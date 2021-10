Mluvčí hasičů: Kabina byla 10 až 15 metrů vysoko. Zachraňovali jsme žebříkem i zařízením v lanovce

V Liberci spadla v neděli odpoledne kabina lanovky na Ještěd. Při nehodě zahynul strojvedoucí, který byl v té době v kabině sám. Ve druhé kabině bylo 14 cestujících. Hasiči je evakuovali a nyní jsou v péči psychologů. Na otázky Radiožurnálu odpovídal David Kořínek, mluvčí hasičů Libereckého kraji, kteří na místě zasahovali. Rozhovor Ještěd 15:58 31. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči vyprostili z druhé kabiny 14 cestujících a strojvedoucího | Foto: Lukáš Bendák

V jaké výšce ta kabina byla?

Jel jsem se na místo zásahu podívat a kabina byla zhruba mezi 10 až 15 m vysoko. Žebřík, který jsme použili pro záchranu dolní kabiny, v pořádku do této výšky stačil a pak se zároveň využívalo zařízení pro evakuaci osob, které přímo je v rámci lanovky a je na to určené.

Mohl byste popsat, jak to vlastně probíhalo? Jak dlouho to trvalo, než se vám podařilo lidi dostat ven?

Probíhala záchrana pomocí žebříku - ten je vybavený košem, takže osoby se mohou naložit do toho koše a pomocí žebříku je sundáváme dolů. Zároveň ale probíhala záchrana pomocí zařízení, které je umístěno v podlaze lanovky. Tam je takový poklop a mají tam zařízení s lanem a prostředkem pro evakuaci osob. Využívali jsme oba tyto způsoby.

V jakém zdravotním stavu ti evakuovaní lidé jsou?

Podle informací, které mám, byly evakuované osoby bez zranění.

Uvádělo se, že jsou lidé v šoku. Komplikovalo vám to třeba i nějak záchranné práce?

Hasiči jsou na tyto situace trénovaní a pokud jsou nějaké osoby v šoku, dokážou poskytnout první psychickou pomoc. Přímo u této záchrany jsem nebyl, byl jsem na místě zásahu, když už záchrana neprobíhala. Ale říkám, kdyby k tomu došlo, tak jsme na to připraveni.

V jakém stavu teď lanovka je? Co vlastně budete muset všechno udělat, prověřit a zajistit?

Zásah je v této chvíli v gesci Hasičského záchranného sboru Správy železnic, protože kabinová lanovka spadá pod České dráhy. To znamená, že tyto věci už si budou všechno řešit oni, naši kolegové.

Jak dlouho vy ale ještě bude tedy místě? Kolik vás tam je?

My už na místě nejsme, vracíme na základnu a řešíme další události.

Můžete přibližně říct, co se tam stalo? Proč k nehodě došlo?

Tohle nedokážeme říct, to je předmětem šetření a k tomu se nemůžeme vyjadřovat.

Podobné nehody s tragickými následky nejsou v Česku časté. Jeden člověk zemřel v listopadu 2013 u Špindlerova Mlýna. Při zřícení nákladní lanovky k chatě Bumbálka tehdy zahynul jeden muž a další čtyři lidé se zranili. Neštěstí se stalo, když rodina se dvěma dětmi, která přijela do Krkonoš na víkend, nastoupila v dolní stanici na korbu lanovky. Po přetržení tažného lana se korba zhruba z deseti metrů zřítila na příkrý svah směrem k Labi.

Krajský soud v Hradci Králové v září 2017 v odvolacím řízení pravomocně potrestal provozovatele zřícené nákladní lanovky k chatě Bumbálka podmínkou osmi měsíců vězení se zkušební dobou jeden rok. Dvěma pozůstalým po zemřelém muži má odsouzený Miloslav Jirman zaplatit dohromady půl milionu korun. Původně dostal Jirman v březnu 2017 u Okresního soudu v Trutnově podmínku jednoho roku vězení se zkušební dobou dva roky.