O bankéře, který prodal falešné obrazy i herečce Bohdalové, se opět zajímá policie. Nařídili to vrchní žalobci

Policie musí znovu prověřit případ někdejšího privátního bankéře Radka Pokludy, který prodával VIP klientům Komerční banky padělané obrazy. Nařídilo to pražské vrchní státní zastupitelství. Falzifikáty od Pokludy koupili i herečka Jiřina Bohdalová nebo režisér Ivan Zachariáš. Policie případ odložila s tím, že Pokluda o padělcích nevěděl. Právníci Bohdalové kvůli tomu podali opakovaně stížnost, které teď vrchní státní zastupitelství vyhovělo. Původní zpráva Praha 6:00 13. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiřina Bohdalová a Radek Pokluda (archivní foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Radiožurnálu to potvrdil hereččin právník Michal Morawski. Kriminalisté se prý nevypořádali s tím, že Pokluda měl klienty oklamávat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O bankéře, který prodal falešné obrazy Jiřině Bohdalové, se opět zajímá policie. Podrobnosti zjišťoval reportér Jakub Troníček

„Své klienty uváděl v omyl, že se jedná o obrazy z propadlých zástav Komerční banky. Tím vyvolal v těch klientech předpoklad, že jsou to kvalitní prověřené obrazy, že to nejsou žádné padělky,“ uvedl Morawski.

Podle něj by známá herečka miliony korun do umění neinvestovala, pokud by nebyla přesvědčená, že jde o oficiální nabídku banky.

„Nehledě k tomu, že pan Pokluda k tomu dodával falešné znalecké posudky. Odhaduji jeho zisk jen na naší klientce přinejmenším asi na milion korun,“ poznamenal právník.

Podezření na daňový únik

A námitkám právníků Bohdalové teď dalo částečně za pravdu vrchní státní zastupitelství, podle kterého Pokludovo obchodování s obrazy nemuselo být zcela čisté.

Policie odložila případ bankéře Pokludy, který prodal padělané obrazy za miliony i Jiřině Bohdalové Číst článek

„Poškozeným je nabízel s legendou, že se jedná o prodej od sběratelů, klientů banky, významných osobností, dědictví nebo o prodej přímo od banky. Je nepochybné, že se jednalo o nepravdivé informace a lze dovodit, že s ohledem na předmět prodeje i ceny za jednotlivé obrazy takovéto informace mohly významně ovlivnit rozhodnutí kupujících pořídit si hodnotné a finančně nákladné originály uznávaných malířů,“ uvedl státní zástupce Peter Pješčak v dokumentu, který má Radiožurnál k dispozici.

Odložení prověřování bylo podle něj v tomto směru předčasné a policie v něm musí pokračovat.

„Z obsahu spisu navíc vyplynulo, že Radek Pokluda mohl prodejem obrazů jednotlivým poškozeným získat částku minimálně 30 milionů korun. Jako důvodné se jeví prověřit, zda tento předpokládaný zisk řádně zdanil,“ konstatuje se v materiálu státního zastupitelství.

Pokluda je již delší dobu nezvěstný, když totiž zjistil, že se o obrazy zajímá policie, tak zmizel do zahraničí. Naposledy ho detektivové vystopovali v Istanbulu, předtím byl údajně na Fidži. Ještě předtím detektivům tvrdil, že o falzifikátech nevěděl.

Padělky obrazů za desítky milionů? Policie obvinila znalce, zkoumali i Fillovo plátno pro Bohdalovou Číst článek

A ruce pryč od něj teď dává i Komerční banka. „V případě pana Pokludy šlo o jeho soukromou aktivitu, za kterou banka není odpovědná,“ řekl mluvčí banky Pavel Zúbek.

Podobný postoj zaujalo i státní zastupitelství, nicméně poškození se s tím smířit nechtějí a na Komerční banku proto chystají civilní žalobu o náhradu škody.

Pokluda totiž podle nich jednal jménem banky a ta prý selhala při kontrole, říká například podvedený režisér Ivan Zachariáš: „Nabídka obrazu přišla z oficiálního e-mailu Komerční banky, takže to byla normální investice jako jakákoliv jiná, jako bych kupoval dluhopisy nebo cokoliv jiného. Proto si myslím, že je za to zodpovědná banka. Dělal to její zaměstnanec.“

Herečka bude požadovat miliony

Podobně se vyjádřil i Michal Morawski, právní zástupce Bohdalové. Podle něj budou poškození postupovat v tomto směru společně.

Herečka Bohdalová mezi podvedenými. Bankéř prodával za miliony padělané obrazy celebritám Číst článek

„S Komerční bankou jsme se v první řadě snažili dohodnout o narovnání. Nicméně to bylo ze strany banky odmítnuto. V současné době se chová, jako by se nic nestalo,“ poznamenal Morawski s tím, že herečka bude požadovat po bance proplacení celkové částky, kterou za obrazy vyplatila. Přesnou částku ale sdělit odmítl, upřesnil jen, že jde o několik miliónů korun.

Komerční banka se k tomu nechtěla vyjadřovat s tím, že není účastníkem žádného soudního sporu.

U pražského krajského soudu přitom příští týden začne hlavní líčení v další části kauzy. V té je z podvodu obžalován podnikatel Jaroslav Fröhlich a jeho žena Eva, kteří obrazy do oběhu dodávali.

„Jsou obžalováni pro podvody, kdy měli distribuovat padělky obrazů české moderny za bezmála 31 milionů korun. O prodej dalších obrazů v hodnotě dalších 50 milionů korun se pokusili a další obrazy měli k prodeji připraveny. U nich byla zjištěna možná prodejní cena přes 40 milionů korun,“ vyjmenoval už dříve státní zástupce Michal Togner.

Fröhlichovi obchodovali s díly třeba od Josefa Čapka, Josefa Lady, Emila Filly, Václava Špály nebo Jana Zrzavého. Brání se tím, že všechny obrazy nakupovali jako pravé a měli k nim i znalecké posudky.