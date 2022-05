V padělatelské dílně vyráběli dvoutisícové bankovky. Platili s nimi za drogy, jídlo i pokuty za jízdy na černo

Kriminalisté v Praze objasnili rozsáhlý případ padělání peněz. Padělatele zadržela policie na konci března v Praze 5. V jeho kanceláři našla 700 kusů padělaných dvoutisícových bankovek, ale také mobilní telefony a chemikálie sloužící na výrobu padělků. Policie případ vyšetřuje jako trestný čin padělání a pozměnění peněz. Stíháni jsou celkem tři muži, kterým hrozí až deset let vězení. Praha 18:24 20. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na podzim roku 2020 zaznamenala policie rozšíření výskytu padělaných dvoutisícových bankovek, které se objevovaly čím dál častěji. Platby penězi pocházely ze smyšlených jmen a adres, bankovky používali pachatelé k platbě za jízdy taxislužbami nebo za jídlo.

Policie šetří podvod. Ke krádeži nemovitosti stačily zfalšované podpisy úředníka a jeho razítko Číst článek

Peníze byly dokonce opakovaně používány k placení pokut revizorům za jízdu na černo. Po přijetí prvních padělaných bankovek už je ale pak revizoři rozpoznali.

„Zajímavostí je také to, že se falešné peníze začaly objevovat na drogové scéně, kde jimi bylo nejprve placeno za drogy a napálilo se několik dealerů. Pak se začaly objevovat i u narkomanů, kteří je dostávali ‚zadarmo‘ v momentě, když nakupovali drogy. Jejich úkolem pak bylo tyto bankovky udávat do oběhu a při dalším nákupu drog odevzdat jednu třetinu jejich hodnoty zpátky. To již ale v originálních bankovkách,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Dílnu na výrobu falešných bankovek dohledali kriminalisté v kancelářské budově v Holešovicích. Sedmatřicetiletý muž, kterého policie zadržela, dílnu často stěhoval, při udávání používal prostředníky. Podle policie se v čase vyvíjel a ve své práci se zlepšoval.

Za dobu činnosti této padělatelské dílny eviduje Česká národní banka 1432 padělaných dvoutisícových bankovek.