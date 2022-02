Ze sadu pole. Také kvůli levné konkurenci z Polska očekávají ovocnáři v nejbližších letech úbytky sadů

Plochy ovocných sadů do dvou až tří let klesnou podle ovocnářů o více než pětinu. Takový vývoj očekává Ovocnářská unie České republiky. „Nejsou to radostná čísla, ale minimálně u hrušek a švestek jsme za 10 let nepoklesli. Všechny ostatní druhy nám dramaticky klesají,“ komentoval její šéf Martin Ludvík. Těšetice (Znojemsko) 17:11 5. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Těšeticích na Znojemsku se zbavují několika hektarů broskvoní | Foto: Petr Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Za jejich úbytek může podle unie pokračující nízká rentabilita pěstování ovoce. Například pěstitelé jablek dlouhodobě čelí levné produkci z Polska. Chybí jim mimo jiné pracovní síla a úrodu ohrožují častěji také mrazy a sucho.

Pokácet, vytrhat pařezy... Podle ovocnářů je stále těžší se zpracováním a prodejem jablek, broskví nebo třešní uživit. Proto ovocné sady obnovují čím dál tím méně

„Za těch posledních deset let ubylo více než 5 000 hektarů, dá se říct, že téměř 5 milionů ovocných stromů jenom u profesionálních ovocnářů zmizelo trvale z naší krajiny. Nejsou to radostná čísla, ale minimálně u hrušek a švestek jsme za 10 let nepoklesli. Všechny ostatní druhy nám dramaticky klesají,“ vysvětluje dlouhodobý trend předseda ovocnářské unie Martin Ludvík.

Zbavování se sadů

„Motorovou pilou se ořežou tloušťky dřeva, které nejsou vhodné k topení. Zůstane tam torzo stromů. Slabší větve se využijí na štěpkování,“ popsal ředitel zemědělského podniku v Těšeticích Ivo Pokorný.

Komentoval tak, jak se z dvacet let starého sadu broskvoní stane s největší pravděpodobností pole. S pomocníky se zbavoval tímto způsobem stromů na zhruba 16 hektarech. U obslužných silnic se kvůli tomu kupí hromady větví, dlouhé jsou i přes deset, dvacet metrů.

„Tyto broskvoně klučíme především kvůli vysokému věku stromů, už nejsou schopné podávat požadovaný výkon. Dneska je ekonomika v ovocnářství poměrně náročná a pokud sad neposkytuje kvalitní a dlouhodobou úrodu, tak ho nedokážeme ekonomicky udržet,“ dodal Pokorný.