‚Příjemný, milý, vždy s úsměvem, podržel dveře, pozdravil,‘ popisují sousedé střelce z Ostravy

Před pár měsíci se chlubil přátelům, že si s družkou koupil permanentky na lyžování ve slovenském Chopoku. Těšil se na novou zimní sezónu a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl nějaké problémy. Zdravotní, ani psychické. V úterý ráno ale vzal pistoli a v ostravské nemocnici zastřelil šest lidí. Pak spáchal sebevraždu. Údajně právě kvůli zdravotním komplikacím. Ostrava 18:47 10. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ctirad V. | Zdroj: Policie ČR

Před vysokým věžákem na sídlišti, jemuž místní přezdívají Pískové doly, postává dvojice policistů. Kolem bílé dodávky s logem opavské stavební firmy je natažená policejní páska. S tímto autem jezdil Ctirad V. Dvaačtyřicetiletý muž žil v bytě v 11 patře s družkou Ivou.

„Sportovec, lyžoval, jezdil na kole, chodil cvičit do fitka,“ říká jeden ze štamgastů v hospodě naproti paneláku. Ctirad V. hrával v mládí hokej za místní HC Orli Stará Bělá. Hrával v útoku. „Člověk, aby mu záviděl postavu, hodně s přítelkyní cestovali, všude po světě, je to šok,“ přidává další muž.

Také ostatní lidé z hospody na sídlišti, kam chodil, ho označují jako pohodového sportovce. „Když už si někdo koupí permanentku na celou sezónu, tak ji chce využít, ne? Nechápu, co se stalo a proč to udělal,“ řekl.

„Jsme malé sídliště, byl to můj soused, chodil sem do hospody. Příjemný, milý, vždy s úsměvem, podržel dveře, pozdravil, viděla jsem ho naposledy před třemi týdny. Sportoval, lyžoval, posiloval, chodil tady vedle do posilovny,“ říká vedoucí tamní restaurace Dana, která bydlí ve stejném paneláku.

Radiožurnálu se podařilo zastihnout doma družku střelce Ctirada V. Ta ale mluvit nechtěla. „Vůbec se s vámi nebudu bavit,“ řekla a zavřela dveře bytu.

Policie zatím nechce o motivech mluvit

Aleš Zygula, šéf firmy, kde Ctirad V. pracoval jako technik, naznačoval psychické problémy. „Vzal si do hlavy, že je těžce nemocný a že ho nikdo nechce léčit. Docházel všude. Poslední měsíc nechodil do práce, měl volno, před 14 dny přišel s tím, že je na nemocenské. Víc o tom nechci mluvit,“ řekl Zygula.

V úterý po sedmé hodiny ráno vešel do traumatologické ambulance na poliklinice v Ostravě, chvíli seděl v čekárně mezi ostatními pacienty. Pak vstal a začal střílet. Šest lidí zabil, tři zranil.

Ctiradova sousedka, která bydlí v paneláku pár pater nad ním, pracuje v téže ostravském nemocnici na novorozeneckém oddělení. „Bylo to hrozné, nesměli jsme z oddělení pryč, báli jsme se o mimina, čerstvě narozená, bylo to hrozné, báli jsme se, aby někdo nevystřelil přes sklo,“ řekla.

Panelový dům v jedné ostravské čtvrti, ve kterém bydlel dvaačtyřicetiletý útočník se svojí přítelkyní. Okolí domu policie obehnala policejní páskou | Foto: Markéta Chaloupská | Zdroj: Český rozhlas

Radiožurnál promluvil i s bývalým manželem Ctiradovy družky. „Moc jsme se nestýkali, viděl jsem ho naposledy před rokem, ale vypadal spíše jako zdravý sportovec než jako nějaký zlomený nemocný člověk,“ vzpomíná Dušan R. Popřel informace, které se po tragédii začaly šířit internetem, že střelec vraždil z jakési msty kvůli úmrtí dítěte.

„Ne, oni žádné děti neměli,“ řekl Dušan R. „Já jsem měl s bývalou manželkou chlapce a dívku a ti jsou v pořádku,“ dodal.

Ctirad V. po střelbě uprchl z nemocnice, policie dostala oznámení o střelbě v 7:19, do tří minut byla na místě první hlídka. Nasadila do pátrání po střelci stovky lidí, vrtulníky, útvar rychlého nasazení. Muž údajně zamířil k matce do nedalekého Děhylova, řekl jí, že zabil několik lidí a chce zabít i sebe. Jakmile jeho auto našli policisté a zakroužili nad ním, střelil se.