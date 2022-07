Pokud bude situace pokračovat, budou ovocnáři muset masově likvidovat sady a sázet obilí, varuje expert

České ovocnáře ohrožuje konkurence z Polska. Tamní pěstitelé mají především přebytek jablek, která dodávají na náš trh a jejich výkupní cena tak šla výrazně dolů. Současně se ale zvyšují náklady. Čeští pěstitelé jsou prý proto v kritické situaci, podle zástupců Ovocnářské unie hrozí plošné kácení sadů. Praha 17:45 7. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jablka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jednorázově klesly ceny zhruba o 30 procent, odbyt klesnul a náklady naopak vzrostly o 30 procent,“ popisuje Jiří Fišer, vedoucí závodu ovocnářství v zemědělském družstvu Dolany na Náchodsku.

Letošní sezona je podle něj nejhorší, jakou za dvacet let v oboru zažil. „Samozřejmě to neznamená, že končí podnik, ale co se týče ovocnářství, je to průšvih,“ doplňuje Jiří Fišer.

Vypěstovat kilogram jablek stojí podle Jiřího Fišera zhruba šest korun, další peníze zemědělci zaplatí za třídění, dopravu, uskladnění, anebo obaly.

„Co se týká skladování, tam se dostáváme taky zhruba k pěti korunám. Pak je tu třídění, samozřejmě nějaké ztráty, balení, tak je to dalších asi šest korun. Pak to samé udělá zhruba cena obalu, dopravy a DPH. Takže my potřebujeme tu cenu mít přibližně okolo 20 korun, abychom se dostali k ziskovosti, což v žádném případě nemáme.“

Polská konkurence

Kilo některých druhů jablek momentálně zemědělské družstvo Dolany ve své prodejně nabízí za osm korun. Do velkých řetězců se ale českých jablek dostane málo, válcuje je konkurence z Polska. Tamní zemědělci nemohou dodávat do Ruska ani Běloruska, zásoby tak vozí k nám.

„Poláci potřebují vyvézt 90 procent své produkce ovoce a teď neví co s tím. To naprosto deformuje trh v rámci celé unie,“ říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

I on považuje současnou situaci za mimořádnou, navíc nejde o sezónní výkyv. Produkce v Polsku totiž stále roste, s ohledem na dotace nebo třeba cenu práce dokážou tamní ovocnáři pěstovat levněji.

„V Polsku se neplatí žádné daně jako sociální a zdravotní, mají tam velmi benevolentní zaměstnání zahraničních pracovníků,“ doplňuje Ludvík. Navíc si myslí, že čeští zákazníci začínají s ohledem na aktuální dění šetřit. Pro české ovocnáře může být tohle všechno dohromady likvidační.

Dopady Ukrajiny

„To bude ten fatální dopad Ukrajiny, protože ti lidé budou masově likvidovat svoje sady a budou chtít pěstovat obilí a řepku, případně jiné komodity co budou ziskové. Ti lidé nemůžou prodělávat. Je to živý a platí to jejich zaměstnance, takže to nemůžou dělat. To je jednoduchá matematika. Pokud od toho utečou, tak potom už nebude ta šance, aby se k tomu vrátili. Ten cyklus je prostě moc dlouhý na to než to začne nést nějaké první peníze,“ vysvětluje problematiku celé situace Ludvík.

Nic na tom prý nezmění mimořádná dotace víc než 800 milionů korun, kterou Ministerstvo zemědělství rozdělí mezi chovatele a pěstitele na podzim, ani připravovaný zákon o významné tržní síle. Nejhorší scénář může prý vypadat tak, že část českých ovocnářů na podzim úrodu jablek vůbec nebude sklízet.