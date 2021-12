Zdravotníci v Praze museli aktivovat traumaplán. V Modřanech se přes 30 lidí otrávilo oxidem uhelnatým

V pražských Modřanech se v sobotu v noci otrávilo přes 30 lidí včetně dětí oxidem uhelnatým. Na twitteru to uvedla Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, jež kvůli otravě aktivovala traumatologický plán využívaný při hromadných neštěstích. Dvacet sedm lidí zdravotníci převezli do pražských nemocnic. Praha 6:22 26. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pražských Modřanech se v sobotu v noci otrávilo přes 30 lidí včetně dětí oxidem uhelnatým. Na twitteru to uvedla Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, jež kvůli otravě aktivovala traumatologický plán využívaný při hromadných neštěstích (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na místě podle záchranné služby zasahovaly čtyři posádky a také speciální sanitka pro mimořádné situace Atego, ve které lze přepravit až 12 pacientů najednou.

ZZS HMP

@zzshmp Traumatologický plán trval přesně hodinu a dvě minuty. Na místě zasahovaly 4 posádky záchranářů, IP, lékař a speciální vůz Atego. Zkontrolovali jsme celkem 32 osob včetně dětí. 27 jsme následně transportovali do FTN, FNKV, FNM, ÚVN, VFN. Díky všem za spolupráci 💪🏻♥️ 5 80

„Všechny osoby (20-30) jsou při vědomí a postupně je ošetřujeme a rozvážíme do pražských nemocnic,“ uvedli záchranáři bezprostředně po zásahu na twitteru. Podle zasahujících hasičů oxid uhelnatý unikl v rodinném domě.

Traumatologický plán záchranářům stanoví opatření a postupy v případě hromadných neštěstí. V Modřanech podle pražské zdravotnické záchranné služby trval hodinu a dvě minuty.

„Zkontrolovali jsme celkem 32 osob včetně dětí,“ uvedli záchranáři na twitteru. Dodali, že 27 z nich následně rozvezli do pěti pražských nemocnic, a to do Fakultní Thomayerovy nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenské nemocnice a Všeobecné fakultní nemocnice.