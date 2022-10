Zdražení energií může způsobit krach pálenic. Podle provozovatelů to povede k nelegální výrobě

„Máme ceny zafixované do konce roku. Momentálně platíme 545 korun za megawatt plynu a od ledna by to měl být víceméně ten strop, což jsou tři tisíce,“ říká majitel pálenice Karel Gregora.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pěstitelskou pálenici ve Lhenicích navštívila Jitka Cibulová Vokatá

Situaci by podle něj nevyřešilo ani zdražení destilátů „ Ať už zdražíme my kvůli plynu, nebo zdraží stát spotřební daň, budou podle mě vznikat černé palírny. Každému říkám: Jestli chceš pálit, tak pal do konce roku, pak nevíme, co bude,“ komentuje.

Pro Karla Gregoru jsou ve hře dvě varianty. Buď pálenici zavře, nebo vymění plynové destilační zařízení za elektrické. Má totiž vlastní fotovoltaickou elektrárnu.

Podle tajemníka Unie destilatérů Jakuba Gottwalda má takové možnosti ale jen málokterý výrobce. „Je to velmi finančně náročné a málokterá palírna nebo lihovar si to může a chce dovolit. Polovina provozoven bude ještě pořád na tuhých palivech, polovina je na plynu a jiných technologiích,“ uvádí.

Proto nehrozí masivní zavírání pálenic. „Není to tak, že by se mělo příští rok zavřít sto pálenic, ale klidně se můžeme bavit o tom, že jich třeba deset, dvacet neotevře. Z celkového počtu zhruba 450 už je to docela znatelné číslo,“ dodává Jakub Gottwald.

Pálenice zatím letos zdražily vypálení litru absolutního alkoholu o několik desítek korun. Některé už kvůli tomu ztratili i zákazníky.