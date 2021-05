Kvůli pálení čarodějnic hasiči podnikli více než devadesát výjezdů. Požárů oproti loňsku přibylo

Hasiči v pátek během tradičního pálení čarodějnic vyjížděli v celé republice k 91 požárům, oproti loňské filipojakubské noci to bylo o dvacet víc. Jednalo se o menší požáry, které se obešly bez vážnějších zranění, informovala v sobotu mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená. Dlouhodobý průměr je 48 požárů denně. Za posledních deset let zaznamenali hasiči nejvíce požárů poslední dubnový den před třemi lety, a to 136.

Praha 12:07 1. května 2021