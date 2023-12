Takhle mizerný rok nepamatujeme, hodnotí provozovatelé pálenic na střední Moravě sezonu

Jednou z mála provozoven, kam ho zahrádkáři před vánocemi vozí, je pálenice v Pavlovicích u Přerova.

Takhle mizerný rok nepamatujeme, hodnotí provozovatelé pálenic na střední Moravě letošní sezonu

„Letos, kdo v prosinci přijde, tak vypálí. Dřív to bylo tak, že kdo se v září nenahlásil, tak v prosinci už místo nebylo,“ říká pro Český rozhlas Václav Caletka, majitel pálenice, který kotel v této době roztápí jen jednou týdně.

Když už zájemci přijedou, tak kvasu nemají tolik. „Jsem tu 26 let a tak mizernou sezonu nepamatuju,“ dodává. Spousta pálenic na rozdíl od této letos ani neotevřela.

„Nedivím se, energie je drahá. My to chceme těm lidem, když už to nasbírali, vypálit. I když na tom nevyděláme skoro nic,“ uvádí Caletka, který chce pálenici od nového roku zavřít. Obnovit provoz chce zase až v červenci a věří, že bude lépe.