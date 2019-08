Jednal v kauze ministra kultury prezident z pomstychtivosti? ‚Může to tak vypadat,‘ říká Jan Chvojka

Že bude novým ministrem kultury Lubomír Zaorálek, nepovažuje předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka za prezidentovo vítězství. „Není to kůň Miloše Zemana, není to jeho kamarád,“ prohlásil v Otázkách Václava Moravce. Na otázku, zda prezident jednal na základě pomstychtivosti vůči ČSSD a některým jedincům, jak si myslí předseda Senátu Jan Kubera, odpověděl vyhýbavě. „ U některých lidí to tak může vypadat,“ řekl jen. Praha 15:01 25. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Ferdinand Peroutka by podle Chvojky určitě řekl, že Michal Šmarda je gentleman. Sám by prý tlak, který byl na jeho kolegu vyvíjen, neunesl a vzdal to mnohem dřív. Odmítl také, že by za to, že se věci „zašmodrchali“, mohla sociální demokracie.

„Pan prezident byl na přelomu února a března na našem sjezdu, kde Michala Šmardu pochválil a mluvil o něm jako o vzoru úspěšného komunálního politika. Pak ho o dva a půl měsíce později nechce jmenovat. Logiku to nemá,“ okomentoval dění okolo vládní krize.

Možnou motivací podle něj mohla být i osobní zkušenost, kterou spolu oba politici mají, protože se znají z Vysočiny.

Hosty první poloviny pořadu byli kromě něj i předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a předseda poslaneckého klubu a místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Kompetence prezidenta

Podle Kováčika byla celá vládní krize zapříčiněna tím, že při zavádění přímé volby prezidenta nedošlo k jasnému rozdělení kompetencí, jež bude nová hlava státu mít. „Je to inspirace do budoucna. Zpřesnění Ústavy může být po kauze Šmarda reálnější,“ řekl.

Jasně dané kompetence by podle něj bylo třeba ustanovit nejspíš novým ústavním zákonem.

Podle Bartoška krize ukázala na hlubší problém. „Neřešilo se tu, kdo bude ministrem kultury, ale způsob, jakým se chováme k Ústavě – zákonu všech zákonů,“ řekl. „V praxi se ukázalo, že zvítězí tvrdost, neústupnost a neochota. Kde přestává fungovat právo, nastupuje právo silnější.“

Zpřesnění Ústavy považuje jen za částečné řešení, primárně by podle něj pomohlo, kdyby se do diskuse jasně vložil předseda vlády, který by si s prezidentem kompetence jasně vyjasnil. „Místo to se premiér pasoval do role kádrováka, který sociální demokracii říká, kdo bude jejím ministrem.“

Vedení zahraničního výboru

S nástupem Zaorálka na kulturu však vzniká nový problém – a tím je zastoupení sociálních demokratů v poslaneckém zahraničním výboru. Místo vedoucího ve výboru totiž nyní patří právě Zaorálkovi, který se ho bude muset vzdát. Jak bude s prázdným místem ve vedení naloženo, je podle Chvojky předmětem dalších jednání.

„Buďto najdeme nového člena, který naskočí do zahraničního výboru, nebo budeme diskutovat s jinými stranami o výměně vedení ve výborech,“ prohlásil Chvojka. „Je to otázka vzájemného respektu a dohody,“ dodal k možnosti výměny výborů mezi politickými stranami Bartošek.

Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny tak zůstane dočasně bez vedení – stejně jako výbor školský a sociální.

Americké vrtulníky

Součástí Otázek Václava Moravce byla též debata o vládním rozpočtu pro rok 2020 a nákup amerických vrtulníků pro armádu. Právě tender ministerstva obrany vyvolal veřejnou diskuzi poté, co předseda komunistů Vojtěch Filip prohlásil, že by jeho schválení mohlo ohrozit komunistickou podporu vládě (psali jsme zde).

Stroje měly být podle Filipa zbytečně předražené. Ministerstvo přesto ve čtvrtek zakázku schválilo, podepsána má být do konce roku. „Bylo to tvrdé prohlášení, které na zakázku přivedlo pozornost médií,“ vysvětlil Filipovo červnové jednání Kováčik.

„Nákup zůstane dál v centru naší pozornosti. Pokud bude o 30 procent dražší a nebudou si na zakázce moci přivydělat i čeští občané, bude jeho ohrožení vlády na pováženou,“ dodal.