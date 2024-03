Ovocnáři: Pěstování meruněk je v Česku v ohrožení. Když je čtyřikrát za pět let spálí mráz, nemá to smysl

Program Copernicus uvádí, že letošní únor byl celosvětově nejteplejším měsícem v historii měření. „Z druhů, které běžně pěstujeme, kvete ten nejranější, což jsou meruňky. První květy se začaly otevírat již poslední únorový den, což je v našich podmínkách něco naprosto nevídaného – to prožívají ovocnáři ve Španělsku nebo na jihu Francie. U ostatních druhů probíhá rašení,“ popisuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 13:13 8. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pěstování meruněk je u nás v ohrožení. Největší klimatická změna jsou teplé zimy, varují ovocnáři (ilustrační foto) | Foto: Ekaterina Novitskaya | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Jak teplejší počasí obecně ovlivňuje pěstování ovoce v ČR? Jaké trendy pozorujete? Může se třeba stát, že meruňky už se tady v budoucnu prostě nebudou pěstovat, protože na to nebude vhodné klima?

Asi ta největší klimatická změna, kterou zažíváme, jsou právě teplé zimy, kdy nám stromy začínají o něco dříve rašit. Zimní spánek, ta klidová fáze, je ukončena dříve, protože se udělá teplo a stromy začínají svůj fenologický proces.

Mrazy z minulých let, které přicházely koncem dubna až do poloviny května, nás mohou letos potkat taky. Z toho máme největší obavy, nastiňuje Martin Ludvík z Ovocnářské unie

A právě meruňkáři to často říkají, že když jim to třikrát čtyřikrát během pěti let poškodí mrazy, skutečně to ztrácí ekonomický smysl a je to velká škoda, protože o meruňky je zájem. Poptávka po nich je velká.

Je to skutečně zajímavý druh i pro pěstování. Ale tato věc to může ovlivnit tak, že skutečně budeme muset od pěstování meruněk třeba i ustoupit.

V jakém horizontu?

Těžko říct. Ovocné sady jsou otázkou generace. Pěstitelé to potom udělají tak, že přestanou obnovovat ovocné sady a s pěstováním toho druhu skončí nebo ho nahradí něčím jiným.

