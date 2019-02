Šest lidí se v Opavě nadýchalo oxidu uhelnatého z karmy v koupelně, skončili v nemocnici

Šest lidí v neděli skončilo v nemocnici, poté co se v bytě v Opavě nadýchali oxidu uhelnatého. Jeden z nich byl v bezvědomí. Uvedl to mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák. Plyn unikal zřejmě z plynového ohřívače vody - karmy v koupelně. „Zasahující jednotka v průběhu zásahu uzavřela přívod plynu do spotřebiče a vyloučila ho z užívání až do provedení odborné kontroly,“ řekl Kozák.

Opava 20:49 17. února 2019