Paddleboardy na řekách jsou zbytečné riziko. Tříští pozornost záchranářů, říká mluvčí policie

Policisté a hasiči v rámci aktuální povodňové situace řešili také několik případů lidí, kteří se vydali na rozvodněné toky na různých drobných plavidlech. „Pokud je určitý povodňový stupeň, je to činnost zakázaná a především je to mimořádné riziko, které zaměstnává všechny složky integrovaného záchranného systému a zbytečně je to tříští,“ řekl pro iROZHLAS a Radiožurnál mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

