

Pokud už lidé reklamě podlehli a zadali své údaje, pak policejní mluvčí doporučuje nic neobjednávat a veškerý kontakt s podvodníky dokumentovat. Tedy vyfotit si podobu podvodných stránek, nahrávat všechny příchozí hovory od údajných prodavačů a sbírat všechny zaslané materiály. Veškeré tyto dokumenty pak může využít policie při případném vyšetřování.

„Důležité je se vždy v takových případech obrátit na Policii České republiky. Protože ve chvíli, kdy se obrátíte třeba nejdříve na Českou obchodní inspekci či kohokoliv jiného, tak oni nám ten případ stejně předají. Je to tedy zbytečný mezikrok,“ vysvětluje Moravčík. Policie pak každý případ vyhodnocuje.

Do té doby ale jde „pouze“ o zneužití známé osoby k nekalé reklamě – každá takto zneužitá osobnost pak může požádat soud o předběžné opatření, které podvodnou stránku zablokuje. Na to ale podvodníci zpravidla nečekají a adresu stránky pravidelně mění.

Do trestněprávní roviny se věc dostává ve chvíli, kdy podvodníci vylákají z lidí třeba přístup k jejich bankovnímu účtu. „Pak už se jedná o trestný čin podvodu,“ upozorňuje Moravčík.

Pirk, Neužil i Klíma

Případ podvodné reklamy s Pavlem Pafkem není zdaleka první svého druhu. Na internetu takto podvodníci zneužívají třeba i jméno kardiochirurga Jana Pirka, kardiologa Petra Neužila či investigativního reportéra Josefa Klímy.

Kriminalista Ondřej Kapr už vloni upozorňoval, že podobné podvody se rozšiřují teprve v posledních několika letech. Nejčastěji cílí na uživatele sociální sítě typu Facebook, Instagram, ale třeba i na YouTube (přesdílením konkrétních odkazů lidmi, kteří dané stránce uvěří), nevyhýbají se ale ani formám nevyžádané e-mailové pošty.

Podvodníkům podle Kapra hrozí v případě prodeje nepovolených léčivých přípravků až desetileté vězení.

OVĚŘOVNA! NA VLASTNÍ KŮŽI Tento článek vznikl v rámci projektu Ověřovna! na vlastní kůži, kdy si skupina seniorů s novináři Ověřovny během jednodenního kurzu vyzkoušeli ověřovat dezinformace. Je to projekt Českého rozhlasu a organizací Transitions Online a Elpida, které se zabývají mediálním vzděláváním a pořádáním kurzů a aktivit pro seniory. Cílem je nechat kurzisty nahlédnout pod pokličku novinářské práce a vzájemně se poučit v práci s informacemi a jejich ověřováním. Na textu spolupracovaly kurzistky z Ověřovny! na vlastní kůži v Olomouci: Anna Vitásková, Jitka Brůnová, Julie Švábová, Hlaváčová Jaroslava, Anežka Pavlicová, Kroupová Vlasta, Bartoňková Jamila, Švecová Libuše, Kolísková Šárka