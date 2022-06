Pád stromu na auto v Krkonoších nepřežili tři lidé, další je zraněný. Silnice na Malou Úpu je uzavřená

Po pádu stromu na auto v Krkonoších v neděli odpoledne zemřeli tři lidé. Jeden člověk skončil v nemocnici. Nehoda se stala na silnici II/252 do Malé Úpy. Hasiči to uvedli na twitteru. Podle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) šlo asi o 30 metrů vysoký smrk, jehož pád s největší pravděpodobností způsobil poryv větru. Silnice na Malou Úpu a na hraniční přechod do Polska na Pomezních Boudách je uzavřena, uvedla policie.

