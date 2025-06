Pád náměstka z vojenské nemocnice. Dostal vyhazov a generální inspekce proti němu vede trestní řízení

Generální inspekce bezpečnostních sborů vede trestní řízení proti bývalému náměstkovi IT sekce Ústřední vojenské nemocnice. Jak zjistil iROZHLAS.cz, důvodem prověřování je jeho chování ve funkci. Náměstka propustil ve zkušební době ředitel. Jeho vyhazovu předcházely prudké personální změny v jeho sekci či petice zaměstnanců proti němu. Jde už o druhou změnu na této pozici od loňského léta. Praha 5:00 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústřední vojenská nemocnice spadá pod ministerstvo obrany. | Zdroj: Ministerstvo obrany České republiky

Přibližně šest měsíců strávil ve funkci náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice pro informatiku Miroslav Sýkora. V pozdním létě loňského roku ho na post přivedl tehdy čerstvý ředitel Václav Masopust, který největší zdravotnické zařízení spadající pod ministerstvo obrany vede od 1. července 2024.

Odsouzený manažer se podílel na řízení provozu vojenské nemocnice, kolegům z univerzity sebral půl milionu Číst článek

Náměstek Sýkora před nástupem do nemocnice strávil 17 let službou u policie, definitivně ji opustil roku 2023. Působil i jako policejní důstojník v Praze. Za sebou měl tehdy také dva roky práce v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie a tři v soukromém sektoru, kdy se zabýval IT problematikou.

Před dvěma měsíci práce Sýkory v Ústřední vojenské nemocnici náhle skončila. Jak nyní zjistil iROZHLAS.cz, v té době už se o něj více než čtvrt roku zajímala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Útvar se zpravidla zabývá trestnou činností policistů, celníků či příslušníků vězeňské služby.

Podezření z podvodu

„V dané věci bylo zahájeno trestní řízení. Nyní je vedena jeho prvotní fáze – prověřování. V současné chvíli nelze sdělovat konkrétní informace týkající se skutku či dotčených osob. Prověřovaní je vedeno pro podezření z trestného činu podvodu,“ sdělil Aleš Cimbala, mluvčí dozorového Městského státního zastupitelství v Praze. Trestní řízení začalo 2. prosince.

Přestože identitu podezřelého z výše uvedených důvodů mluvčí odmítl potvrdit, podle spolehlivých zdrojů webu iROZHLAS.cz blízkých vyšetřování inspekce vede trestní řízení právě proti Sýkorovi. Ze stejných zdrojů plyne základní konstrukce podezření: Sýkora se snažil klamáním svých nadřízených v hierarchii nemocnice povýšit. V tuto chvíli obviněný není.

Jak bývalý náměstek smýšlí o prověřování své osoby, není jasné. Jeho poslední telefonní číslo je nedostupné. Odchod z nemocnice ale doprovodil dopisem, na který upozornil server Odkryto.cz. Podle listu svou roli ve zdravotnickém zařízení vnímá úplně opačně než inspekce.



„Ze strany zaměstnance (Sýkory) nedošlo k žádnému porušení zákona, naopak bylo jeho snahou zastavit korupci a klientelismus masivně rozšířený v ÚVN,“ popisoval v listu svou údajnou snahu. Sýkora v něm také líčil, jak čelí nátlaku ředitele Masopusta a jeho úřednického aparátu. Nemocnice jeho nařčení odmítla.

Nikoliv rezignace, ale výpověď

Sýkora zmíněný dopis sestavil jako rezignační. Plynulo z něj, že se funkce vzdal sám. Jak ale v odpovědi podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou má iROZHLAS.cz k dispozici, uvedl ředitel Ústřední vojenské nemocnice, bývalý náměstek neodcházel dobrovolně.

Václav Masopust při svém jmenování ředitelem ÚVN. | Zdroj: Ministerstvo obrany České republiky

Václav Masopust při svém jmenování ředitelem ÚVN. | Zdroj: Ministerstvo obrany České republiky

„Pracovní poměr bývalého náměstka pro IT Miroslava Sýkory byl ukončen ze strany ÚVN výpovědí bez udání důvodu ve zkušební době dne 7. dubna,“ píše ředitel Masopust. Ředitel měl už 3. března v rukou petici 19 nespokojených zaměstnanců, kteří žádali Sýkorův odchod.

Tehdejší náměstek během svého období výrazně zasáhl do složení sekce, provedl 13 personálních změn. Šest nových lidí si přivedl. Jedním z nich byl přitom bývalý policista Pavel Burian, který dostal roku 2017 ještě coby příslušník sboru pravomocný podmíněný trest za vydírání a zneužití pravomoci úřední osoby.

„ÚVN nejsou tyto informace známy,“ odpověděla iROZHLAS.cz mluvčí nemocnice Eva Davidová na dotaz, zda vedení o trestním řízení vedeném proti Sýkorovi vědělo. Deník N v této souvislosti upozornil, že kvůli vedení IT sekce Sýkorou zadal ředitel Masopust audit. „Kontrola stále probíhá,“ uvedl k tomu v odpovědi ředitel.

Bartákovi muži

Živá personální situace panuje v Ústřední vojenské nemocnici od doby, kdy ji převzal ředitel Masopust. Krátce po jeho nástupu skončilo pět náměstků, z nichž tři odvolal. Jednu náměstkovskou pozici zrušil. Jak stojí výše, obsazení pozice náměstka pro IT se měnilo hned dvakrát. Sýkorovým nástupcem se stal z pověření Pavel Kurtin.

Od vojína po šéfa armády. Černochová přinesla na vládu návrh na zvýšení platů, jde o více než miliardu Číst článek

Do nejužšího vedení se dostali dva lidé blízcí ministrovi obrany Martinu Bartákovi z let 2009 a 2010, který v nemocnici pracuje jako neurochirurg. Náměstkem ředitele Masopusta pro ekonomiku je Tomáš Perutka, který sloužil coby náměstek na ministerstvu právě za Bartáka. Náměstkem pro investice je pak Jiří Havel, který ve vedení ÚVN působil už v době, kdy byl Barták ministr.

O nemocnici se zajímá i její zřizovatel, ministerstvo obrany. Resort Jany Černochové (ODS) prověřuje, jak zařízení nakládá s penězi při zadání veřejných zakázek. „V rámci ÚVN probíhá již od poloviny března 2025 veřejnosprávní kontrola. Pokud by byla zjištěna jakákoli pochybení, budou neprodleně přijata nápravná opatření,“ sdělil serveru Novinky.cz mluvčí resortu David Šíma.