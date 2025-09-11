Palata: Obrana EU proti dalekonosným dronům je zatím v plenkách. Učit bychom se měli od Ukrajiny
Do polského vzdušného prostoru proniklo v noci na středu 16 ruských dronů, dva spadly u Varšavy. Na žádost Polska aktivovalo NATO konzultace podle článku 4. „Díky varování Běloruska reagovali Poláci rychle a dobře. Sestřelovat levný dron drahou raketou ale příliš ekonomické není,“ komentuje Luboš Palata pro Český rozhlas Dvojka v pořadu Jak to vidí...
Nejsme ve válce, ale jsme jí nejblíž od konce druhé světové. Těmito slovy okomentoval vniknutí ruských dronů do vzdušného prostoru Polska polský premiér Donald Tusk.
Ruské ministerstvo obrany včera uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.
„Celé je to velmi podivná akce Ruska, jejíž důvody úplně neznáme. Mohlo jít o vyzkoušení polské protiletecké obrany i toho, jak dokáže Severoatlantická aliance jako celek na něco takového zareagovat,“ uvažuje v pořadu Jak to vidí... novinář Luboš Palata.
Nový druh války a lekce od Ukrajiny
Podle něj ale sestřelovat dron za pár tisíc dolarů raketou, která je mnohonásobně dražší, není úplně ekonomické a do budoucna možné. „Pokud je nějaká evropská země připravená na boj s ruskými drony, je to v tuto chvíli především Ukrajina. Severoatlantická aliance se tyto věci teprve musí naučit. Jde o nový druh války, na který nejsme zvyklí a na který se musíme připravit,“ vysvětluje Palata.
Nabídka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pomoct Polsku s obranou proti ruským dronům a předat Polákům své zkušenosti, tak má velký smysl.
„Od Ukrajiny bychom se urychleně měli začít učit všichni. Minimálně v okrajových oblastech, v Pobaltí, Polsku, Rumunsku a možná i v Maďarsku, může, pokud bude válka pokračovat, k průniku ruských dronů docházet. Ať už úmyslně nebo neúmyslně. A nemusí to být jen ojedinělý incident,“ komentuje novinář.
Pocit bezpečí nám dá protidronová obrana
Na incident reagoval i český prezident Petr Pavel, který varoval před tím, že Česko ani Evropa nejsou v bezpečí. „Problém je, že naše obrana proti dalekonosným dronům je zatím v plenkách. Máme jen krátkodosahové systémy, zatímco Rusko je v produkci dronů a raket velmi rychlé. Pokud NATO nechce ztratit převahu ve vzduchu, musí urychleně posílit protiraketovou a protidronovou obranu,“ říká novinář.
Absence protiletecké obrany teď trápí nejvíce Slovensko, které poskytlo staré sovětské protiletecké systémy Ukrajině. Slovenský vzdušný prostor chrání Severoatlantická aliance a polské a české stíhačky. „Slovensko není bezbranné a na své protiletecké obraně usilovně pracuje. Slovenská vláda to nezanedbává, ale zkrátka to chvilku trvá. Protiletecké systémy totiž v tuto chvíli chtějí všechny země minimálně na východě Evropy,“ míní Palata.
Před blížícím se nebezpečím varovala i předsedkyně Evropské komise, když prohlásila, že Evropa je uprostřed boje o svobodu a schopnost určovat vlastní osud. Podle Palaty si to ale většina Evropanů vůbec neuvědomuje.
„Žijeme normální životy a to, že je válka v našem těsném sousedství, téměř nevnímáme. Předsedkyně Evropské komise má v mnohém pravdu. Pokud jsme ale krok před válkou s Ruskem, dělá Evropa z mého pohledu velmi málo. Všechny ambiciózní cíle běží dál. Ale lze je naplnit, a zároveň být ve válce?“ komentuje Luboš Palata.
